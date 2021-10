Lea las Efemérides del día 20 de octubre (versión año 2021)

Las efemérides se refieren a los sucesos o celebraciones importantes para un país, para el mundo o para un área del conocimiento , de la cultura y las artes, y en general a hechos que puedan tener algún interés, ocurridos en una misma fecha (día y mes), aunque no coinciden en el mismo año. La palabra se deriva del griego "ephemerís"; "ephemerídos", significa "diario o memorial diario". Así que contribuyamos a conservar y tener en cuenta nuestra memora individual y colectiva del día. Entre las efemérides suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Día Mundial de la Dignidad. También se le designa como Día Global de la Dignidad. Se celebra el tercer miércoles de octubre. Es una iniciativa para educar y ayudar a la autoestima, principalmente en los jóvenes. Resalta los valores de bondad, comprensión, tolerancia y compasión, el derecho a una vida digna, que supone el acceso a la atención sanitaria, a la educación, a ingresos y a condiciones de seguridad, para contribuir con el desenvolvimiento pleno del potencial humano de cada persona. Involucra la libertad de tomar decisiones personales sobre la propia vida y merecer el respeto de los demás. Los derechos humanos son un componente de la dignidad humana y por ella luchan las personas y los pueblos. Cuando las condiciones de vida se degradan y se afecta la libre participación de las personas en los asuntos sociales se afecta la dignidad humana, que es un aspecto fundamental del bienestar y la integridad psíquica, que incorpora la satisfacción material, pero va mucho más allá. Día Internacional del Pediatra y de la pediatría. El día internacional dedicado al médico pediátra es el 20 de octubre, pero en Venezuela esta celebración se remonta al año 1939, con la instalación de la Sociedad Venezolana de Pediatría, año en el que su primer presidente, el Doctor Gustavo Machado, proclamó como fecha de celebración del día del pediatra el 20 de enero. El pediatra es un médico especialista centrado en la salud de los niños y adolescentes. Felicidades a los pediatras en su día mundial. Día Internacional del Chef o del Cocinero (y la Cocinera). Es una forma de valorar este trabajo profesional tan importante para la nutrición y el placer de la comida, que debe contribuir a comer bien, de manera sana y con calidad de sabor, además de propiciar el relacionamiento social y la vida cultural o cultivo de las tradiciones que se teje alrededor de la comida. En este día se suelen realizar jornadas de cocina, se llevan a cabo talleres de gastronomía, concursos, exhibiciones, actividades divulgativas y comerciales o turísticas, relacionadas con la preparación de platos, especialmente los que destacan las comidas más representativas de los países y de sus regiones. El Día Internacional del Chef se celebra en todo el mundo desde el año 2004. La fecha fue propuesta por la Asociación Mundial Culinaria (WACS por sus siglas en inglés) con el fin de crear conciencia en torno a esta profesión. Día Internacional del Controlador Aéreo. Surgió como fecha aniversario de la creación de la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA), que se constituyó el 20 de octubre de 1961. Su trabajo es imprescindible para que el trasporte aéreo cuente con seguridad y regulación. Día Mundial de la Osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva caracterizada por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura de los huesos, esto conlleva a un aumento de la fragilidad de los huesos y del riesgo de fracturas. Para prevenirla se requiere de una alimentación equilibrada, rica en calcio y vitamina D. En las mujeres, la menopausia es la causa principal de osteoporosis, debido a la disminución de los niveles de estrógenos. Se estima que una de cada tres mujeres, de más de 50 años, padece osteoporosis. Cuando el organismo no es capaz de producir suficiente hueso nuevo se produce la osteoporosis, el tejido óseo se vuelve más poroso, por lo que los huesos son más delgados y frágiles y pueden romperse con facilidad. No hay síntomas en las etapas iniciales de la osteoporosis, por lo que muchas personas descubren que padecen la enfermedad tras sufrir una fractura. Existen otros factores que aumentan el riesgo de osteoporosis, como la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, el consumo de tabaco, de alcohol y la vida sedentaria. La práctica de ejercicio físico y un complemento de calcio pueden favorecer el mantenimiento óseo. El diagnóstico de la enfermedad puede confirmarse mediante una prueba llamada osteodensitometría. Día Internacional de la Mastocitosis y Patologías Mastocitarias. Se lleva a cabo desde el año 2017. La mastocitosis es una enfermedad rara, en la cual ocurre un aumento anormal de mastocitos en el cuerpo. Los mastocitos son células que sintetizan y almacenan histaminas (sustancia mensajera entre las células, importante para el sistema inmunitario) y se encuentran en tejidos del cuerpo, particularmente por debajo de las superficies epiteliales, cavidades serosas y alrededor de los vasos sanguíneos. Por presentar una gran variedad de síntomas, la mastocitosis resulta difícil de diagnósticar. Provoca síntomas como inflamación, aparición de alérgias, alteración en el sistema inmune, dolor óseo, prurito, náuseas, etc. Puede afectar a la médula, la piel y el hígado, el bazo, entre otros órganos. Puede aparecer a cualquier edad y asociarse a otro tipo de enfermedades. Se funda la ciudad de La Paz (1548), actual capital de Bolívia. La fundación colonial es realizada por el Capitán español Alonso de Mendoza a órdenes del presidente de la Audiencia de Lima, Pedro Gasca. Sin embargo, la ciudad en un principio era llamada por los indígenas Uturuncu y Quirquincha, que allí vivían, como "Chuquiago Marka"; lo que significa sembradío de papas en idioma aymara.



