Lea las Efemérides del día 30 de octubre (versión año 2021)

Culmina hoy 30 de octubre, la Semana del Desarme. Ver explicación aquí: https://www.aporrea.org/tecno/n368798.html El Año 2021 ha sido designado como el Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales para reconocer y agradecer la inquebrantable dedicación de estos trabajadores a la lucha contra la pandemia de COVID-19. La OMS ha puesto en marcha una campaña de un año de duración con el lema "Proteger. Invertir" (en salud, por supuesto). Este debe ser aliciente para que en Venezuela nos empeñemos más en proteger a las y los trabajadores de la sanitarios en el desarrollo de sus labores e invertir en sus condiciones laborales, técnicas y de seguridad en su desempeño, así como en su formación, pues su lugar en las batallas por la salud es esencial, mientras que sufren las penurias salariales y el deterioro de sus condiciones de trabajo con el conjunto de la clase trabajadora venezolana. Para eso también es importante que cesen las acciones de bloqueo internacional, especialmente aquellas que puedan afectar a Venezuela en el logro de los propósitos enunciados por la OMS. Es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras: Es otra celebración promovida por organismos de la ONU, en este caso con el lema: menos desperdicio y más salud. Día de la Noche del Diablo (EE.UU). El 30 de octubre se festeja una tradición llena de bromas y travesuras durante la noche anterior a Halloween, que pueden ser divertidas pero que también pueden convertirse en prácticas temerarias y nocivas: Se celebra La Noche del Diablo o Devil’s Night. Se lleva a cabo en gran parte del Medio Oeste y parte del noreste de Estados Unidos, destacándose la celebración que se efectúa en Detroit. Se originó en Irlanda en la década de 1880, con historias de hadas y duendes, siendo luego llevada a los Estados Unidos por emigrantes. En algunas ciudades como Detroit y Michigan, se le colocó a las celebraciones tradicionales el apodo de La Noche del Diablo, por las bromas pesadas y travesuras a veces peligrosas de esta festividad, que han dejado una estela de incendios provocados y de daños materiales a causa de las imprudencias. En Detroit se cambió el nombre a Angel’s Night, para cambiar la mala fama, pero eso no disminuyó los percances. En consecuencia, se suele recomendar, a quienes por allí circulan, la toma previsiones y moverse con precaución durante la celebración. Por otra parte, las autoridades, policías y cuerpos de bomberos, adoptan medidas especiales, sin llegar a prohibir la actividad festiva popular, pues se establece toque de queda para determinados horarios y franjas de edades. Varias estaciones de bomberos y de policía llegan a organizar eventos controlados que atraigan a la gente la Noche del Ángel, para evitar que las personas que participen en estas festividades anuales causen daños a terceros, a sí mismas o al patrimonio público. Aunque respetamos otras tradiciones y algunas son dignas de imitación, otras se imponen por interés del mercado o de la dominación cultural ligada a la globalización. Ya se importó Hallowen a los países latinoamericanos y en Venezuela, por la influencia de los grandes medios de comunicación y los beneficios comerciales que generan a algunos las celebraciones consumistas. Esperemos que no introduzcan lo malo de esta otra costumbre foránea. Día Mundial del Fisicoculturismo. Esta actividad física se practica en todo el mundo y está orientada al aumento y al desarrollo diferenciado de la musculatura del cuerpo, con objetivos principalmente estéticos. La efeméride coincide con el nacimiento de Charles Atlas, en homenaje a este pioneros del Fisicoculturismo (algunos se acordarán de su historia del "alfeñique de 44 kg" que se convierte en un hombre fuerte y musculoso con su propio método de ejercicios). El Culturismo o Fisicoculturismo requiere de ejercicio intenso y un programa de entrenamiento con pesas y otros artefactos, generalmente en gimnasios, que lleva a generar hipertrofia muscular. Además, implica el seguimiento de una dieta y cierto modo de vida para sostener y moldear o esculpir la masa muscular. El desarrollo y las proporciones musculares tienen unos parámetros que se evalúan, y se hacen concursos y