Lea las Efemérides del 2 de octubre (versión año 2021)

Gandhi Credito: web



El 2 de octubre es el 275.º (ducentésimo septuagésimo quinto) día del año —el 276.º (ducentésimo septuagésimo sexto) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 90 días para finalizar el año. Día sádado en el año 2021.



Tal día como hoy, 2 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes tanto para Venezuela como para el mundo, y se celebran aniversarios y conmemoraciones.



La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene.



1. Día Mundial de la Educación Social. El objetivo es hacer visible el trabajo de los educadores y las educadoras sociales.



2. Día Internacional de la No Violencia, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Homenaje a Gandhi. Se escogió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos: Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. El decreto fue aprobado el 15 de junio de 2007. Desde entonces, cada 2 de octubre, la ONU realiza actividades culturales que promueven la cultura de paz, tolerancia y comprensión entre todos los ciudadanos del mundo.



3. Día Interamericano del Agua (primer sábado de octubre). En 1992 durante el XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, se decidió debido a la urgente necesidad de sensibilizar y educar a los habitantes de América y el Caribe, sobre lo valioso e importante que es este recurso para asegurar la salud y desarrollo de todos sus ciudadanos.



4. En 1800 nació Nathaniel "Nat" Turner. Fue un esclavo estadounidense, cuya rebelión fallida en el condado de Southampton, en Virginia, es el ejemplo más destacado de resistencia de los negros ante el sistema esclavista imperante en los estados del Sur antes de la guerra de Secesión.



5. En 1814 inspirada en la Constitución francesa de 1793 y en la española de 1812, y redactada por un Congreso insurgente bajo la protección del cura Morelos, en Apatzingán (México) se proclama la primera Constitución mexicana que nunca llegará a ponerse en práctica debido a la victoria de las tropas realistas.



6. En 1832 nació José Ángel Montero. Fue un compositor de ópera venezolano, contemporáneo del brasileño Antonio Carlos Gomes. Como maestro di capilla de la Catedral de Caracas escribió varias obras religiosas. También compuso varias zarzuelas y, en 1873, la música para la ópera Virginia. Fue discípulo, de José María Montero, de quien era hijo. También estudió por cuenta propia trabajos contemporáneos europeos y tratados de composición. Tocaba varios instrumentos de viento y de cuerda, especialmente la flauta. A partir de 1869, Montero dirigió la Banda Marcial de Caracas. Su trabajo más famoso es la música de la Ópera Virginia, la cual fue estrenada bajo el auspicio del gobierno de Antonio Guzmán Blanco en el Teatro Caracas en 1873. En 1878 creó la revista Arte Musical. Géneros: Ópera, zarzuela, vals venezolano, polca venezolana, contradanza.



7. En 1836, Charles Darwin regresa a Inglaterra, después de cinco años de viaje a bordo del HMS Beagle. Durante el viaje recogió pruebas y observaciones que darán lugar a su teoría de la evolución mediante selección natural.



8. En 1869 nació Mahatma Gandhi. Fue el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Recibió de Rabindranatch Tagore el nombre honorífico de Mahatma. En India también se le llamaba Bapu. Desde 1919 perteneció abiertamente al frente del movimiento nacionalista indio. Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre y en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba una predicación de las áhimsa (no violencia) como medio para resistir al dominio británico. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. En 1931 participó en la Conferencia de Londres, donde reclamó la independencia de la India. Sus estudios los realizó en la University College de Londres. Miembro de Inner Temple. Distinciones: Orden de los Compañeros de O. R Tambo. Persona del año 1930.



9. En 1924 se marca el primer gol olímpico de la historia en partido oficial (aquel que se anota sacando de córner directamente). En un encuentro que enfrentaba a Argentina y Uruguay, en Buenos Aires.



10. En 1931 murió Thomas Lipton. Fue un comerciante y empresario británico escocés. Creador de la Marca Té Lipton. Genio del Marketing. Caracterizado por ser todo un pionero en casi todo, Sir Thomas desarrolló la estrategia de la autopromoción a niveles sin precedentes, utilizado trucos publicitarios. Cuando se abrió la primera tienda de alimentación Lipton en Glasgow en 1871, lo celebró importando el queso más grande del mundo y emitiendo "Billetes de moneda Lipton". Él sabía cómo entretener a las masas y sus estrategias funcionaban, ya que rápidamente creó a toda una nación de seguidores de Lipton.



