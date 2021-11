Lea las Efemérides del 1 de noviembre (versión año 2021)

Tal día como hoy 1 de noviembre, ocurrieron algunos eventos importantes para Venezuela y el mundo:



El 1 de noviembre es el 305º (tricentésimo quinto) día del año en el calendario gregoriano y el 306.º en los años bisiestos. Quedan 60 días para finalizar el año. En 2021 es lunes.



Las efemérides se refieren a los sucesos o celebraciones importantes para un país, para el mundo o para un área del conocimiento, de la cultura y las artes, y en general a hechos que puedan tener algún interés, ocurridos en una misma fecha (día y mes), aunque no coinciden en el mismo año. La palabra se deriva del griego "ephemerís"; "ephemerídos", significa "diario o memorial diario". Así que contribuyamos a conservar y tener en cuenta nuestra memora individual y colectiva del día. Entre las efemérides suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene. Si tiene alguna sugerencia para la inclusión de alguna reseña en próximas fechas, puede compartirla para su posible publicación, a través del correo puebloalzao@aporrea.org Día Mundial de la Ecología. #salvemoselplaneta Es igualmente el Día de los Ecólogos. Además de resaltar esta ciencia, el propósito es que los seres humanos seamos conscientes y responsables con el medio ambiente. También se conmemora anualmente el 5 de junio el Día Mundial del Medioambiente, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973, pero ambas fechas indudablemente están muy relacionadas. En el Día de la Ecología, se destaca la importancia de conocer y valorar las relaciones de interdependencia entre los seres vivos y su medio, y el papel de la población humana en la alteración o mantenimiento de su equilibrio, con lo que se pone en juego la supervivencia planetaria. Se realizan actividades dirigidas a sensibilizar a la comunidad y a los gobiernos sobre la necesidad de mantener una relación de armonía con el ambiente y con los sistemas ecológicos, que por cierto, las Naciones Unidas, se han propuesto como objetivo "restaurar" (aunque a menudo no lo parezca). Es también un día de lucha para presionar a los estados a que adopten políticas y medidas apropiadas para preservar el ambiente y la vida, amenazados por los sistemas económicos imperantes y las mentalidades depredadoras, el productivismo y el consumismo al servicio de los intereses y ganancias de las corporaciones, en lugar de los requerimientos de las sociedades y del sostenimiento ambiental, climático y vital planetario. La ecología, además de cultivarse como ciencia, debe ser fundamento y guía para la práctica económica y social, vinculándola con la vida cotidiana y a nuestros hábitos colectivos, considerando la globalidad e integralidad del ambiente y de la vida en todas sus formas y expresiones, a sabiendas de que todo está interconectado y lo que hagamos tendrá consecuencias. Éstas podrán ser salvadoras, si corregimos y actuamos sabiamente, o podrán ser apocalípticas. La preocupación por frenar los cambios climáticos no está rindiendo los resultados esperados y avanzan los desequilibrios, la desertización, el aumento de la temperatura, la disminución del agua aprovechable, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación atmosférica, de la tierra y de los recursos hídricos, lo que también viene acompañado de una mayor frecuencia o intensidad de los desastres naturales y de los dramas sociales. Es hora de sumarse activamente al rescate mundial del ambiente y de los equilibrios ecológicos, al uso y la conservación racional de los recursos, al reemplazo de las energías contaminantes o degradadoras del ambiente por las limpias o verdes, a cuidar el planeta y a poner nuestro granito de arena aprovechando bien y preservando los recursos, contaminando menos y generando menos basura… Mientras los imperios y países poderosos centrados en el lucro de unos pocos, dejan en segundo término a la humanidad de la que parecen no sentirse parte, hay gente que se forma, que se organiza, que desarrolla favorables iniciativas, que exige y reclama, que sale a la