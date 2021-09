Lea las Efemérides del día 20 de septiembre (versión 2021)

Doris Wells Credito: web

Tal día como hoy, 20 de septiembre, ocurrieron algunos eventos importantes tanto para Venezuela como para el mundo, y se celebran aniversarios y conmemoraciones.



1. Semana del 16 al 22 de septiembre. Semana Europea de la Movilidad.



2. Día Internacional del Deporte Universitario. Se celebra desde 2016, tal y como fue oficialmente proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta celebración pretende reconocer y agradecer el esfuerzo que hacen las universidades en diversos lugares del mundo para propiciar la formación integral del alumnado en la cultura física y el deporte, como ejes fundamentales de desarrollo humano.



3. Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento: La libertad de pensamiento, de religión y de conciencia están basadas en la posibilidad de manifestar todas las creencias y del ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a principios elementales de convivencia, existencia de opiniones diferentes y el consecuente derecho a la libertad de expresión sin que se hostigue a nadie por sus pensamientos y opiniones, constituyen la base de la sociedad moderna y representa la posibilidad de avanzar en libertad. En 1948 la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos estableció en su artículo 19º que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión.”



4. Día del Caballo en la Argentina: Tiene su origen en 1975 por la llegada a Nueva York del jinete Aimé Félix Tschiffely, que salió desde Buenos Aires a caballo, tramo que realizó en poco más de tres años, le pasó de todo pero pudo cumplir su cometido: demostrar la nobleza y la superioridad del caballo criollo. En el Día del Caballo se busca celebrar el rol de un icónico animal en la historia Argentina, reconocer la importancia de ese animal a través de los años y como “homenaje a la participación del equino en la organización histórica y económica, y en la vida deportiva de la Argentina”.



5. En 1519 cinco naves mandadas por Fernando de Magallanes parten del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en busca de una nueva ruta para el mercado de las especias, una expedición que finalizó tres años después Juan Sebastián Elcano como la primera vuelta al mundo. La expedición tenía el propósito de abrir una ruta comercial con las islas de las especias por Occidente, buscando un paso entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. La escuadra, después de haber explorado durante meses el litoral americano al sur de Brasil, logró cruzar el estrecho de Magallanes el 21 de noviembre de 1520. En su travesía por el Pacífico, llegó a las islas Filipinas, donde, el 27 de abril de 1521, muere Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán.



6. En 1629 la Ciudad de México se inunda durante cinco años. La Ciudad de México se ubica sobre un lago que hace que la zona sea susceptible a terremotos o inundaciones.



7. Nace en 1842, James Dewar. Fue un físico y químico escocés. Profesor en la Universidad de Cambridge, conocido tanto por ser el inventor del depósito aislante que lleva su nombre, el vaso Dewar, como por sus estudios de los gases a bajas temperaturas, siendo el primero en obtener hidrógeno líquido en 1898, e hidrógeno sólido en 1899. En 1905 descubrió que el carbón frío podía producir vacío, una técnica que fue muy útil para los experimentos de física atómica. Junto con Sir Frederik Augustus Abel desarrolló explosivos sin humo, cuyo nombre común es cordita.



8. Nace en 1934, Sophia Loren. Es una actriz italiana, ganadora de diversos premios internacionales, entre ellos dos premios Óscar, uno de ellos honorífico, y un premio BAFTA; asimismo, ha sido candidata varias veces a los Globos de Oro.



9. En 1945 Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso indio la retirada inmediata de todas las tropas británicas.



10. En 1946 se produce la inauguración del Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Se trata de uno de los festivales de cine más importantes en el mundo. El Festival de Cannes surgió gracias a Jean Zay, Ministro de Educación Nacional y Bellas Artes, y Albert Sarraut, Ministro del Interior. Los festivales de cine más importantes y prestigiosos del mundo, entre los que figuran el de Cannes, la Mostra de Venecia o el de San Sebastian, formarán parte de We Are One: A Global Film Festival, un evento virtual que ha organizado YouTube como solución de emergencia por la pandemia del coronavirus.



11. En 1964 se inauguró el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Fue uno de los emblemas oficiales de modernización y parte importante de la institucionalización de la cultura durante los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz.



12. En 1970 la sonda soviética “Luna 16”, primera nave no tripulada aterrizó con éxito en la Luna para recoger rocas y traerlas a la Tierra. Se engloban bajo la etiqueta del Programa Espacial Soviético las iniciativas astronáuticas desarrolladas por la Unión Soviética desde 1957 la desde hasta el momento de su disolución en 1991.