premiaciones para personas de cada sexo. Nace John Adams (1735), uno de los fundadores y presidente de los EE.UU. Fue un Abogado y estadista estadounidense, nacido el 30 de octubre de 1735, cuyo fallecimiento fue el 4 de julio de 1826). Se desempeñó como primer vicepresidente (1789-1797) y segundo presidente de los Estados Unidos (1797-1801). En México, fuerzas insurgentes se enfrentan a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces (1973). Fue un enfrentamiento militar, dirigido por Miguel Hidalgo y Castilla, Ignacio Allende y Juan Aldama, próceres de la independencia mexicana, contra las fuerzas leales a la corona española, comandada por el coronel Torcuato Trujillo. El Libertador Simón Bolívar recibe la Espada del Perú por las victorias en las Batallas de Junín y Ayacucho (1825). La municipalidad de Lima le obsequió la Espada del Perú al Libertador. Espada que simboliza la libertad de América. Recordemos que la Batalla de Ayacucho, dirigida por Bolívar el 9 de diciembre de 1824, selló la Independencia del Perú y la salida del Imperio Español de América del Sur. Por ello, el pueblo peruano le otorgó múltiples reconocimientos, entre los más elevados, el título de Libertador y la espada, obsequiada por la municipalidad de Lima, Perú, una de las joyas de orfebrería más valiosa que posee Venezuela. La Espada del Perú fue una joya muy apreciada por Bolívar y lo acompañó durante toda la gesta independentista hasta su muerte. Muere Bartolomé Salom (1863), militar venezolano de la lucha por la independencia y héroe nacional en el Perú. Obtuvo el grado de general en la guerra de independencia de Venezuela y es considerado como uno de los héroes nacionales del Perú. Nace Amparo López Jean (1885). Fue una activista galleguista, sufragista (luchaba por el voto femenino) y presidenta de la Agrupación Republicana Femenina de La Coruña. Nace Gerhard Johannes Paul Domagk (1895), Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1939, destacado por sus aportes en el tratamiento de la tuberculosis y del cáncer. Fue un patólogo y bacteriólogo alemán que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1939. Introdujo del uso de la tiosemicarbazona en el tratamiento de la tuberculosis. Trabajó también en la quimioterapia contra el cáncer. Nace Agustín Lara (1900), compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género, llamado El Músico Poeta y El Flaco de Oro, su obra fue muy aplaudida no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Entre sus piezas de mayor fama están Granada, Noche de Ronda, Farolito, Solamente una Vez, Amor de Mis Amores... Para escuchar y ver excelentes interpretaciones puede pinchar aquí: Agustín Lara Nace Ragnar Granit (1900), Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1967 junto con Haldan Keffer Hartline y George Wald, por sus descubrimientos de los procesos primarios químico y fisiológico del ojo. De nacionalidad finlandesa. Muere Henri Dunant (1910), fundador de la Cruz Roja. Fue un empresario, filántropo y humanista suizo. En 1901, Dunant recibió el primer Premio Nobel de la Paz por su papel al fundar el Movimiento Internacional de la Cruz Roja e iniciar la Convención de Ginebra. Nace Miguel Hernández (1910), gran poeta y dramaturgo de la literatura española del siglo XX. De origen campesino, pastor de cabras, y de formación totalmente autodidacta por su avidez lectora. El 25 de marzo de 1931, con tan solo veinte años, obtuvo el primer y único premio literario de su vida concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano con un poema de 138 versos; se le atravesó la Guerra Civil Española (1936), se alistó en el bando Republicano y militó en el Partido Comunista. Conoció a destacados poetas de otras partes del mundo y su figura esta asociada a la llamada Generación del 27, así como a la del 36. Terminada la guerra, la dictadura fascista censuró sus versos y estuvo en prisión, torturado e incluso condenado a muerte, aunque la pena se le conmutó para seguir en la reclusión carcelaria,​padeció bronquitis, tifus y tuberculosis, enfermedad por la que falleció en la enfermería de una de las prisiones. Entre sus obras más notables: Perito en Lunas, El rayo que No Cesa, Viento del pueblo, El hombre que Acecha, Cancionero y Romancero de