Se crea el Estado de Nueva Granada que con la Constitución de 1832, sería llamado oficialmente República de la Nueva Granada (1831), en territorios de la actual Colombia.



Restos de Diego Ibarra son ingresados al Panteón Nacional (1876). Fue un general del Ejército de Venezuela en la Guerra de Independencia y primer edecán del Libertador Simón Bolívar. En el año 1968, un año después del terremoto de Caracas, fue inaugurada la Plaza Diego Ibarra, en la Parroquia Santa Teresa, municipio Libertador, en honor a este militar independista.



Nace Carlos Augusto León (1914), poeta, educador, historiador, científico y político venezolano.



Inicio de la Masacre de Kragujevac por los nazis. En la Serbia más de 5000 civiles (mujeres y niños, serbios, romaníes) fueron asesinados por los nazis, en represalia por un ataque partisano sobre soldados alemanes (1941).



Nace Christiane Nüsslein-Volhard (1942), Premio Nobel de fisiología en 1995, bióloga alemana.



Aterrizaje en Venus. La sonda espacial soviética Venera 9 aterriza en la superficie del planeta Venus (1975).



Muere Paul Dirac (1984), pionero en la física cuántica, ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico.



Se lanza el Sistema Operativo Ubuntu (2004) de Software Libre.



El presidente venezolano Hugo Chávez propone el "Golpe de Timón". Hace una declaración pública titulada El Golpe de Timón, recogida en un breve texto, en el cual llama, entre otras cosas, al impulso de las comunas (2012). El documento titulado "Golpe de Timón", ofrece la visión del Presidente Chávez sobre lo que debía ser el "nuevo ciclo de la revolución bolivariana" y la orientación del gobierno durante el periódo 2013-2019. Contiene las palabras por él pronunciadas en la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros (realizada el 20 de octubre), donde habló de la crítica y autocrítica, la eficiencia, la aceleración de la construcción de las comunas y el desarrollo del Sistema Nacional de Medios Públicos, entre otros temas de la construcción del socialismo, que anunció como primordiales para el próximo período presidencial. Para leerlo completo puede descargarlo aquí: Documento "Golpe de Timón" También puede leer algunos artículos publicados en Aporrea con análisis de su contenido o evaluaciones de lo que pasó con sus propuestas posteriormente: 1) ¿Para (no) olvidar el "Golpe De Timón"? Javier Biardeau 04/08/13 - www.aporrea.org/ideologia/a171154.html 2) Un Golpe de Timón Chavista en la Venezuela de Hoy Ricardo Adrián - 22/10/19 - www.aporrea.org/actualidad/a283633.html 3) Las elecciones parlamentarias, el Golpe de Timón y las 3R al cuadrado en la revolución bolivariana Ana Cristina Chávez – 07/12/15 - www.aporrea.org/ideologia/a218615.html 4) Del 27-F al Golpe de Timón: Consulta Popular como solicitó Chávez para blindar las decisiones contra lo Constituido Juan García Viloria – 03/01/15 - www.aporrea.org/trabajadores/a200527.html 5) Maduro oyéndote, sentí bye Chávez y Golpe de Timón Amaranta Rojas – 18/02/16 - www.aporrea.org/actualidad/a223127.html 6) El Golpe de Timón de Chávez: "Cuidado, si no nos damos cuenta de esto, estamos liquidados"Aporrea.org – 20/10/15 - www.aporrea.org/ideologia/n279527.html 7) ¿Liquidación o Golpe de Timón? Gonzalo Gómez Freire – 20/10/15 - www.aporrea.org/ideologia/a215790.html

Muere Óscar de La Renta (2014), famoso Diseñador de Moda. De origen dominicano.



Muere Junko Tabei (2016), alpinista japonesa. Fue la primera mujer en alcanzar la cima del Monte Everest y las Siete Cumbres.