calle en todo el mundo para que no acabemos con él. Luego del Acuerdo de París (2015) sobre el cambio climático (de indudable incidencia ecológica), los gobiernos se reúnen desde el domingo 31 de octubre 2021 en Glasgow (Escocia), para encarar lo que podría ser una última oportunidad para salvar el planeta y hasta el 12 de noviembre, debatirán sobre cómo frenar la crisis climática, mientras los movimientos sociales sienten y constatan que los grandes propietarios de empresas transnacionales y las potencias económicas tendrán más peso que la humanidad entera si los movimientos y los pueblos conscientes no entran en acción con mayor contundencia. Día Mundial del Veganismo. #DíaMundialdelVeganismo #WorldVeganDay Se celebra desde el año 1994 y surge en conmemoración de la fecha de 1951 en la que se fundó la Sociedad Vegana, con "la doctrina que dicta que el hombre debe vivir sin explotar a los animales"… Louise Wallis, en 1994, que fue presidente de la Sociedad Vegana del Reino Unido, instauró esta celebración por coincidir con el 50° aniversario de la fundación de esta organización. El Veganismo defiende y practica una alimentación sin productos de origen animal. Su concepto es más amplio que el vegetarianismo. No sólo constituye una forma de alimentación, sino que está asociada a una concepción y estilo de vida. Los veganos no consumen carne de ningún tipo, ni carnes de mamíferos, ni de aves ni de pescados, ni siquiera los derivados animales como los huevos o los lácteos. Para muchas personas del mundo occidental los veganos eran, por ejemplo, los yoguis hindúes, pero hoy el veganismo se ha extendido bastante por el mundo y muy a la par del desarrollo de la conciencia ecológica, así como de los movimientos animalistas (defensores de los animales como seres con derechos e incluso con personalidad). Por ello, entre otras razones, se opone al sacrificio de animales, así que esto va más allá de los alimentos, porque objetan también el uso de derivados animales para otros fines como la confección textil o de calzado, o de cosméticos, entre otros productos. En el caso de los yoguis, la renuncia al consumo se sustenta en la convicción de que los productos animales son contraproducentes para mantener una condición sana y de dominio corporal, así como espiritual. Hoy a nivel médico hay coincidencia al menos en que el consumo excesivo de carnes, especialmente las rojas y las muy grasas, puede generar diversos trastornos orgánicos y afectar nuestra salud. Un vegano siempre rechaza los productos del mercado de procedencia animal o que implique su explotación o les causen daño. De manera que, por todos estos motivos y razones, las personas veganas promueven un cambio en el estilo de vida, y la celebración del Día Mundial del Veganismo es una manera de hacerlo, informando sobre esta orientación y visión de la vida, sobre las dietas alternativas, el conocimiento y la formación vegana. Hay asociaciones que orientan y respaldarán la adopción del veganismo y muchas de ellas tienen sus páginas Web y presencia en las redes sociales, en Internet. Pero en cuanto a la alimentación, es importante que quien se introduzca en esta filosofía y en esta práctica, esté bien informado e incluso busque asesoría médica para evitar tener un déficit nutricional y poder nutrirse adecuadamente, sabiendo bien qué comer para proporcionar a su organismo todos los recursos esenciales que necesita. Día Mundial de la Acromegalia. Es una enfermedad rara caracterizada por un crecimiento anormalmente excesivo de manos, pies y tejidos, que tiene su origen en un trastorno endocrino, caracterizado por un exceso de secreción persistente de la hormona del crecimiento (GH), que genera un agrandamiento gradual de distintos tejidos y órganos a lo largo de los años. El objetivo es ayudar con mayor alcance y efectividad a las personas que la sufren, tanto en el aspecto médico como social. Día de Todos los Santos. La Iglesia católica celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a honrar a los santos, tanto a los canonizados y reconocidos como tales, como a aquellos no canonizados pero que según el culto cristiano-católico "viven en la