Lea las Efemérides del 5 de octubre (versión año 2021)

Día Mundial de los Docentes. La Web de la UNESCO reseña que es celebrado anualmente el 5 de octubre desde 1994 y conmemora el aniversario de la suscripción de la Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la Situación del Personal Docente (1966). Esta Recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje (en Venezuela estos aspectos son contemplados en el Estatuto de la Profesión Docente). La Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior fue adoptada en 1997 para completar la Recomendación de 1966, abarcando así el personal docente y de investigación de la enseñanza superior. El Día Mundial de los Docentes se convoca en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de la Educación. La fecha es propicia para pedir a los países que inviertan en mejorar las condiciones de las y los docentes y que le den prioridad en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación para que todos los alumnos tengan acceso a un docente debidamente preparado y justamente compensado. En Venezuela, una efeméride que guarda relación es la celebración del Día del Maestro los días 15 de enero. Día Internacional de la Educación Vial. Se celebra con el objetivo de promover el aprendizaje de las normas básicas viales y las consecuencias de ser malos conductores o peatones. La educación vial enseña a la población, tanto a niños como a adultos, sobre el comportamiento correcto en las vías públicas. Este día se hacen actividades para inculcar el cumplimiento de las normas de tránsito, para ayudar a las personas a conducir correctamente, reducir el riesgo de accidentes, y mejorar la conducta social en la vías públicas. Las escuelas suelen realizar jornadas de educación vial, tomando en cuenta el significado de las señales, el cruce adecuado de las calles y la contribución con su mantenimiento y limpieza, la reducción de la contaminación acústica en el tránsito de vehículos y el respeto de las preferencias de paso peatonal, así como del paso de transportes que atienden emergencias. Día Nacional de la Salsa en Venezuela. Este día coincide con el nacimiento de Phidias Danilo Escalona (1933), locutor y presentador venezolano, reconocido por darle el nombre de "Salsa" a ese género musical latinoamericano-caribeño. La oficialización del Día de la Salsa en Venezuela se produjo a solicitud del movimiento salsero venezolano que presentó firmas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en 2004, pero la designación del día se hizo efectiva a partir del 5 de octubre de 2020. Recomendamos leer: www.aporrea.org/cultura/n359354.html El 5 de octubre de 1582, un día que nunca llegó, al implementarse el calendario gregoriano. Los días del 5 al 14 de octubre de ese año, previstos en el calendario juliano, jamás aparecerían, al ser sustituído por el gregoriano que lo ajustó eliminando varios días. Nace Diderot, editor de la Enciclopedia. En 1713 nace en Langres (Francia), Denis Diderot, filósofo y escritor francés que editó junto con D'Alembert la célebre Enciclopedia, obra emblemática de la Ilustración. Le dedicó a la obra más de veinte años, a cuya elaboración contribuyó con la redacción de más de mil artículos. Nace uno de los inventores del cinematógrafo. En 1864 en Besancon, Francia, nace Louis Lumiere que, junto a su hermano Auguste, inventará el cinematógrafo. Nace Teresa de la Parra (1889), escritora venezolana y símbolo femenino. Una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar que parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de Venezuela de ese entonces. De la Parra "describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en aquél tiempo . Escribió dos novelas que la inmortalizaron en toda América del Sur: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su novela más conocida Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio. Al cumplirse el año centenario de su nacimiento en 1989, sus restos fueron trasladados al Panteón Nacional de Venezuela, en Caracas. En Portugal se proclama la República (1910). El rey Manuel II huye al extranjero mientras el profesor Teófilo Braga se convierte en el primer presidente provisional de la República Portuguesa, ejerciendo el cargo por breve período de tiempo, hasta el 4 de agosto. Muere Roland Garros (1918), pionero de la aviación, aviador francés. Muere Pío Tamayo (1035), poeta y precursor del movimiento marxista en Venezuela. Fundador, junto a otros, del Partido Comunista de Cuba. En 1964 "The Beatles" lanzan su primer single, en el Reino Unido (en un formato sencillo de 45 RPM en Parlohone Label). La canción "Love Me Do", rápidamente llegará a ocupará puestos sobresalientes del ranking. Más tarde fue lanzado en los Estados Unidos, también en 1964 y se posiciona en el primer lugar. "The Beatles" harían historia. Plebiscito nacional de Chile le dice No a Pinochet (1988). Fue durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien se vio presionasdo a convocar al pueblo para decidir si él, Augusto Pinochet, seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. Ganó el No con un 55,99% de los votos, lo que condujo al fin de la dictadura y al comienzo del período llamado "transición a la democracia". Muere Maurice Wilkins (2004), codescubridor de la estructura del ADN, físico neozelandés (n. 1916). Gracias a su trabajo junto a Rosalind Franklin con rayos X proporcionó datos cruciales para la descripción de la estructura del ADN descrita por Watson y Crick. Muere Steve Jobs (2011), creador de Apple Computer. Fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. En 1976 creó en el garaje de su casa, junto a Steve Wozniak, la empresa Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. Sus creaciones contribuyeron destacadamente a la popularización de la informática. También fue máximo accionista individual de "The Walt Disney Company" y cofundador de Pixar. Miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias. En marzo de 2012 fue elegido por la revista Fortuna como el mejor emprendedor de la historia moderna, seguido por Bill Gates. Muere Antonio Pasquali (2019), maestro de la comunicación social. Fue un escritor, educador y comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina.



