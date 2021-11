Lea las Efemérides del día 10 de noviembre (versión año 2021)

El 10 de noviembre es el 314.° (tricentésimo decimocuarto) día del año en el calendario gregoriano y el 315.° en los años bisiestos. Quedan 51 días para finalizar el año. En 2021 es miércoles. Las efemérides se refieren a los sucesos o celebraciones importantes para un país, para el mundo o para un área del conocimiento, de la cultura y las artes, y en general a hechos que puedan tener algún interés, ocurridos en una misma fecha (día y mes), aunque no coinciden en el mismo año. La palabra se deriva del griego "ephemerís"; "ephemerídos", significa "diario o memorial diario". Así que contribuyamos a conservar y tener en cuenta nuestra memora individual y colectiva del día. Entre las efemérides suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. En 1999 se celebró en Budapest (Hungría), la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, allí los participantes contrajeron compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. En el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció el 10 de noviembre como el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Aunque ya desde 1986 se venúia celebrando la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Por la importancia de la ciencia en todos los aspectos de la vida humana, se busca, a través de este día, que todos los países trabajen en conjunto para hacer de la ciencia un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz. Es significativo que se destaque esto, porque aunque la ciencia pueda resolver problemas y mejorar la calidad de vida; es lamentable tener que reconocer que muchos conocimientos y aplicaciones científicas se han desarrollado y utilizado con fines bélicos y destructivos, o para el aprovechamiento comercial y el control de unos pocos, sin tener en cuenta a veces los impactos sobre la naturaleza o sobre amplios sectores sociales. Día Internacional contra el Cáncer Neuroendocrino (NET). Cada año se celebra este día con la finalidad de dar visibilidad a los pacientes que padecen de algún tipo de tumor neuroendocrino y promover el apoyo para ellos y para sus familiares, así como concienciar a la población en general, al sector médico y sanitario, y a los gobiernos que manejan los servicios sociales sanitarios, acerca de la importancia de favorecer la atención de estos enfermos, empezando por el diagnóstico precoz de la enfermedad. Se caracteriza por la aparición de tumores generalmente carcinoides, aunque poco frecuentes, que se desarrollan lentamente en diversos órganos: pulmones, estómago, apéndice, intestino delgado, colon, hígado, recto y páncreas. Tales tumores se generan debido a la mutación de las células productoras de hormonas del sistema neuroendocrino. Produce síntomas variados y similares a los de patologías más frecuentes, según la localización tumoral, como asma, síndrome del intestino irritable, enfermedad de Crohn y rosácea. El Día de la Tradición en la Argentina, por el nacimiento del escritor José Hernández, creador literario de "Martín Fierro", ícono de la tradición gaucha. Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 y la celebración se oficializa en 1939. La obra sobre la figura de "Martín Fierro" es considerada como la máxima expresión de la literatura gauchesca del sureño país latinoamericano, que con un relato en forma de verso muestra la experiencia de un gaucho argentino de las pampas de ese país, con su estilo de vida, sus costumbres, su lengua y sus códigos de honor. El Gaucho​ es la denominación utilizada para nombrar al habitante característico de las llanuras y zonas adyacentes​ de Argentina, y también del Uruguay y de Paraguay (e incluso se denomina así a los habitantes de Río Grande Do Sul en Brasil). Su origen es resultado del mestizaje y de la mezcla de la civilización europea (española, que llega con la conquista y de otros migrantes de países de Europa), así como de los nativos indígenas. En Argentina su figura, básicamente masculina y patriarcal, es vista como parte fundamental de su "Tradición", de lo que identifica y distingue a un pueblo, con sus costumbres transmitidas por los padres y madres a sus hijos, de generación en generación, que van incorporando sus propios aportes, y esto pasa a formar parte de los elementos identitarios de una Nación, como parte de la cultura popular. Solían ser hábiles jinetes que se dedicaban a los trabajos rurales y propios de la ganadería en las pampas. No obstante, parece haber