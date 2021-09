Lea las Efemérides del día 23 de septiembre (versión año 2021)

Semana Internacional de las Personas Sordas y Día Internacional de las Lenguas de Señas. La fecha (última semana de septiembre) conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en 1951, organización no gubernamental que hoy posee carácter de órgano consultivo de las Naciones Unidas y es máxima autoridad mundial para la defensa de los derechos e intereses de las personas con déficit o disfunción auditiva. Para el año 2021, la Federación Mundial de Sordos hace campaña para que las personas sordas y las personas oyentes de todo el mundo luchemos para promover el derecho a usar lenguajes de signos. Se celebra el mismo día 23 de septiembre, el Día de las Lenguas de Signos o de Señas que fue proclamado por la ONU en noviembre de 2017 como efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda, siendo el lema común: ¡Con la Lengua de Señas, Todos Estamos Incluidos! Su propósito fundamental es procurar la inclusión social de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos (supone el uso oficial de la lengua de señas en los medios de comunicación y en otras actividades públicas en las que las personas con deficiencias auditivas estén presentes). Los objetivos de estas celebraciones se conectan con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Día Mundial del Síndrome de las Piernas Inquietas (SPI). Día Internacional de la Bisexualidad. Se celebra cada 23 de septiembre desde el año 1999, también conocido como Día de la Visibilidad Bisexual, una fecha que busca la aceptación, inclusión y tolerancia hacia las personas que gustan de ambos sexos, y aboga por el reconocimiento de que todos y todas somos diferentes o diversos y diversas, y por tanto tenemos la libertad y el derecho humano de disfrutarlo, siempre que no le hagamos daño a nadie. La fecha surgió de la iniciativa de tres activistas bisexuales de los Estados Unidos: Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page, con la que buscan contribuir a despejar la particular discriminación hacia su grupo social por parte de la gente heterosexual e incluso por la comunidad LGBTI y ampliar las fronteras de la tolerancia. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), un "bisexual" es quien mantiene relaciones sexuales tanto con personas de su mismo género como de género diferente. Se considera que dentro de la comunidad LGBTI, quizás cerca de la mitad pueda tener una condición bisexual no clasificable por el sexo de la pareja de turno, que puede variar de uno a otro género. Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. La trata y la explotación de personas es uno de los negocios más lucrativos y crueles en el mundo. Expertos y organizaciones no gubernamentales (ONG) denuncian su aumento y la falta de avance en la protección a las víctimas. La cantidad de dinero que se mueve alrededor de esta forma de explotación, según fuentes calificadas, asciende a más de 35.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea. El organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) calcula que por cada persona víctima de trata identificada, existen otras 20 sin identificar. Se estima que el número de personas que podrían ser víctimas de este delito en el mundo podría estar entre más de dos y cinco millones de personas. Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, en Argentina. En 1568 corsarios ingleses y fuerzas españolas se enfrentan en San Juan de Ulúa (Veracruz, actual México) siendo el fin de esa flotilla de seis barcos ingleses que, sistemáticamente, han llevado a cabo, en aquellos años, comercio considerado ilegal en el Mar Caribe, como la trata de esclavos, y el uso de la fuerza. Nace Lino de Clemente (1767). Fue un militar y político venezolano. Al producirse el estallido emancipador en Caracas, se incorpora de inmediato e inicia su labor de estructuración y consolidación de la nueva República. Elegido como representante de la Provincia de Caracas para el Congreso que se instaló en 1811, tuvo la gloria de firmar el Acta de la Independencia y la primera Constitución de la República Se descubre el planeta Neptuno (1846) por el astrónomo Johann G. Galle, siguiendo cálculos matemáticos de Le Verrier, desde el Observatorio astronómico de Berlín, Alemania. Muere José Gregorio de Artigas (1850) en el Paraguay. Fue un prócer uruguayo de la Independencia y caudillo oriental, iniciador del movimiento federalista. Primera inmersión pública del submarino "Ictíneo", en España. En aguas del puerto de Barcelona, España, tiene lugar la primera inmersión pública del submarino "Ictíneo", de Narcís Monturiol, que permanece sumergido en el agua durante dos horas y media, obteniendo