presencia de Dios". La iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de cada mártir que diera su vida "por la obra de Dios". Pero con el paso del tiempo y tras de la persecución de Diocleciano (La Gran Persecución), donde numerosos cristianos murieron por las armas del ejército romano, la Iglesia tuvo que agrupar a sus mártires en una misma conmemoración. La primera celebración de un día para Todos los Santos se remonta a Antioquía (ciudad que se encuentra en la región del Mediterráneo de Turquía y que fue parte del Imperio Romano) en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés, durante las pascuas. Posteriormente se produjo la proclamación de la fecha por el papa Gregario IV en el año 835. Se cree que escogió esta fecha porque en esta jornada los pueblos germanos celebraban una de sus festividades y, por entonces, la Iglesia (pero no aquella primitiva sino la heredera de Roma), buscaba eliminar las celebraciones llamadas paganas. Pero la fecha también se convirtió en ocasión de honra y recordatorio para los difuntos, por lo que un día como hoy, familiares y amigos visitan en los cementerios las tumbas de seres queridos fallecidos. De los llamados festejos "paganos" a los que se refería el Papa quedan hoy reflejos que se anteceden o se superponen con el Día de Todos Los Santos, como es el caso de celebraciones en parte humorísticas y en parte macabras como La Noche del Diablo y Haloween, actividades divorciadas ya de sus raíces históricas y tradicionales, para convertirse en un día de juerga y bromas relacionadas con el miedo y, por supuesto, consumo comercial. En cambio en países como México, el día siguiente (2 de noviembre) es el día tradicional de los difuntos, con amplia significación cultural actual en ese país. El 1 de noviembre de 1520, el navegante portugués Fernando de Magallanes se encuentra con lo que hoy es llamado Estrecho de Magallanes, que da paso al sur de América desde el Atlántico hasta el Pacífico, antes conocido como Mares del Sur. Es el primer europeo que conoce la ruta. Sublevación de los Indios Quiriquires (1600) en el Zulia, Venezuela. Tuvo lugar en población de Gibraltar, estado Zulia (Venezuela), lo que se podría considerar como el primer movimiento revolucionario anticolonial de los zulianos contra los españoles: la sublevación de los indios Quiriquires. Esa etnia indígena mantuvo esta importante población zuliana durante diecisiete años bajo su absoluto dominio y repelió al gobierno español, hasta que por una traición éste logró su sometimiento. Nace María Antonia Bolívar Palacios (1777). Hermana del Libertador Simón Bolívar, aunque María Antonia no fue partidaria de la independencia. Fue en casa de María Antonia, donde el todavía adolescente Simón Bolívar buscó refugio en julio de 1795 para zafarse de su tutor y tío Carlos Palacios. Nace Santos Michelena (1797), firmante de tratado fronterizo de Venezuela con la Nueva Granada (Colombia), en tiempos de Páez. Político y diplomático venezolano, vinculado con el prócer José Antonio Páez, fue Secretario de Estado de Hacienda y Relación Exteriores durante la primera presidencia de Páez y vicepresidente durante la segunda, además de presidente provisional. Una de sus actuaciones más importantes fue el ser representante de Venezuela en el tratado fronterizo (también de alianza y comercio) entre Venezuela y Colombia, conocido como Tratado Pombo-Michelena, que fue firmado en 1833. Se inaugura la Casa Blanca en Washington (1800). Residencia oficial y principal centro de trabajo del presidente de los Estados Unidos. El presidente John Adams es el primero en mudarse a la Casa Blanca. Se abre la primera escuela de medicina para mujeres en 1848 (EE.UU). Hoy en casi todos los países las mujeres pueden acceder a una carrera universitaria, pero en otros tiempos eso era exclusivo de los hombres. El cambio de esta situación requirió de grandes debates y masivas luchas, así como la determinación de algunos personajes claves y de acontecimientos o de iniciativas audaces que abriesen camino. Así fue con la apertura de The Boston Fermale Medical School (Escuela Médica Femenina de Boston), una de las instituciones