Lea las Efemérides del 1 de octubre (versión año 2021)

Personas de la tercera edad Credito: Archivo



El 1 de octubre es el 274.º (ducentésimo septuagésimo cuarto) día del año —el 275.º (ducentésimo septuagésimo quinto) en los años bisiestos— en el calendario gregoriano. Quedan 91 días para finalizar el año. Día viernes en el año 2021.



Tal día como hoy, 1 de octubre, ocurrieron algunos eventos importantes tanto para Venezuela como para el mundo, y se celebran aniversarios y conmemoraciones.



La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene.



1. Día Mundial de la Sonrisa (primer viernes de octubre) . En el año 1999 Harvey Ball, creador del símbolo iconográfico Smiley Face o Carita Feliz, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de octubre, una fecha pensada para ser feliz y llevar alegría a otros, aunque sea por un día. Harvey falleció en el año 2001, pero desde entonces se creó la Harvey Ball World Smile Foundation en su honor. Organización que todos los años realiza actividades y recauda fondos para obras benéficas que lleven alegría a todas las personas alrededor del planeta.



2. Día Internacional de las Personas de Edad. Es un llamado a que se reconozcan los derechos de las personas de edad: jubilación digna, protección contra la indigencia, destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad. En los últimos años los países miembros de la ONU se han percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial, la población de personas de la tercera edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050 superará a la de los niños.



3. Día Nacional del Cacao Venezolano, para darle su justo lugar al cacao venezolano que tiene los más ricos sabores y aromas que van desde flores, almendras, frutas, malta y vainilla, siendo reconocido como el mejor chocolate a nivel mundial.



4. Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje al café, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores de café en el mundo. La fecha oficial fue establecida en 2015 como el 1 octubre por la Organización internacional de Café y se lanzó por primera vez en Milán.



5. Día Internacional de la Música. Es una fecha dedicada a todos los músicos, amantes de la música y en general todas las personas que disfrutan con la música. De hecho el primer Día Internacional de la Música se celebró el 1 de octubre de 1965, organizado por el Consejo Internacional de la Música, y su presidente Yehudi Menuhin (1916-1999) que fue un violinista y director de orquesta estadounidense, de origen ruso.



6. Día Internacional del Vegetarianismo. Una festividad que busca promover cambios en el estilo de vida de las personas y principalmente en su dieta. La primera es de índole moral no desean que los animales pasen por varios procesos traumáticos durante su crianza solo para asegurar un plato de carne en la mesa de alguna familia. La segunda razón está enfocada a la salud, algunas personas, también deciden hacerse vegetarianas por razones médicas o para evitar algún tipo de afección en el futuro.



7. Día del Mar y de la Riqueza Pesquera en Argentina. El principal objetivo fue resaltar la importancia que tiene el mar y la pesca en el comercio nacional e internacional. Argentina tiene una de las plataformas submarinas más extensas y ricas del mundo, por lo tanto, su protección y reglamentación para navíos y pesca resulta fundamental para la preservación de su ecosistema y su debida explotación.



8. En el año 331 a.C. en la actual Irán tiene lugar la batalla de Arbela, Gaugamela. Alejandro Magno, tras haber cruzado los ríos Éufrates y Tigris se encuentra con Darío al frente de un numerosísimo ejército persa, ventaja numérica que no le impide sufrir una devastadora derrota. Darío huye, al igual que hizo en Isos, y será asesinado un año más tarde por uno de sus propios colaboradores.



9. En 1684 murió Pierre Corneille. Fue un gran dramaturgo francés, considerado uno de los mejores del siglo XVII, junto con Moliére y Racine. La riqueza y diversidad de su obra refleja los valores y los grandes interrogantes de su época. Se licenció en derecho en 1624, y hasta 1628, año en que su padre le consiguió dos cargos jurídicos, realizó prácticas como abogado en el Parlamento de Ruán. Su primera comedia, Melita, inspirada por una frustrada pasión juvenil, la estrenó en París, en 1629, la compañía de Mondory y Le Noir. Gracias al éxito de la obra, la compañía se estableció en el teatro de Marais, en el que se estrenarían todas las creaciones de Corneille hasta 1647. Sus obras, en su conjunto representan uno de los momentos culminantes del teatro francés.



