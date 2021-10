Lea las Efemérides del día 19 de octubre (versión año 2021)

Las efemérides se refieren a los sucesos o celebraciones importantes para un país, para el mundo o para un área del conocimiento , de la cultura y las artes, y en general a hechos que puedan tener algún interés, ocurridos en una misma fecha (día y mes), aunque no coinciden en el mismo año. La palabra se deriva del griego "ephemerís"; "ephemerídos", significa "diario o memorial diario". Así que contribuyamos a conservar y tener en cuenta nuestra memora individual y colectiva del día. Entre las efemérides suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama de 2021. Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, ya que cuanto más temprano se realiza un diagnóstico más posibilidades habrá de erradicar la enfermad. Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal para que las mujeres deban realizarse una evaluación regularmente de sus senos. La OMS procura con este día la sensibilización sobre el cáncer de mama, a fin de aumentar la detección precoz y el oportuno tratamiento. El cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. El lazo rosa es un símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones, que se comprometen a crear conciencia sobre el Cáncer de Mama. Para ampliar información puede consultar Prevención: Es Día Mundial contra el Cáncer de Mama www.aporrea.org/internacionales/n316034.html Día Mundial del Ballet. Hoy se rinde homenaje a esta expresión artística. Se busca que el público pueda disfrutar de la danza y conocer la dedicación, devoción, disciplina, habilidad, constancia y cereatividad que dedicarse al ballet requiere, además de su vinculación con la cultura, la tradición y la música. El ballet es una manifestación artística tanto individual como colectiva y precisa de la existencia de compañías de ballet. Día Internacional de las Catedrales. Se celebra el Día Internacional de las Catedrales, para rendir un tributo a estos templos, no sólo por su importancia religiosa y tanto arquitectónica como artística, sino porque suelen ser simbolos emblemáticos de las localidades en que se encuentran enclavadas y están impregnadas de historia, generalmente contienen preciosos tesoros o reliquias y han sido escenarios de magníficos eventos. No se ha determinado claramente el origen del establecimiento de este día internacional, el cual tiene como finalidad mantenernos conscientes de la necesidad de su preservación y disfrute, tanto para la vida religiosa como cultural. Algunas catedrales se han constituído como puntos de peregrinación internacional que atraen a caminantes y visitantes de diversa procedencia internacional, como es el caso de la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela, donde la leyenda dice que está enterrado el cuerpo del apostol de Cristo; millares de peregrinos recorren centenares y miles de kilómetros por rutas tradicionales hasta llegar a esa catedral ubicada en Galícia, en el extremo nor-occidental de la península Ibérica. En 1745 muere Jonathan Swift, escritor de "Gulliver", también ensayista irlandés, que se hizo famoso por su novela "Los viajes de Gulliver"; en principio una sátira social y política de su época, pero que se convirtió en un éxito de la literatura infantil, siendo incluso adaptada al cine y a la televisión, con películas como la de "Gulliver en el país de los enanos"... En 1845 se estrena Tannhauser, de Wagner, en Dresde (Alemania). Ópera dividida en actos, con música y libreto de Wagner, presenta una narración contextualizada entre un ámbito humano y mitológico, donde el amor sagrado y lo profano son temas principales. Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del Romanticismo. Sus óperas, calificadas como "dramas musicales" por el compositor, no sólo son de su autoría musical, sino que también fue creador del libreto y la escenografía. En 1905 nació el músico y compositor venezolano Pedro Antonio Ramos Rangel, en Cúa, Edo. Miranda, de una familia de músicos. Estudió la ejecución de varios instrumentos musicales: clarinete, fagot, piano... Tuvo destacados maestros venezolanos como Vicente Emilio Sojo (1887-1974) y Juan Bautista Plaza (1898-1965). Fue fundador de la Orquesta Sinfónica Venezuela y del Orfeón Lamas. Ejerció de subdirector de la Banda Marcial de Caracas y también como docente. Algunas de sus composiciones célebres son: La Iguana y el Mato de Agua, Salmerón, Ante la Tumba de Julián Carías, Himno a José María Carreño, Himno a la Conservación y el Himno del Distrito Metropolitano de Caracas. Falleció en Caracas, el 01 de mayo de 1977. 1913 nace Santiago Vera Izquierdo, político, ingeniero y académico venezolano (f. 2006) en Caracas, en 1913 (fallece el 10 de julio de 2006). Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, UCV, 1935. Postgrado en Ingeniería Petrolera. Miembro de Número, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Fue Decano de la Facultad de Ingeniería de las Universidades (UCAB) y Universidad Central de Venezuela (UCV) en1944, cargo desde el que tuvo incidencia en la transformación de los estudios de la carrera, renovación y creación de las primeras especialidades; llegando también a ser Rector de esta Universidad (1946). Fue el primer Ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y director del Instituto Venezolano de Petroquímica (entonces Invepet, hoy INTEVEP). En 1935, La Liga de las Naciones vota imponer sanciones económicas a la Italia fascista de Benito Mussolini, por invadir Etiopía y desterrar a su emperador Haile Selassie. Entre las sanciones para frenar la invasión se prohibió venderle petróleo a Italia, se dispuso el cierre del Canal de Suez, (pero no se llevará a cabo por la incidencia negativa para Europa y otros países). Las tropas italianas invasoras asesinarán a miles de etíopes, llegando al empleo de gases venenosos, hasta completar la conquista hacia finales de 1936. En 1941, como parte del desenlace de la II Guerra Mundial, fuerzas británicas y etíopes liberarán el país y el emperador Selassie hará cargo del gobierno. En 1937, muere Ernest Rutherford, físico británico, Premio Nobel 1908. Conocido también como Lord Rutherford, fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda. Encontró que la radiactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que le hizo merecedor del Premio Nobel de Química en 1908. Estudió las partículas radiactivas y logró clasificarlas en alfa (α), beta (β) y gamma (γ). A él se le debe un modelo atómico con el que probó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Consiguió la primera transmutación artificial con la colaboración de su discípulo Frederick Soddy (quien también recibió el Premio Nobel de Química, en 1921 por sus trabajos sobre isótopos). Una parte de su vida se entregó a la investigación, y el resto dedicado a la docencia, dirigiendo los Laboratorios Cavendish de Cambridge, en donde se descubrió el neutrón. Fue maestro otros investigadores notables. En 1938, nace Eugenio Montejo, poeta y ensayista venezolano (f. 2008). Fue un poeta y ensayista venezolano, fundador de la revista Azar Rey y cofundador de la Revista Poesía de la Universidad de Carabobo, profesor universitario, gerente literario de la editorial Monte Ávila de Venezuela. Fue investigador en el Centro de Estudios Rómulo Gallegos de Caracas, y colaborador de gran cantidad de revistas nacionales y extranjeras. En 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en 2004 el Premio Internacional de literatura Octavio Paz de Poesía y Ensayo. En 2002- Irlanda ratifica en un referéndum el tratado de Niza y abre la puerta a la ampliación de la Unión Europea. A partir de éste hecho, la UE pasa de 15 integrantes y se encamina a constituirse con 25.