pioneras y precursoras para dar paso a la formación profesional de mujeres en medicina. En Estados Unidos es elegido presidente Abraham Lincoln (1860). Será su décimo sexto presidente. Fue republicano y antiesclavista. Nace Hannah Höch (1889), artista plástica y fotógrafa alemana, pionera del movimiento dadá. Utilizó, como modo de expresión el fotomontaje. En 1918: nace en Caracas el beisbolista Héctor Benítez Redondo, ingresado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1995 (f. 2011). Nace Hermann Bondi (1919), ffísico, matemático y cosmólogo que aportó a la teoría de la relatividad y elaboró la teoría del Estado Estacionario. Británico-austriaco, participó junto con Fred Hoyle y Thomas Gold, en la elaboración de la teoría del Estado Estacionario, alternativa a la teoría del Big Bang, según la cual el Universo se mantiene uniforme en el espacio y en el tiempo. Entre sus trabajos más importantes destacan sus aportaciones sobre la teoría de la relatividad general. En 1941 nace la actriz hispano-venezolana Marina Baura. Nacida como Julia Pérez. Aunque oriunda de Galicia, es una actriz venezolana que de dedicó al género de las telenovelas. Teniendo ella 15 años de edad, su familia se mudó a Venezuela. Comenzó su carrera artística a principio de los años 60 como modelo y estudió arte dramático con Paul Antillano. Su primer trabajo como actriz fue en la serie "Casos y Cosas de Casa". Posteriormente trabajó en el programa La quinta de Simón. Su primer papel destacado fue en la telenovela Madres solteras (1965) y como protagonista en Lucecita (1967), producidas por Venevisión. Nace Robert B. Laughlin (1950), físico teórico Premio Nobel de Física por su explicación del efecto Hall cuántico. Estadounidense, quien junto con Horst L. Estörmer y Daniel C. Tsui, fue uno de los ganadores del Nobel en 1998. Primera observación del Radiotelescopio de Arecibo, Puerto Rico (1963). Es un radiotelescopio de los más grandes del mundo. Fue construido en 1960. La primera observación fue el 1 de noviembre de 1963. Ha hecho varios descubrimientos científicos significativos. El 7 de abril de 1964, poco después de su inauguración, Gordon H. Pettengill y su equipo lo usaron para determinar que el período de rotación de Mercurio no era de 88 días, como se creía, sino de sólo 59 días. En agosto de 1989, el observatorio tomó una foto de un asteroide por primera vez en la historia: el asteroide (4769) Castalia. Al año siguiente, el astrónomo polaco Aleksander Wolszczan descubrió el púlsar PSR B1257+12, que más tarde le condujo a descubrir sus planetas orbitales; estos fueron los primeros planetas extrasolares descubiertos. Todo gracias a este instrumento, con el trabajo de los científicos. Antigua y Barbuda se independizan del Reino Unido (1981). Se funda Lenovo (1984), que confecciona aparatos de computación. Se promulga el Tratado de la Unión Europea (1993). Muere Severo Ochoa de Albornoz (1993), científico español y desde 1956, nacionalizado también estadounidense. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1959 por sus descubrimientos sobre el mecanismo de la síntesis biológica del ácido ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN). En Sudáfrica, el partido del Congreso Nacional Africano, del presidente Nelson Mandela, gana las primeras elecciones municipales multirraciales (1995), dieciocho meses después de acabar la política del "apartheid. En 2011 el Grande Liga Gerardo Parra gana su primer Guante de Oro de la Liga Nacional. En 2011 a los 100 años muere Fanny Edelman, una de las más destacadas dirigentes del comunismo en la Argentina. Combatió en España en defensa de la República durante la Guerra Civil. Regresó al país en 1938. Fue presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Desde 1970 y hasta su muerte fue la presidenta del Partido Comunista Argentino. En 2015: Salvador Pérez se convierte en el segundo venezolano en ganar el premio de Jugador Más Valioso en una Serie Mundial. Búsqueda de Efemérides: Si desea ver las Efemérides de distintas fechas, publicadas por Aporrea, podrá hacerlo utilizando nuestro Buscador y colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes. 