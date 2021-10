Lea las Efemérides del 7 de octubre (versión año 2021)

Día Europeo de la Depresión. La efeméride es adoptada desde 2004, dedicando a ella el primer jueves de octubre, a proposición de la Asociación Europea para la Depresión (EDA), en virtud de que solo en Europa existen unos 30 millones de pacientes mentales con depresión crónica y se estima que en todo el mundo existe un total de 350 millones de casos. La depresión, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Cerca de la mitad de las personas ni siquiera es realmente consciente de que la padece y por ello son más aún las que no reciben el tratamiento necesario. Además de la tristeza y el decaimiento puede manifestarse por otros síntomas variados, como el malestar general, falta de ánimo y energía, apatía, notable disminución de la comunicación interpersonal, tendencia al aislamiento, sedentarismo, poca concentración, disminución o falta del apetito e incluso irritabilidad.

Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La llevan adelante sindicatos de distintas partes del mundo, con movilizaciones para promover el "trabajo decente", empleos seguros y sin riesgos, así como salarios también decentes (no precarios ni miserables). Esta efeméride ha sido auspiciada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Se enfoca en que el "trabajo decente" debe ser una prioridad en las políticas y acciones gubernamentales para la recuperación del crecimiento económico de las naciones, contribuyendo a la construcción de una nueva economía mundial. La Confederación Sindical Internacional (CSI) fue creada el 1 de noviembre de 2006, con sede central en Bruselas (Bélgica). Su principal objetivo es asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores, promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La definición o concepto de "trabajo decente" o "digno" surgió en el año 1999 por parte del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a la "generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana". La jornada actual se inscribe dentro en el marco de la #Agenda2030 entre cuyos objetivos está el de acabar con la precariedad laboral, garantizando empleos de calidad; especialmente porque durante la pandemia de Covid-19 se han perdido millones de empleos o éstos se han degradado seriamente, sobre todo para las mujeres, siendo necesario que se instrumenten planes de recuperación cuantitativa y cualitativa de los empleos. El "trabajo decente" debe permitir la "generación de ingresos bajo un esquema de derechos y protección social, promoviendo el progreso social y económico que contribuye al bienestar de las personas, sus familias y las comunidades a las que pertenecen". Para el año 2021 el tema central es "Crear empleos justos". En la actual jornada mundial se estarán utilizando los hashtags #trabajodecente #JornadaMundialPorElTrabajoDecente ¿Cómo evaluamos la situación del trabajo en Venezuela desde el punto de vista del concepto de "trabajo decente"?

Día del Médico Veterinario en Chile : Se celebra el 7 de Octubre desde 1955, gracias a que en esa fecha se creó el Colegio Médico Veterinario de Chile. Sus actividades se realizan para reflexionar acerca de la profesión del veterinario y la importancia de ella en el desarrollo económico, social, pero especialmente sanitario de nuestro país. Hoy en día el rol del veterinario ha de tomar mucho más en cuenta al bienestar animal como tal y no sólo el interés de sus propietarios, además de tener un enfoque mucho más integral, abarcando distintas áreas como la salud pública, la vigilancia y calidad de los alimentos y su producción para uso humano y animal, la zoonosis y producción animal, además de la protección del medio ambiente, el comercio internacional, la docencia e investigación, la medicina y clínica, la medicina holística y regenerativa, así como el turismo rural, los emprendimientos personales y muchas otras tantas áreas.

Comienza la intervención militar británico-estadounidense en Afganistán en 2001. Esta guerra en Afganistán (2001-2021) se inició con la invasión llevada a cabo por los Estados Unidos y sus aliados el 7 de octubre de 2001 y finalizó con el retiro militar norteamericano ante la caída de la capital Kabul que pasó nuevamente a manos del movimiento Talibán, el 15 de agosto de 2021. La retirada total de tropas estadounidenses se produce el 30 de agosto del mismo año. Tuvo una duración de veinte años, la más larga para los norteamericanos. La guerra fue declarada bajo la presidencia de George W. Bush, teniendo como antecedente los atentados del 11 de septiembre de 2001, que derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. Bush buscó justificarla con el objetivo de desmantelar a la red Al Qaeda y derrocar al gobierno de los talibanes al que acusaba de proteger a grupos terroristas. La invasión fue poyada por la OTAN, y la guerra la desarrolló liderando una coalición internacional que comprendía a países como Reino Unido, Australia y Alemania, pero que llegó a incluir tropas de otras naciones. Durante el periódo de ocupación USA estableció un supuesto "gobierno democrático" títere, pero lo que hizo fue causar sufrimientos y no resolvió los problemas del país ni pudo garantizar finalmente la seguridad de la población, especialmente la de las mujeres afganas ante el fundamentalismo musulmán misógino y la crueldad de los talibanes. Salieron de Afganistan con mucha pena y ninguna gloria.

En 1949 surge la República Democrática de Alemania (RDA) , tras la ocupación de Alemania con la derrota de los nazis al acabar la II Guerra Mundial. Alemania del oeste quedó bajo control de los ejércitos aliados occidentales, mientras que el Ejército Rojo de la ex URSS entró por el este. El 7 de octubre de 1949 se fundaba, con Wilhelm Pieck como primer presidente, la República Democrática Alemana en territorio alemán ocupado por los soviéticos. La RFA o República Federal Alemana se negó a reconocerlo como un estado durante 20 años, hasta los años 70. Años después se daría la "caida del Muro de Berlín" y la reunificación alemana.

En 2012 Hugo Chávez es reelecto a la presidencia, pero no podría ejercer su nuevo mandato. Tal día como hoy en 2012 se celebraron las elecciones presidenciales venezolanas en las que Hugo Chávez, hace 9 años, obtiene la victoria y es reelecto para un nuevo período presidencial constitucional de 2013 a 2019. Chávez gana por cuarta vez la presidencia logrando el 54,5% de los votos con una participación muy alta del 81% de los electores. Su oferta principal fue el Plan de la Patria. Tras conocer los resultados dijo: "Y aquí estamos, hemos llegado para vencer y seguir venciendo. No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea y hoy lo hemos demostrado, que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo, Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y bolivariano del siglo XXI". Luego, el 20 de octubre daría a conocer su propuesta de un Golpe de Timón al proceso revolucionario, pero poco después tendría que anunciar el imperativo de someterse a un nuevo tratamiento contra la reaparición de un cáncer que le aquejaba. Chávez moriría al año siguiente y sus proyectos no podrían concretarse, cayendo Venezuela, a poco tiempo de su ausencia, en lo que él dijo que jamás volvería: las políticas del neoliberalismo, y truncándose el camino hacia el "socialismo democrático".