Lea las Efemérides del día 8 de noviembre (versión año 2021)

El 8 de noviembre es el 312º (tricentésimo duodécimo) día del año en el calendario gregoriano y el 313º en los años bisiestos. Quedan 53 días para finalizar el año. En 2021 es lunes. Las efemérides se refieren a los sucesos o celebraciones importantes para un país, para el mundo o para un área del conocimiento, de la cultura y las artes, y en general a hechos que puedan tener algún interés, ocurridos en una misma fecha (día y mes), aunque no coinciden en el mismo año. La palabra se deriva del griego "ephemerís"; "ephemerídos", significa "diario o memorial diario". Así que contribuyamos a conservar y tener en cuenta nuestra memora individual y colectiva del día. Entre las efemérides suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene. Si tiene alguna sugerencia para la inclusión de alguna reseña en próximas fechas, puede compartirla para su posible publicación, a través del correo puebloalzao@aporrea.org Tal día como hoy 6 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo, y se celebran aniversarios o conmemoraciones, así como días especiales dedicados a algún tema o propósito:

Día Mundial de la Radiología. Resalta la importancia de la radiología para la ubicación de problemas o daños en el organismo, para el diagnóstico y la atención de la salud. La fecha de este día se tomó en coincidencia con el descubrimiento de los rayos x por Wilhelm Conrad Roentgen (1895) quien realizando un experimento con rayos catódicos y ampollas de vidrio al vacío, se percató de que cuando la corriente atravesaba la ampolla, se producía un efecto fluorescente, algo que también ocurría sobre la placas fotográficas, lo que luego permitiría obtener imágenes de ciertas partes no visibles del cuerpo. Le llamó a su descubrimiento rayos x. Día Mundial del Urbanismo. Su objetivo es concienciar sobre la necesidad de generar ambientes sanos con espacios verdes, evitar el hacinamiento de la población, la contaminación y asegurar la terminación de las obras en las ciudades. El urbanismo busca garantizar la ordenación y el desarrollo urbano de forma que esta se aproxime modelos planificados, darles orden y sentido a las aglomeraciones humanas, lo que incluye el manejo y administración de los suelos urbanos públicos y el combate a la especulación inmobiliaria y con los terrenos. Es un día en el que se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación y manejo de comunidades urbanas sostenibles. Venezuela es una referencia en todos los sentidos, tanto por las innovaciones urbanas que marcaron distintas épocas, como por el hacinamiento y caos de los barrios pobres, pero también por lo que significó en su momento la Misión Vivienda como una muestra de avance, aunque en estos últimos años la dinámica del urbanismo en el país es de deterioro en su conjunto. Día de la Solidaridad Intersexual, cuando se conmemora el cumpleaños de Herculine Barbin, persona intersexual francesa de mediados de SXIX. Las Intersexualidades se hacen cada vez más visibles con ayuda de la solidaridad.Herculine Barbin, nació el 8 de noviembre de 1838 en Francia y fue registrada como niña con el nombre de Adélaïde Herculine Barbin. Nació con una genitalidad que no encajaba con los cuerpos de macho y hembra; más adelante, después de exámenes y evaluaciones médicas, se le hizo una reasignación de sexo y pasó a llamarse Abel. Las intersexualidades, son Diversidades en el Desarrollo Sexual, es un término que engloba una variedad de situaciones del cuerpo, en las cuales las personas nacen con características sexuales -formas genitales, conformación de las gónadas (productoras de espermatozoides y óvulos), niveles hormonales, patrones cromosómicos- que no parecen encajar en las típicas definiciones del cuerpo del macho o la hembra. Presentan estadios intermedios entre los dos sexos. De un 0,05% al 1.7% de las personas podría haber nacido con una corporalidad intersexual. Se procura con este día el respeto y apoyo social para las personas que no encajan en los marcos dicotómicos que nos dividen entre machos y hembras, varones y mujeres. Día Internacional de la Dislexia. Un trastorno o discapacidad del aprendizaje de la lectura o la construcción de la lengua lecto-escrita. Se caracteriza por la dificultad para leer (armar las sílabas y palabras), lo que también puede afectar a la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Los niños y niñas con Dislexia se favorecen del apoyo psicopedagógico para superar esas dificultades. Día Mundial de la Filantropía. Las personas que la profesan y practican, procuran el bien de las personas de manera desinteresada o incluso a costa del interés propio (desprendimiento y sacrificio). Abarca lo material y lo espiritual. Día del Gaitero. En honor a Ricardo Aguirre (1969), cantante, compositor, músico (género gaita zuliana), quien muere en este día 8 de noviembre (en 1969). También maestro, director de orquesta, locutor y arreglista venezolano, y conocido a nivel nacional por su apodo «El Monumental» o «El Padre de la Gaita», ya que compuso el himno de la gaita venezolana "La Grey Zuliana". Día Mundial de la Calidad. Busca reconocer y rendir homenaje a las organizaciones que apuestan por la mejora de su gestión y la calidad de sus productos o servicios. Con un cariz bastante empresarial se celebra desde 1995, cada segundo jueves de noviembre, con el desarrollo de jornadas y eventos. En Chile, los araucanos (indígenas Mapuches) del Cacique Caupolicán (1557) se enfrentan a las tropas de los conquistadores españoles en lo que se conocerá como la batalla de Lagunillas. Son vencidos los nativos americanos, en esta ocasión. Nace Edmond Halley (1656). La