Ausencias, Nanas de la Cebolla... muchas de ellas con gran contenido social, algunas recogidas en años posteriores, durante la apertura democrática en España, por cantautores como el catalán Joan Manuel Serrat. Nace Theodor W. Hänsch (1941). Premio nobel de física en 2005 en el marco experimentos de alta precisión de espectroscopia láser. Físico alemán. Nace Diego Armando Maradona (1960), futbolista y director técnico argentino. Tuvo participación futbolística internacional y en mundiales de fubol. Se desempeñó como jugador y también como entrenador. Reconocido por especialistas, exfutbolistas, personalidades y aficionados internacionales como uno de los mejores o quizás el mejor futbolista de la historia, particularmente por su desempeño en la Copa Mundial (1986). Seleccionado para varios premios al mejor Jugador del Siglo XX. También era conocido como el Pibe de Oro. Su personalidad y comportamiento fue objeto de polémicas. Fue suspendido por dopaje en 1991 y 1994. En sus últimos años batalló con problemas de adicción y problemas depresivos. Al momento de su muerte estaba convaleciente de una cirugía por un hematoma en la cabeza y luego swe reportaron complicaciones pulmonares y cardíacas, falleciendo el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años. Manifestó apoyo público por las causas progresistas latinoamericanas. ​ En 1975 nace el grandeliga venezolano Marco Scutaro. San Felipe; 30 de octubre de 1975. Perteneció a la organización de los San Francisco Giants de las Grandes Ligas. Hijo de padre italiano y madre española. Debutó con los New York Mets en 2002. Desde entonces ha jugado para los Oakland Athletics, Toronto Blue Jays, Boston Red Sox, Colorado Rockies y San Francisco Giants. Fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2012 con los Giants. En 1976 muere el caricaturista barinés Mariano Medina Febres (n. 1912). Médico dermatólogo y caricaturista, conocido por el seudónimo de Medo. En 1943 viajó a especializarse en enfermedades tropicales en Estados Unidos y se desempeñó como médico residente. Su primera publicación fue a los 14 años, en el semanario humorístico Caricaturas, después pasó a ser colaborador de Fantoches. Impregnaba a sus dibujos un sutil humor. Obtuvo la Segunda Medalla del Segundo Salón de Humoristas celebrado en Caracas entre 1931 y 1932. A partir de 1936 inició la publicación de una caricatura política bajo el título de «Caso del día» en el matutino caraqueño Ahora. Se decía que las caricaturas, firmadas por Medo, expresaban toda la frustración de las luchas populares del período postgomecista; constituyendo a su vez «un caso ágil, profundo, despierto de periodismo gráfico, oportuno y certero en la denuncia, en la diaria lucha por la libertad, por la democracia contra el gomecismo que se niega a morir...», según el poeta Carlos Augusto León. Entre los personajes creados por él está el del popular "Juan Bimba", que encarna al pueblo venezolano. Medina Febres tuvo participación política entre los fundadores del Partido Democrático Venezolano (PDV, 1937) que se convertiría después en Acción Democrática (1941). Fue representante a la Asamblea Constituyente de 1945-1946 y diputado por el estado Barinas (1947-1948). Prestó servicio diplomático como embajador. Fue profesor de en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Una selección de sus caricaturas se recogieron en el libro Medo: Caricaturas de lucha, así como uno de sus cuentos y la obra de teatro Cara'e santo, estrenada en el teatro Municipal en mayo de 1943. En 2003 en Italia, el Tribunal Supremo absuelve al exprimer ministro Giulio Andreotti del asesinato del periodista Mino Pecorelli en 1979 con lo que revoca la pena de 24 años de prisión a la que había sido condenado. En 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas pide el levantamiento del embargo de EE.UU a Cuba. Es votado por abrumadora mayoría. EE.UU suele utilizar las decisiones de la ONU para su propia conveniencia pero no acata cuando no le interesa. En el 2020 dos mujeres militares del Ejército de Taiwán contraen matrimonio en una ceremonia oficiada por las Fuerzas Armadas y son las primeras en casarse en el único país de Asia que ha legalizado las uniones entre personas del mismo sexo en aquel momento.