10. En 1864 murió Juan José Flores. Fue un militar venezolano y líder político en Ecuador. Fue el primer Presidente de la República del Ecuador.



11. En 1865 se publicó el primer número de la revista Museo Venezolano, fundada por los hermanos Nicanor y Ramón Bolet Peraza. Fue una de las primeras revistas venezolanas sobre arte y la primera en emplear la cromolitografía.



12. En 1866 murió Juan Vicente González. Fue un escritor, historiador, periodista y político venezolano. Se le considera como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XIX. Entra a la Universidad y estudia la carrera de Licenciatura en Filosofía, se graduó en 1830 con buenos resultados.



13. En 1903 nace Vladimir Horowitz. Fue un pianista estadounidense de origen ruso. Su debut tuvo lugar en el Carnegie Hall y el concierto, como la posterior gira, lo consolidaron como uno de los más importantes pianistas del siglo XX. Vivió hasta los 86 años y fue reconocido como uno de los más importantes en el repertorio romántico. Dejó la URSS en 1925 y regresó en 1986, tres años antes de morir, para un recital histórico en Moscú.



14. En 1914, Amalia Celia Figueredo obtiene su “brevet” Internacional y se convierte en la primera aviadora argentina y sudamericana. Si bien en el año 1932, Amelia Earhart, sorprendía al mundo cruzando con su avión el Océano Atlántico, había desde hacía tiempo otras mujeres que incursionaron en el tema y se animaron a pilotear una aeronave. Entre ellas, Amalia Figueredo, nacida en Rosario, que en 1914 se convirtió en la primera mujer piloto con licencia no profesional en nuestro país y fue la primera argentina que voló sola. En el año 1914, Amalia conoce al constructor de aeroplanos y aviador francés Paul Castaibert y queda fascinada con todo lo relacionado a estos aparatos. Conoce también a Jorge Newbery quien la invita a dar una vuelta y de esta manera obtener su vuelo de bautismo. Esto la motiva aún más y la estimula en su decisión de incorporarse al curso de pilotaje que dicta el mimos Castaibert empleando un monoplano de 25HP denominado Castaibert-Anzani.



15. En 1931 en España, la Constitución de la Segunda República reconoce el sufragio universal concediendo el derecho al voto a las mujeres en una sesión en la que Clara Campoamor expuso su apoyo al voto femenino. El Gobierno republicano reconoce el derecho de voto a las mujeres en España en una votación que obtuvo como resultado 161 a favor. La diputada Clara Campoamor lo defendió frente a Victoria Kent. "Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho (...)" pronunciaba Clara Campoamor en su discurso aquel 1 de octubre antes de la votación.



16. En 1935 nació Julio Jaramillo. Fue uno de los más grandes cantantes ecuatorianos y latinoamericano, también conocido como el Ruiseñor de América. Recordado por canciones famosas como "Fatalidad", " Nuestro juramento", "Con el alma en los labios y Licor bendito. Sus composiciones han sido en géneros: Bolero, pasillo, vals, tango. Tipo de voz: Tenor. Fue un vals peruano "Fatalidad" con el que llegó a alcanzar la fama en marzo de 1956. Desde el primer día en que salió al mercado fue un éxito, y en una semana vendieron seis mil copias y tuvieron que reimprimirlo.



17. En 1946 el Tribunal Militar Internacional TMI juzga a los más importantes criminales de guerra nazis en el juicio de Nuremberg en Alemania. Doce son condenados a muerte, tres a cadena perpetua, cuatro condenados a varios años, tres absueltos y dos sin condena. Fue la última sesión de los Juicios de Núremberg a los jerarcas de la Alemania nazi acusados por crímenes de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el tribunal entró en la sala, las luces se atenuaron para evitar que la prensa pudiera fotografiar a los acusados cuando se pronunciara la sentencia. Entre los principales acusados y condenados estaban Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea (Luftwaffe) y Rudolf Hess, secretario particular de Adolf Hitler.