teoría de la gravitación universal le impulsará a calcular por primera vez la órbita de un cometa, cuyo paso prevé en 1682, anunciando que es el mismo que ha sido visto en 1531 y 1607, y que volverá a observarse en 1758. En su honor se dará al cometa su nombre: Halley. ). Astrónomo y matemático británico (f.1743). Muere John Milton (1674), poeta, escritor y ensayista inglés, conocido especialmente por su poema épico "El paraíso perdido". Políticamente fue una figura importante entre los que apoyaron la Mancomunidad de Inglaterra. Se dedicó a defender las libertades civiles y religiosas y muchos lo consideran el poeta inglés más grande después de Shakespeare. Se inaugura el Museo del Louvre (1793). Es el museo más visitando del mundo, con un aproximado de 11.500.000 personas por año, y posee uno de los cuadros más famosos de la historia, el retrato de Lisa Gherandini, esposa de Francisco del Giocondo, más conocido como la Gioconda o Mona Lisa. Nace el compositor, músico y docente venezolano Rafael Hernández León (Cagua, Estado Aragua, Venezuela,1856). Autor de textos educativos y compositor de numerosas piezas. Entre sus obras musicales se hallan: Libera me, Domine. Misa de Réquiem, Misa Fúnebre "A mi Madre", Misa al Espíritu Santo, Himno al Dios de los Tiempos, Ave María, Motete a la Virgen, Tantum Ergo Nº 5,6 y 7, Jerusalem, La Crucifixión de Jesús, Corona de Inmortales, El Calvario, El Huerto de los Olivos, Jesús en el Pretorio, Gethsemani, Gratitud, La Samaritana, Crucifixión, María Magdalena, María al Pie de la Cruz y Miserer, y los valses: Diamantes Negros, Así es Marina, Pensamiento y Crepuscular. Compositor de la obertura "Ayacucho" estrenada por la Banda Marcial de Caracas, dirigida por el músico Pedro Elías Gutiérrez (09-12-1924), con motivo del Centenario de la Batalla de Ayacucho; y de "Aves de Berruecos", en recuerdo del asesinato del Mariscal Antonio José de Sucre. Emile Berliner patenta el gramófono (1887), dispositivo de reproducción de música con el que empezó la grabación en discos planos (las primeras eran en cilindros). Los primeros discos estaban hechos de vidrio. Luego se hicieron con zinc y, finalmente, acetato o plástico. El disco se giraba en el gramófono, y un l "brazo" con aguja que leía las ranuras del disco por vibración y transmitía la información al altavoz del gramófono. Se inició así la era de los discos y del toca-discos. Muere Cristóbal Rojas (1890), pintor venezolano, quien junto a Arturo Michelena, Martín Tovar y Tovar y Antonio Herrera Toro dominó la práctica píctórica a finales del siglo XIX en Venezuela. Tuvo una significativa trayectoria en los salones de arte de París y también en Caracas, debido a los encargos que recibió por parte del gobierno venezolano. Sus obras se caracterizan por el intenso dramatismo íntimamente relacionado con su historia personal. Nace Margaret Mitchell (1900) en Estados Unidos, la escritora autora de "Lo que el viento se llevó", novela romántica de la vida en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil americana de 1861 a 1865. Es uno de los libros más vendidos de la historia, un clásico de la literatura de los Estados Unidos y es junto a su adaptación al cine uno de los mayores iconos o mitos de la cultura universal. Primera publicación: 10 de junio de 1936. Adaptaciones: Lo que el viento se llevó, 1939. Personajes: Scarlett O'Hara, Rhett Butler y Melanie Hamilton, Ashley. Género: Ficción histórica. Nace Lucila Palacios (1902), escritora, política y diplomática venezolana. Su nombre de pila es Mercedes Carvajal de Arocha, conocida por su seudónimo Lucila Palacios. Asumió su nuevo nombre en honor a la poetisa chilena Gabriela Mistral, cuyo primer nombre era Lucila, mientras que el apellido Palacios lo tomó en honor a Concepción Palacios, la madre del Libertador Simón Bolívar. Desde 1931 utiliza el seudónimo con la que se le conoce, y en 1937 pública su primera novela Los Buzos. Representó al Estado Bolívar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1947. Entre 1948 y 1952 fue la primera senadora de la República por la misma entidad federal junto a Cecilia Nuñez Sucre electa por el Distrito Federal. Escribía novelas, cuentos, poemas y un quehacer permanente en defensa de los derechos del niño y de la mujer. Fue la primera mujer individuo de Número de la Academia Venezolana de la Lengua. El círculo de escritores de Venezuela creó en 1991 el Premio "Lucila Palacios" para designar el Escritor del Año. Nace Jack S. Kilby (1923). Reconocido junto con Robert Noyce, como el inventor del circuito integrado o microchip. Fue un ingeniero eléctrico y físico estadounidense. También es el inventor de la calculadora de bolsillo y la impresora térmica. Se inaugura en su totalidad la Central Hidroeléctrica Raúl Leoni - Guri, hoy llamada Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (1986). Es una obra de ingeniería y de arte, se encuentra ubicada a unos 100 kilómetros de la desembocadura del río Caroní con el Orinoco. Produce la mayoría de la energía que consume el país, incluyendo a la capital. La cantante colombiana Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama de en Hollywood (California, 2011). Es la primera colombiana que recibe esa distinción, concedida a artistas como Penélope Cruz, Jennifer López, Daddy Yankee o David Bowie. José «cafecito» Martínez establece el récord de más carreras impulsadas en un mismo inning en la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela LVBP (2016). En 2016, los jugadores Ender Inciarte y Salvador Pérez ganan el Guante de Oro de la Liga Americana (ambos repetirán en 2018). En 2017, el pelotero venezolano José Altuve es galardonado con el Premio Luis Aparicio.