Con Bioseguridad se cumplirá este jueves el ritual de los Diablos Danzantes de Corpus Christi

02.06.21 - En seis estados y doce localidades diferentes de Venezuela, los Diablos Danzantes de Corpus Christi se rinden ante el Santísimo Sacramento del Altar. Ocurre un solo día jueves cada año, que es el noveno jueves después del Jueves Santo, y se celebra en 2021 el primer jueves de junio. No solo corresponde a los Diablos Danzantes de Yare. También están los de Naiguatá en La Guaira. Los de Patanemo y San Millán en Carabobo. Chuao, Cata, Cuyagua, Ocumare de la Costa y Turiamo, en el estado Aragua. Y hacia la región llanera, los Diablos de San Rafael de Orituco en Guárico, y los de Tinaquillo y San Carlos en el estado Cojedes. En esta última localidad se concentrarán en la Casa de los Diablos a partir de las cinco de la mañana bajo el lema “Tradición Bicentenaria”



Además del reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, agregan un nuevo motivo de celebración. Se trata del proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, sobre el cual han emitido opiniones diversas. La primera, el respaldo total a la iniciativa de la Asamblea Nacional, y luego lo específico: Mayor compromiso de gobernaciones y alcaldías con el tema. Atención social en las comunidades. Promoción y Difusión de las manifestaciones. Proyección internacional. Fortalecimiento de planes de salvaguardia. Acondicionamiento de sedes para la celebración de su día, y un aspecto que tiene especial significado entre los grupos practicantes: La prohibición del uso indebido de la imagen de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. Kelvis Romero, perteneciente a la Cofradía de Naiguatá, y quien lideriza tal iniciativa, ha señalado que numerosos grupos de proyección, escuelas y entes gubernamentales sin previa autorización de las diferentes Cofradías y de sus portadores, están utilizando la imagen de trajes, máscaras, otros instrumentos y objetos, y su propia danza ritual de carácter sagrado para hacer representaciones que no corresponden a la legitimidad de la manifestación. Sobre el particular, el proyecto de Ley establece en su artículo 8 que “El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar las medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en el territorio”, y en el artículo 21 que “No se permitirá la deformación de la imagen patrimonial de tales manifestaciones”



Este Jueves de Corpus las distintas manifestaciones han considerado medidas puntuales de bioseguridad para garantizar el orden público en el pago de promesas y en los actos religiosos, que de acuerdo al calendario de la iglesia católica se vienen practicando en Venezuela desde hace tres siglos. Habrá altares en distintas calles, habrá actos de rendición ante el Santísimo, habrá ofrendas, y los feligreses, y todo el país, podrán valorar una vez más la gran riqueza de nuestro patrimonio cultural inmaterial.