cierto conflicto entre la figura del "gaucho", el criollo, pudiéramos decir, y los indígenas desplazados de su territorio a los que consideraban hostiles. Nace Martín Lutero (1483), que inspira un cisma en la Iglesia católica, dando lugar a la Reforma o expresión del cristianismo conocida como "protestante". Fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiraron la Reforma protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. En 1619 René Descartes tiene el sueño que inspira sus Meditaciones metafísicas. Revela que víctima de una febril excitación, durante la noche del 10 de noviembre de 1619 tuvo tres sueños, en cuyo transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar su vida a la ciencia. En 1799, Napoleón Bonaparte da golpe de Estado del 18 Brumario que acabó con el Directorio, última forma de gobierno de la Revolución francesa y se convierte en el Primer Cónsul. En 1810: Habitantes de la Villa Imperial de Potosí (La Paz, Bolivia) se levantan contra la corona española, por la independencia. Batalla de Tierrita Blanca (1813), como parte de la guerra de independencia de Venezuela. Fue un enfrentamiento militar sucedido en el contexto de la Guerra de Independencia de Venezuela entre las fuerzas patriotas de Simón Bolívar y los realistas de José Ceballos, con la victoria de estos últimos en tal oportunidad. En Panamá, se da un proceso emancipador el 10 y el 28 de noviembre de 1821 por el cual se desliga de La Corona Española (1821). El hecho que lo remata se produce en Villa de los Santos, actual Panamá, por un acuerdo popular en contra del gobierno colonial español, que desembocará con un Cabildo Abierto el 28 de noviembre, el cual da lugar a la proclame libertaria e independentista. Quinto Asedio de Puerto Cabello (1823), batalla Final de la Independencia de Venezuela. Se firma la capitulación de Puerto Cabello, el último enclave de España en territorio de Venezuela. Nace Elisa Leonida Zamfires (1887) en Galati, Rumanía, que marca un hito de género en la ingeniería mundial, al ser una de las primeras mujeres en estudiar y terminar en 1912 la carrera de ingeniería, casi exclusiva en aquel entonces de los hombres. Se interesará por el análisis del agua potable, de diversos minerales y materiales como petróleo, gas, carbón y betún sólido. Será directora de los laboratorios del Instituto Geológico de Rumanía y profesora de física y química. Nace Miguel Antonio Caro (1843), político, humanista, periodista y escritor colombiano. Una figura peculiar de la historia cultural de su país. En 1871, será fundador de la Academia Colombiana de la Lengua, primera institución de su tipo en América. Llegará a ser presidente de la República de Colombia de 1892 a 1898 por ser vicepresidente y fallecer el presidente Nuñez. En su ideario político estará presente el Socialismo Cristiano, que considera que la propiedad gratuita es un medio para conservar la moral y la dignidad del pueblo. Muere Arthur Rimbaud (1891), poeta francés, autor de "Una temporada en el infierno". Su legado es una poesía totalmente original que rompe con toda la tradición cultural anterior indagando en el subconsciente individual. En 1991, científicos logran reproducir de forma controlada la fusión nuclear. Un grupo de científicos de 14 países europeos logran en Gran Bretaña reproducir de forma controlada la fusión nuclear, con futuras aplicaciones en la obtención de energía ilimitada. En 1992, Socialistas (socialdemócratas) de 12 países de la Comunidad Europea fundan el Partido de los Socialistas Europeos. En 1993 muere Alberto Breccia, dibujante e historietista uruguayo considerado uno de los iconos de la historieta mundial y referente del arte vinculado a los derechos humanos y la resistencia al autoritarismo. Fallece en Buenos Aires la edad de 74 años. Se funda la Agencia Mundial Antidopaje (1999). Queda establecida oficialmente como la AMA, en Lausana, Suiza. Maneja una Lista de las sustancias y metódos prohibidos en el deporte y en las competencias deportivas. La Lista de prohibiciones es ajustada a cada año. Evo Morales es forzado a renunciar a la presidencia de Bolivia (2019), lo cual anuncia el 10 de noviembre, y abandona la presidencia denunciando un golpe de Estado. En días precedentes al 9 de noviembre se manifestaron presiones de las Fuerzas Armadas y motines de policías conminándolo a renunciar. No obstante, tras un lapso dictatorial presidido por la derechista Jeanine Áñez, las movilizaciones populares imponen la realización de elecciones y su partido, el MAS, retorna al poder, aunque él continúa fuera de la presidencia. 