su inventor un gran éxito popular. Se ha tenido que probar en aguas tranquilas ya que está propulsado por la fuerza de dos personas y no alcanza la potencia necesaria para contrarrestar la fuerza de las corrientes marinas (1859). Insurrección en Puerto Rico proclama su independencia de España. En el ayuntamiento de la localidad puertorriqueña de Lares, tiene lugar un movimiento de insurrección bajo la consigna "¡Viva Puerto Rico Libre!" que, tras reducir a los españoles, proclama la Independencia de la Nación y establece un gobierno republicano encabezado por Francisco Ramírez Medina. "El Grito de Lares", se produce con varios días de antelación sobre la fecha prevista, por haber sido descubierto el movimiento emancipador (1868). En 1870 muere Prosper Mérimée, escritor, historiador y arqueólogo francés en cuya obra "Carmen" está basada la famosa ópera de Bizet. Fallece en la ciudad de Cannes (Francia). Hace un más de un siglo, un día 23 de septiembre, nacieron las alas de Venezuela (1912). Relata el General (R) de la Aviación de Venezuela, Francisco Visconti Osorio, en uno de sus acostumbrados artículos en Aporrea, publicado el 19/09/20 (www.aporrea.org/actualidad/a295328.html ), un acontecimiento histórico para la aviación venezolana, bajo el título: "Hace un siglo, un día 23 de septiembre, nacieron las alas de Venezuela". Se refiere a lo acontecido en el año 1912, cuando "desembarcaron en el puerto de La Guaira los primeros tres aviones llegados a Venezuela: un hidroplano y dos biplanos fabricados por la empresa estadounidense Boland Aeroplane y Motors Company, los aeronautas estadounidenses Frank Boland y Charles Hoeflich, quienes, acompañados de su representante y tres mecánicos, arribaron al país para realizar el primer espectáculo aéreo de nuestra historia", y pocos días después... "el 29 de setiembre de 1912 a las 4 de la tarde, el estadounidense Frank Bolland, operando desde el Hipódromo de El Paraíso, en un aeroplano que después bautizaron como el "Sin Cola", sobrevoló la ciudad de Caracas, en lo que fue la primera demostración aérea en Venezuela. Gobernaba en el país, para ese entonces, el general Juan Vicente Gómez, quien según el relato se mostró satisfecho del espectáculo y felicitó a los pilotos por su demostración. Por otra parte, agrega Visconti quien echa sus cuentos sobre la historia de la aviación venezolana, que "el día 23 de setiembre del año 1920, arribaron al puerto de La Guaira, los primeros aviones Caudron G3 de la Escuela de Aviacion Militar, adquiridos por el Gobierno Nacional (de Venezuela) en la Republica de Francia; los cuales fueron posteriormente trasladados en tren, hasta la ciudad de Maracay, donde a la fecha, ya estaba terminado el campo de aviación y el primer hangar". En 1917 nace Asima Chatterjee, química india (f. 2006). Fue una botánica y farmacéutica india, es conocida por sus notables trabajos en química orgánica y la fitomedicina. Muere Sigmund Freud (1939). Fue un médico neurólogo austriaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. La Catedral de Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional (1957). Muere Pablo Neruda (1973). Fue un poeta, escritor y político chileno. Fallece doce días después del golpe de Estado de Pinochet, que suprimió la democracia en Chile. El acto fúnebre estuvo cercado por soldados. Su casa fue saqueada y sus libros quemados. Armenia se independiza de la ex URSS. En 1991 en Armenia, un país sin salida al mar, dos días después de la celebración de un referéndum de autodeterminación, se produce oficialmente la autoproclamación de independencia de la Unión Soviética (URSS). Muere Arístides Bastidas (1992). Fue un periodista y educador venezolano. Por su contribución al desarrollo del periodismo científico recibió el reconocimiento de los gobiernos de Venezuela y de España, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la cual le otorgó el Premio Kalinga (París, 1982). La Universidad Católica Andrés Bello inauguró en 1991 la cátedra de periodismo científico que lleva su nombre. Las personas de su tierra lo llamaban El yaracuyano Suertudo. Fallece Sergio Rodríguez Yance en Venezuela (1993) y Filiberto Ojeda Ríos en Puerto Rico (2005), ambos un 23 de septiembre. Reproducimos aquí una efeméride publicada por la Coordinadora Simón Bolívar en Aporrea, que enlaza a estos dos personajes de la lucha popular para honrar conjuntamente su memoria, por la coincidencia en el día y mes de fallecimiento (23 de septiembre), aunque no en el año (1993 el primero y 2005 el segundo). El artículo puede leerse en www.aporrea.org/actualidad/a195343.html y resaltamos algunos fragmentos a continuación: ... "El Flaco", Sergio Rodríguez Yance, excelente deportista, trabajador social, estudiante, y sobre todo poeta. Líder indiscutible del movimiento popular, de