13. En 1984 La CONADEP entrega el documento “Nunca más”, con datos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Videla, al presidente Raúl Alfonsín en Argentina.



14. En 1988 murió Doris Wells. Fue una actriz y directora de cine venezolana (n. 1944). Se destacó por su actuación en algunas de las telenovelas más exitosas de finales del siglo XX y en la película Oriana de Fina Torres.



15. En 2001, murió Marcos Pérez Jiménez (n. 1914). Fue un militar y dictador venezolano, con grado de General de División del Ejército. Gobernó Venezuela sustituyendo a Germán Suárez Flamerich en la «Junta de Gobierno» desde el 2 de diciembre de 1952 hasta el 23 de enero de 1958, al ser depuesto mediante un golpe de Estado ejecutado por sectores descontentos de las Fuerzas Armadas y factores políticos, a raíz de masivas manifestaciones populares contra las políticas represivas de su régimen. Al caer su gobierno, Pérez Jiménez se exilió en República Dominicana y luego fue a Estados Unidos, pero posteriormente fue recibido por el también dictador Francisco Franco para establecerse en España. Pese al carácter antidemocrático y represivo que caracterizó a Pérez Jimenez en el poder, le son reconocidas centenares de obras realizadas entre 1953 y 1958. Entre éstas se destacan: La Autopista Caracas - La Guaira, La Autopista Regional del Centro, La Autopista del Este, La Autopista Valle-Coche, La Avenida Urdaneta, La Avenida Francisco de Miranda, La Avenida Libertador, La Planta Siderúrgica del Orinoco, La Autopista Francisco Fajardo, El Teleférico de Mérida, El Teleférico de Caracas, El Hotel Humboldt, El Hipódromo La Rinconada, el Círculo Militar de Caracas, el Paseo Los Próceres, la Ciudad Vacacional "Los Caracas", el Reactor nuclear RV-1, el Puente sobre el Río Chama, la Urbanización 2 de diciembre (actualmente, Parroquia 23 de Enero), el Hotel Tamanaco, el Hotel de Golf Maracay (Mejor conocido como Hotel Maracay), la Ciudad Universitaria de Caracas (iniciada antes de asumir la presidencia). Es un ejemplo excepcional del movimiento moderno arquitectónico inspirado en la Bauhaus. Agrupa una gran cantidad de edificios organizados en un conjunto limpiamente interrelacionado y enriquecido con piezas maestras de artistas como Jean Arp, Fernand Léger, Victor Vasarely y Wilfredo Lam. El logro más importante fue el Aula Magna (Universidad Central de Venezuela) compuesta por las nubes flotantes de Alexander Calder, siendo catalogada como una de las cinco salas con mejor acústica del mundo. Entre los edificios más importantes podemos encontrar: El Hospital Universitario de Caracas, el Jardín botánico de la Universidad Central de Venezuela, la Biblioteca Henri Pittier, el Estadio Olímpico de la UCV, el Estadio Universitario (UCV), el Gimnasio Cubierto de la UCV, la Torre del Reloj de la UCV, entre otros.



16. En 2002 Microsoft compra la empresa de videojuegos Rareware por 375 millones de dólares.



17. En 2006, se públicó el hallazgo en Etiopía del fósil de una niña de hace más de tres millones de años. En el registro fósil de los homínidos prehumanos tan apenas hay ejemplares infantiles. La razón es sencilla: resulta muy difícil que los huesos de las crías de varios millones de años fosilicen, debido a su fragilidad. Pero si lo hacen proporcionan una gran cantidad de información sobre el crecimiento y el desarrollo del individuo (ontogénesis) y la especie (filogénesis). quedó tan bien preservada porque se presume que el cadáver quedó sepultado poco después de su muerte. Los antropólogos hallaron por este motivo no sólo un cráneo casi completo con dientes, sino también los dos omóplatos, partes de la columna vertebral y varias costillas. También se encontraron algunos huesos de la mano. «El esqueleto es único en su perfección», indicaron los especialistas encabezados por Zeresenay Alemseged, un etíope de 37 años que investiga en Leipzig en el Instituto Max Planck. Se puede concluir que podía caminar erguida.



18. En 2009 los líderes del mundo se reúnen en la sede de la ONU, en Nueva York, para revisar el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio.



19. En 2017, entra en vigor el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (2017). Es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial que prohíbe integramente las armas nucleares. Es también el primer acuerdo que contiene disposiciones para abordar las consecuencias humanitarias relacionadas con el ensayo y el empleo de armas nucleares.



