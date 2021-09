Lea las Efemérides del 25 de septiembre (versión año 2021)

Foto referencial Credito: CiudadCCS

El 25 de septiembre es el 268.º (ducentésimo sexagésimo octavo) día del año, en el 269.º (ducentésimo sexagésimo nono) en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 97 días para finalizar el año. Día Sábado en el año 2021.



Tal día como hoy, 25 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes tanto para Venezuela como para el mundo, y se celebran aniversarios y conmemoraciones.



La lectura de las efemérides contribuye a obtener conocimiento, preserva la memoria histórica y también entretiene.



1.- El Día Internacional de la Ataxia. Se celebra con el objetivo de concienciar e informar sobre este trastorno. Se caracteriza por una disminución en la capacidad de coordinación de los movimientos y es una enfermedad neurodegenerativa y catalogada como una enfermedad rara, que no tiene tratamiento. Pese a su escasa frecuencia puede llegar a afectar a una o dos personas de cada cien mil. Hay pacientes con ataxias hereditarias, aunque no se ha logrado identificar la mutación causante. Se manifiesta de formas variadas y puede comenzar a cualquier edad, con trastorno del movimiento y la falta de equilibrio, hasta requerir una sillas de ruedas. Puede llegar a afectar el habla, aunque la persona suele mantener su integridad cognitiva.



2.- Día Mundial del Farmacéutico fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP por sus siglas en inglés). La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que se creó dicha organización, con el objetivo de promover y apoyar el papel de estos profesionales en el área de la salud, que conciben fármacos para la prevención y tratamiento de las enfermedades.



3.- En 1513 el explorador y conquistador Vasco Núñez de Balboa, descubre (para los colonizadores españoles) el istmo de Panamá y el Océano Pacífico, al que llama Mar del Sur.



4.- En 1539 se instaló en México la primera imprenta de América. Se fundó en la sucursal mexicana de la imprenta de Juan Converger en la ciudad de Tenochtillán. La idea, surge del primer obispo de México, Fray Juan Zumárraga al arribar a Nueva España (como le llamaban a México) en 1528 , por la necesidad de un taller topográfico en el Nuevo Mundo, lo que a lavez favoreció la difusión de la cultura.



5.- En 1683 nació Jean - Philppe Rameau. Fue un compositor francés del barroco tardío, conocido clavecinista y famoso compositor de óperas, que en 1748 concluirá su obra maestra "Pygmalion".



6.- En 1728, se funda en Venezuela la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. La funda el Secretario de Indias, José Patiño, a petición de marinos y comerciantes vascos, como instrumento de comercio, fundamentalmente del cacao, cuyo monopolio conseguirá España en 1742. En la década de 1760 la sociedad entrará en crisis y en 1785 se disolverá.



7.- En 1877 en México, nació Plutarco Elías Calles. Pedagogo, militar y político mexicano, que será presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928, apodado "Jefe Máximo de la Revolución". Será figura destacada en la historia de México.



8.- En 1897 nació en New Albany (EE.UU.) el novelista y escritor americano William Faulkner, que será considerado uno de los grandes escritores del siglo XX. Escribirá su serie de novelas barrocas ambientadas en el condado ficticio de Yoknapatawpha (inspiradas en el condado de Lafayette, Mississippi). Entre sus muchas obras destacará "¡Absalón, Absalón!" de 1936. Recibirá el Premio Nobel de Literatura en 1949.



9.- En 1799 nació Luisa Cáceres de Arismendi. Fue una heroína venezolana de la Independencia. Se forjó en años de de cautiverio y destierro. Mujer aguerrida que formó parte de las filas patriotas en la gesta independentista de Venezuela. Fue la esposa del General Juan Bautista Arismendí. Sus restos mortales fueron elevados al Panteón Nacional de Venezuela en 1876, siendo la primera mujer exaltada con tan digno honor.



10.- En 1828, ocurrió un atentado contra la vida de Simón Bolívar, en Santa Fe de Bogotà: La Conspiración Septembrina. Simón Bolívar, en aquel momento Presidente de la Gran Colombia y Libertador, sufre un atentado en el Palacio Presidencial que evita al huir por una ventana. Su compañera Manuela Saenz tuvo un importante papel en el salvamento de El Libertador Simón Bolívar del intento de asesinato fraguado por los traidores. En días posteriores los señalados como culpables serán apresados y enjuiciados. Hay todavía mucha polémica sobre el presunto papel del prócer colombiano Francisco de Paula Santander en la conspiración.



11.- En 1849 murió Johann Strauss. Fue un compositor austríaco de valses, polkas y marchas militares. La "Marcha Radetky" será su obra más popular.



12.- En 1906 nació en San Petersburgo, actual Rusia, Dmitri Shostakóvich, compositor ruso, considerado por muchos críticos como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Su música estará influenciada por varios compositores a los que admira: Bach, Beethoven, Mahler y Berg, entre otros.



13.- En 1930 nació Isaac Chocrón. Fue un dramaturgo, ensayista y narrador venezolano. Fundador de la Compañía Nacional de Teatro y director de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y del Teatro Teresa Carreño.



14.- En 1932 nació el ex presidente español Adolfo Suárez González, que será abogado, político y Presidente del Gobierno de España entre 1976 y 1981, operador de una “trancisión pacífica” del régimen franquista a una Monarquía Parlamentaria, tras la dictadura de Francisco Franco, junto al Rey Juan Carlos I y partidos políticos de la oposición.



15.- En 1956 entró en servicio el primer cable telefónico submarino transoceánico del mundo, que conecta a Terranova con Escocia, uniendo así Europa con América.



