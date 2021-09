Lea las Efemérides del 26 de septiembre (versión año 2021)

Campaña para frenar el embarazo precoz Credito: Prensa Gobernación Monagas

Tal día como hoy, 25 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes tanto para Venezuela como para el mundo, y se celebran aniversarios y conmemoraciones.



La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene.



1. Última Semana de Septiembre. Semana Internacional de las Personas Sordas.



2. El último domingo de septiembre se celebra el Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria. Se trata de un evento que busca concienciar a las personas sobre esta rara enfermedad que aqueja a miles de pacientes alrededor del mundo y que busca incentivar al gremio médico a buscar nuevas soluciones y adelantos para detener el progreso degenerativo que causa en la retina. Es una enfermedad rara de carácter hereditario, que degenera y destruye los bastones de la retina, que se encargan de percibir la luz, que luego nuestro cerebro traducirá en imágenes. En pocas palabras la Retinosis Pigmentaria evita que podamos apreciar los objetos a nuestro alrededor debido a la falta de fotorreceptores en nuestros ojos y posteriormente los conos de este órgano, lo que lleva al paciente hacia un ceguera generalizada.



3. Día Interamericano de las Relaciones Públicas



4. Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Esta festividad surgió en 2003 en Uruguay, cuando varias instituciones públicas y privadas se sintieron alarmadas por la cantidad de embarazos precoces que había en las escuelas. La idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos anticonceptivos eficaces y su importancia. El mensaje no limita simplemente a evitar los embarazos no deseados. También al contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento de los estudiantes sobre el desarrollo de su propio cuerpo. Los embarazos no planificados siguen siendo un grave problema en la actualidad.



5. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el claro objetivo de lograr el desarme nuclear a nivel mundial. La primera vez que la ONU tocó el tema del desarme nuclear, fue en la primera resolución emitida por la Asamblea General de este organismo en el año 1946. Desde entonces el tema ha sido uno de los puntos recurrentes en cualquier reunión de los países miembros. El 7 de julio de 2017 se adoptó el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares que fue un importante avance para la consecución de un mundo sin armas nucleares. Se hace hincapié en que es vital conseguir la destrucción de este tipo de armas para evitar las catastróficas consecuencias humanitarias que ocurrirían si un arma nuclear fuera usada sobre una población de nuevo. Sin embargo este tratado queda vacío sin la ratificación de muchos países que tienen armas nucleares, incluyendo EEUU. A pesar del interés mostrado por el organismo y el mundo, hoy en día existen 14.500 armas nucleares a nivel mundial y los países que la poseen cuentan con suficiente financiación para programas de modernización para sus arsenales.



6. Día Europeo de las Lenguas.



7. Día Mundial de la Anticoncepción, con la finalidad de generar conciencia en la población acerca de los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y controlar la natalidad. De acuerdo a cifras estimadas, se estima que a nivel mundial unas 214 millones de mujeres en edad fértil desean detener o posponer la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo o de planificación familiar.



8. En 1580, Francis Drake, corsario inglés, regresa a Plymouth, Inglaterra después de dar la vuelta al mundo, con las bodegas llenas de ricas especias. El viaje que inició en 1577, lo convierte en el primer inglés en circunnavegar la Tierra, tras haberlo hecho 58 años antes que Juan Sebastián Elcano.



9. En 1791 en la localidad francesa de Ruan, nace el que será pintor pionero del romanticismo francés Théodore Géricault. A pesar de su temprana muerte a los 32 años, su obra es destacada y fértil. Tal vez su pintura más conocida sea "La balsa de la Medusa" que está en el Museo del Louvre, París.



10. En 1830 Panamá se separa de la Gran Colombia. Su gestor fue el general panameño José Domingo Espinar, mulato de origen popular que no compartía las preferencias de la oligarquía panameña y gran partidario de Bolívar, de quien había sido secretario.



11. En 1879, murió José Antonio Saco. Fue un escritor, poeta, historiador, sociólogo, economista, reformista, profesor y político cubano. Considerado el principal inspirador del reformismo y autonomismo cubano en el siglo XIX, destacó por su postura opuesta a la esclavitud y a la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En 1814 estudió Filosofía y Derecho en el Colegio de San Basilio de Santiago de Cuba, y en 1816 se trasladó a La Habana a estudiar Filosofía con el padre Félix Varela en el Colegio Seminario de San Carlos. En 1819 obtuvo el título en Derecho Civil, en 1821 se graduó en Filosofía en la Universidad de La Habana. Asumió la Cátedra de Ciencias Físicas y Filosofía en el Seminario de San Carlos, donde había sido alumno. Publicó discursos, ensayos sobre cuestiones legales, filosóficas, políticas.