11. En 1938 sucede la masacre de Tiberíades (Palestina), en el marco de la revuelta palestina, en la que setenta atacantes árabes asesinan a diecinueve inmigrantes judíos, entre los que se encontraban once niños.



12. En 1941 nació Ray Tomlinson. Fue un programador informático estadounidense, que implementó en 1971 el primer sistema de correo electrónico en ARPANET, red precursora del Internet.



13. En 1941 en plena II Guerra Mundial, el ejército alemán llega a las puertas de Moscú (URSS). El gobierno soviético se traslada a Kybisev, aunque Stalin decide permanecer en la capital. El 19 de octubre se declarará el estado de sitio y los alemanes mantendrán su ataque hasta el 8 de diciembre en que decidirán aplazarlo hasta pasado el invierno para que sus tropas se recuperen. Estos episodios tuvieron lugar entre el 2 de octubre de 1941 y el 7 de enero de 1942. En esfuerzo defensivo soviético había frustrado la estrategia de Hitler de tomar la ciudad de Moscú, capital de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y su ciudad más grande, que era considerada el primer objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la Unión Soviética.



14. En 1944, se dió por finalizado el levantamiento de Varsovia con la rendición de los rebeldes polacos, tras dos meses contra las fuerzas nazis alemanas y ante la escasez de armas, suministros, comida y agua. Los soviéticos han rechazado una petición británica para usar las bases aéreas rusas y poder transportar por avión los suministros que necesitan los polacos sitiados. Con la rendición de los rebeldes, los nazis deportarán a la población de Varsovia y destruirán la ciudad. Con Varsovia eliminada, los soviéticos establecerán un gobierno comunista en Polonia.



15. En 1955, la Universidad de Pensilvania a las 23:45 desactiva para siempre la Computadora ENIAC. Fue la primera computadora de propósito general totalmente digital. Calculaba la trayectoria de proyectiles y operaciones matemáticas.



16. En 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este período, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos, fue negada inicialmente por el Presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos.



17. En 1997, se firma el Tratado de Ámsterdam, que modifica el de Maastricht. A través de este Tratado nace la Unión Europea, actualmente formada por 27 países. España se adhiere a la Unión Europea el 12 de junio de 1985 con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid y en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986.



18. En 2016 en el plebiscito celebrado en esas fechas en Colombia, y a pesar de todos los esfuerzos para que la población ratifique los acuerdos de paz tras 52 años de guerra entre Gobierno y guerrilla, triunfa el "no" por estrecho margen: un 50,2 % de los votos. El acto de la firma se celebró el pasado día 26 en Cartagena ante más de 2.500 invitados, entre ellos jefes de Estado y cancilleres de innumerables países. Las dos partes, guerrilla y Gobierno, manifiestan que, a pesar de todo, la paz no tiene vuelta atrás. El presidente Santos anuncia que continuará el diálogo con todos.



19. En 2018 el periodista saudí Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado saudí en Estambul (Turquía). Khashoggi, un destacado crítico del gobierno saudita, fue asesinado dentro del consulado del reino en la ciudad turca de Estambul por un equipo de agentes sauditas. La fiscalía del reino dijo que el crimen fue resultado de una "operación ilegal" y sometió a juicio a 11 personas, que no han sido identificadas.



20. En 2020, tras meses de negar la gravedad de la pandemia generada por el coronavirus SARS-Cov-2, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que él y su esposa Melania Trump, dieron positivo en la prueba del Covid-19.



Si desea ver las Efemérides de distintas fechas, publicadas el año pasado, 2020, por Aporrea, podrá hacerlo utilizando el Buscador de Aporrea y colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes.



Estás Efemérides de hoy son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea mediante consulta de diversas fuentes, con la colaboración de la autora de artículos y otros contenidos en este Sitio Web www.aporrea.org por Maricarmen Gómez F.