18. En 1949 se creó la República Popular China. En la plaza de Tiananmen de Pekin, Mao Zedong proclama el nacimiento de la República Popular China. En esos momentos los nacionalistas del Kuomintang sólo controlan algunas ciudades en el sur. Mao es elegido su primer presidente.



19. En 1958 en Estados Unidos se inaugura la agencia espacial NASA. Es la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales. A raíz del Sputnik 1, primer satélite artificial lanzado al espacio el 4 de octubre de 1957 por el programa espacial soviético, el Congreso de los Estados Unidos lo percibió como una amenaza a la seguridad y, tras un intenso debate, el presidente Eisenhower y sus consejeros decidieron fundar la nueva agencia federal para competir en la carrera espacial. En el primer día de la NASA, se inauguraron cuatro laboratorios. La agencia contaba con unos ocho mil empleados cuyo único objetivo era poner una nave tripulada en órbita.



20. En 1962 se creó la organización Amnistía Internacional. En el Reino Unido, dos ciudadanos británicos, Sean Mac Bride y Peter Benenson, fundan Amnistía Internacional, para defender y evitar abusos con los detenidos o apresados por razones políticas e ideológicas.



21. En 1971 Walt Disney World Resort abre en Orlando Florida. El complejo abrió con el parque temático Magic Kingdom con el Castillo de Cenicienta en su centro y desde entonces ha agregado Epcot y los demás. El proyecto había comenzado allá por 1959 después del éxito de Disneyland en California (inaugurado en 1955 ).



22. En 1975 Francisco Franco habla en público por última vez. El dictador español se dirige a sus fieles en un acto en Madrid convocado en apoyo al régimen mientras el resto del mundo repudia el fusilamiento de cinco presos políticos. Morirá cincuenta días más tarde. Ese mismo día, en la capital española, son asesinados cuatro policías por una pequeña organización: Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO).



23. En 2012 a la edad de 95 años, muere en Londres Eric John Ernest Hobsbawm fue un historiador británico de origen judío. Considerado un «pensador clave de la historia del siglo XX», es conocido por su trilogía sobre las tres edades: centrada en la teoría de la destrucción mutua asegurada en la Guerra Fría entre el Occidente capitalista y el bloque socialista luego de la Segunda Guerra Mundial. Es conocido por su trilogía sobre las tres edades: La era de la revolución: Europa 1789-1848 (1962), La era del capital: 1848-1875 (1975) y La era del imperio: 1875-1914 (1987), a la cual en 1994 se añade The Age of Extremes, publicada en español como Historia del siglo XX.



24. En 2017 la Corte Internacional de Justicia de La Haya falla a favor de Chile en la demanda marítima por parte de Bolivia en el contencioso por la salida al mar del segundo país.



25. En el año 2017 se celebra en Cataluña un referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional. También se conoce esta fecha clave del independentismo como el "1-O". Se intentó materializar un proceso hacia la soberanía de Cataluña, un proceso cargado de tensión.



26. En 2018 murió Charles Aznavour, fue un cantante, compositor, actor, director, diplomático y poeta francés de origen armenio, llamado universalmente como El embajador de la chanson. Activo hasta los 94 años, era considerado uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, el más conocido del mundo, llegó a vender 200 millones de discos. Fue conocido por críticos y admiradores como Charles Aznavoice y el Frank Sinatra francés. Aznavour cantó para jefes de Estado, Papas de la Iglesia Católica, monarcas europeos, así como en eventos humanitarios.



Si desea ver las Efemérides de distintas fechas, publicadas el año pasado, 2020, por Aporrea, podrá hacerlo utilizando el Buscador de Aporrea y colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes.



Estás Efemérides de hoy son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea mediante consulta de diversas fuentes, con la colaboración de la autora de artículos y otros contenidos en este Sitio Web www.aporrea.org por Maricarmen Gómez F.