la Parroquia "23 de Enero" de Caracas, Venezuela. Fue un luchador a tiempo completo, fomentando la organización y participación popular como instrumento de lucha permanente. En la década de los ochenta comienza a desarrollar su actividad política cultural en todo el 23 de Enero. Participa en varios periódicos revolucionarios y populares de la época, tenían influencia en la parroquia, como en otros estados del país, para transmitir las ideas de una sociedad nueva, como las que se discutían en la Escuela de Pensamiento "Nuestra América". Organiza actos culturales de solidaridad con El Salvador, Nicaragua, y otras actividades culturales populares en su parroquia. En el año de 1992 coordina, organiza y participa directamente en los levantamientos militares del 04 de febrero y el 27 de noviembre. Fue trabajador y estudiante de Sociología en la UCV, en donde participa activamente en la actividad política y sindical, en años donde el clima de conflictividad y represión policial eran sangrientos. En 1993, tomando como referencia los cacerolazos en Chile y Argentina, Sergio y un grupo organizado del movimiento popular montan el gran cacerolazo del mes de marzo contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, con un extraordinario éxito a nivel nacional, repitiéndose con mayor contundencia al mes siguiente. En ese mismo año, un 23 de septiembre, Sergio, participa en una marcha que es convocada por las universidades del todo el país, para pedir un presupuesto justo, en donde participan unas 13.000 personas, alegres y entusiastas, que marchan cantando y bailando. Estos jóvenes se encuentran a cientos de policías armados que intentaba impedir que prosiga la marcha y en donde "El Flaco" cae asesinado. *** Filiberto Ojeda Ríos (26 de abril de 1933- 23 de septiembre de 2005) quien fue el "Responsable General" del Ejército Popular Boricua, mejor conocido como los Macheteros, con base en Puerto Rico y una considerable cantidad de militantes en los Estados Unidos... Trabajó incansablemente por obtener una condición de dignidad para su patria. Reafirmaba el principio de las luchas legítimas y denunciaba la vileza del colonialismo, sustentándose en las declaraciones de las Naciones Unidas, ya que Puerto Rico era usado por los Estados Unidos para satisfacer sus intereses económicos, controlando los recursos naturales mediante sus empresas multinacionales, condenando a la miseria a miles de puertorriqueños, a los jóvenes los utilizaban alistándolos en el ejército americano para morir en sus guerras imperialistas, usaban su entorno natural para realizar pruebas militares, probaron ilegalmente armas químicas como el NAPALM y el agente naranja que luego usarían en la guerra de Vietnam, lo cual provocó el surgimiento de numerosas enfermedades entre la población, experimentaban la esterilización de las mujeres puertorriqueñas como método de control demográfico, asesinaban a dirigentes de izquierda, estudiantes, sindicalistas, independentistas, promovían la destrucción de la identidad nacional, imposición de la lengua inglesa, la asimilación cultural y la sumisión. Filiberto Ojeda Ríos fue asesinado el 23 de septiembre de 2005 por el FBI en la localidad puertorriqueña de Hormigueros, día que en Puerto Rico se conmemora "El Grito de Lares", insurrección armada ocurrida el 23 de septiembre de 1868 para lograr la independencia de Puerto Rico del gobierno colonial de España en la isla. *** Cierran esta efeméride con un extracto tomado de un poema de Sergio: "Aquí voy cual cometa fugaz, papagayo sin amarras, dispuesto a volar sin grillos ni cadenas hacia lo desconocido"… "Aquí estoy amigos y enemigos míos, con mi armadura de guerrero dispuesto a entregar mi vida, estando seguro y convencido que la muerte no existe". Se lanza el navegador web Mozilla Firefox (2002). Se lanza la primera versión de Android (2008) que es el lanzamiento inicial del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes. En 2008 el cantautor ítalo-venezolano Franco De Vita, lanza al mercado "Simplemente la verdad " su décimo álbum de estudio (Tomado de Wikipedia). En 2015 el Tribunal Supremo (de España) rechaza indemnizar a las víctimas de la talidomida por ocho votos a uno. El medicamento se administró en España en los años cincuenta y produjo muertes y malformaciones congénitas severas en niños y niñas, en distintas partes del mundo donde fue consumido . Fue retirado en 1961 en Alemania, aunque su comercialización en España no se detuvo hasta mayo de 1962. El fármaco se recetaba a mujeres embarazadas para tratar las náuseas, entre otros usos. Por eso es importante la vigilancia de usuarios y usuarias de productos farmacológicos, junto con especialistas y organizaciones del área médica frente a la comercialización de productos con sustancias potencialmente nocivas.