16.- En 1959 tuvo lugar la Cumbre Kruschev-Eisenhower (URSS-EE.UU). En esa fecha el dirigente soviético Nikita Kruschev y el presidente estadounidense Eisenhower se reúnen en Camp David (EEUU) para discutir el manejo de tensiones internacionales en el marco de la llamada “Guerra Fría”. Kruschev estuvo diez días en Estados Uninos invitado por el presidente Dwight Eisenhower y lideraba en la hoy ex URSS un proceso de relativa “desestalinización”. Los temas de estos encuentros no siempre son plenamente conocidos y hubo no pocas incomodidades por esta visita en ambos países, pero el fondo de estas cuestiones solía ser cómo mantener la “Coexistencia Pacífica” en plena “Guerra Fría” de disputas y tensiones comerciales, territoriales, políticas y militares, las áreas de influencia, el tema del “Desarme” (especialmente el nuclear) los conflictos revolucionarios calientes en distintas latitudes del mundo y los “Derechos Humanos”. La Selección de Fútbol Sub-20 de Venezuela debuta por primera vez en un mundial de fútbol en cualquiera de sus categorías al participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Egipto 2009. En el encuentro vence a Nigeria 1 gol por 0 (2009).



17.- En 1964 comenzó la Guerra de la Independencia de Mozambique, con el enfrentamiento armado entre el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y Portugal, ocupante del territorio y terminó con un alto al fuego el 8 de septiembre de 1974, diez años después, que dió lugar a negociaciones para la independencia, acordada finalmente en 1975. Ya antes, en 1961 había empezado la guerra de guerrillas en Angola, otra colonia portuguesa en el continente africano. Fue una guerra muy cruenta. El movimiento independentista contó en aquel entonces con el apoyo de la Unión Soviética y de Cuba, pero algo que resultó decisivo fue la crisis revolucionaria que se desató en el propio Portugal con la llamada Revolución de Los Claveles, que con un alto nivel de movilización popular se abrió camino tras un golpe militar del Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA), de inclinación izquierdista. Terminaron así 470 años de dominación colonial portuguesa.

En 1991 se firman los "Acuerdos de Paz de El Salvador" entre el Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí. Son suscritos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, EE.UU.



18.- En 2008 el banco Washington Mutual (WaMu) protagoniza el mayor hundimiento de una entidad financiera en EEUU hasta esa fecha. Representa el estallido de una de las mayores “burbujas” creadas por la especulación financiera con los excesos del boom inmobiliario en el país. El Gobierno, en lo que se presume que ha sido la mayor intervención de un banco hasta ahora, se vió obligado a tomar el control de la entidad, con un volumen estimado en 307.000 millones de dólares en activos, y tuvo que ser acordada una venta de urgencia a JP Morgan. El derrumbe de Washington Mutual fue superior al que se produjo en 1984 con la caída de Continental Illinois National Bank and Trust, que tenía el récord del mayor derrumbe hasta aquel momento. de una entidad financiera. Así llegó a su término el Washington Mutual, tras 119 años de historia, desplomándose un coloso que manejaba una de las más voluminosas carteras de créditos y depósitos de los EE.UU y con ello resonaba estrepitosamente en las caídas de las bolsas y en las economías de todo el mundo globalizado.



19.- En 2011 falleció Wangari Maathai. Fue un ecologista, Nobel de la Paz keniana. (Wangari Muta Maathai; Nyeri, Kenia, 1940 - Nairobi, 2011) Bióloga y ecologista keniana que recibió en 2004 el premio Nobel de la Paz. En 1971 se convirtió en la primera mujer doctorada de África central y oriental y en 1976 volvió a marcar pauta para las mujeres al ser designada jefe del departamento de Anatomía Veterinaria de esa institución. Desde mediados de la década de 1970 acompañó su actividad profesional con su preocupación por las extremas condiciones de pobreza de las mujeres kenianas. Hizo vida socio-política en el Consejo Nacional de Mujeres de Kenia, institución que presidió entre 1981 y 1987.

En 2013 EEUU firmó el Tratado sobre el Comercio de Armas. Estados Unidos se adhiere al Tratado sobre Comercio de Armas, instrumento internacional de los Estados y sobre todo de las grandes potencias para el control de las mismas, para que no amenacen lo que según sus intereses entienden como la “estabilidad y la paz mundial”. El evento fue celebrado en el marco de un debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde John Kerry afirmó que “el Tratado reduce el riesgo de que las armas convencionales caigan en manos terroristas” sin limitar el derecho constitucional de los ciudadanos estadounidenses a ese tipo de armamento. El instrumento establece el marco para regular el comercio internacional de armas –un negocio estimado en 70.000 millones de dólares anuales –, y que pide a los Estados parte asegurarse de que las armas convencionales, incluidos los tanques y barcos de guerra, no sean vendidas a actores que tengan el propósito de cometer genocidios, actos de terrorismo o abusos de los derechos humanos.



20.- En 2016 China pone en marcha, en la provincia de Guizhou, el mayor radiotelescopio del mundo.



21.- En 2019, Guaidó agradeció los 52 millones de dólares ofrecidos por Trump y aclaró que serán administrados desde EE.UU. Así lo recoge el titular de una noticia de Aporrea del 25 de septiembre de 2019: www.aporrea.org/tiburon/n347150.html Oportuna la efeméride para volver a preguntar por el destino de ese dinero.



Las Efemérides de este día son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, mediante consulta de diversas fuentes, con la colaboración de la autora de artículos y otros contenidos en este Sitio Web www.aporrea.org por Maricarmen Gómez F.