12. En 1888 en la ciudad de San Louis, en Missouri (EE.UU.), nace el dramaturgo y poeta anglo-estadounidense, Thomas Stearns Eliot, más conocido como T. S. Eliot, que llegará a ser uno de los mejores poetas del siglo XX en lengua inglesa. En 1948 se le concederá el Premio Nobel de Literatura. Fallecerá en Londres (Reino Unido) en 1965.



13. En 1889 nació Martín Heidegger. Fue un filósofo alemán que influirá en muchos pensadores tras publicar en 1927 su obra más conocida, "Ser y tiempo". Aunque su trabajo influyó sobre todo en la Fenomenología y en la filosofía europea contemporánea, ha tenido igualmente influencia más allá de esta, en campos como la Arquitectura, la Crítica literaria, la Teología y las Ciencias cognitivas.



14. En 1905 se públicó el primer artículo de Alberto Einstein sobre la Teoría de la Relatividad Especial que solo se aplica en el caso especial/particular donde la curvatura del espacio-tiempo. La primera versión de dicha teoría, supuso una revolución científica a comienzos del siglo XX. Fue publicado junto a otros artículos que se consideran nacimientos de otras ramas. El año genial de un genio: Einstein formuló su teoría de la relatividad especial, alumbró su célebre ecuación E= mc2 y aclaró los fundamentos de la mecánica cuántica, de gran utilidad 100 años después. Sin ellas no habría llegado la televisión, ni el láser, ni el internet.



15. En 1945 murió Béla Bartók. Fue un compositor y panista húngaro, uno de los fundadores del campo de la etnomusicología. Su obra más conocída es "El castillo de Barba Azul", ópera en un solo acto.



16. En 1960 el Comandante Fidel Castro hiciera su primera intervención en la ONU. Apenas 19 meses después del triunfo de la Revolución cubana. Hizo uno de los discursos más extensos en la historia de la ONU, habló por un espacio de cuatro horas y 29 minutos. Asegurándose un lugar en el Libro Ginness de los Récords. Cuando Fidel Castro dijo. "seré breve" y batió el Récord Guinness dando el discurso más largo de la historia en la ONU.



17. En 1960 en Chicago (EEUU) tiene lugar el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales para las elecciones entre el senador estadounidense John F. Kennedy, el candidato demócrata, y el vicepresidente Richard Nixon, el candidato republicano. El debate fue visto por aproximadamente 80 millones de espectadores o cerca de la mitad de la población de los Estados Unidos.



18. En 1975 murió Ignacio Anaya García. Fue un cocinero mexicano famoso por crear los Nachos, comida muy popular en todo el mundo.



19. En 1982 en Venezuela se inauguró la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita.



20. En 1983 tiene lugar el conocido como "Incidente del Equinoccio de Otoño", que coloca al mundo al borde de una Guerra Termonuclear total, cuando a las 00.14 (hora de Moscú) un satélite soviético alerta que un misil balístico intercontinental estadounidense ha sido lanzado desde la base de Malmstrom, en Montana (EE.UU.), y en 20 minutos alcanzará la U.R.S.S. Stanislav Petrov, ese día al mando de la inteligencia militar soviética, piensa que se trata de un error, ya que nadie ataca con un sólo misil. Poco después los ordenadores indican que cuatro misiles más se dirigen hacia la URSS. Petrov, conocedor de las peculiariades del sistema de alerta temprana soviética, piensa que éste puede estar equivocado, así que considera de nuevo que son muy pocos misiles, cinco, cuando EE.UU. tiene miles de misiles nucleares. Decide esperar y finalmente se descubre que se trata de una falsa alarma causada por reflejos de luz del sol en las nubes. Más tarde, al ser preguntado por qué no ha dado la alerta, contestará simplemente: "La gente no empieza una guerra nuclear con sólo cinco misiles". Con su sangre fría evitó la hecatombe mundial.



21. En 1999 se fundó el Grupo de los 20 o G20, Países Industrializados y Emergentes.



22. En 2005, el Ejército Republicano Irlandés, también conocido como IRA, anuncia que ha concluido la destrucción de sus arsenales.Un paso histórico para Irlanda del Norte al poner fin al conflicto. La IRA surgió en 1916 y se consolidó en 1972 como banda terrorista.



23. En 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC tras más de cincuenta años de conflicto.



24. En 2018 Google cumple veinte años y es el buscador más utilizado en internet.



