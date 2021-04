Fallecimiento de Henry Stephen deja a Venezuela sin la voz del "Limón limonero"

5 de Abril - Nuevamente el mundo musical venezolano y latinoamericano se ve conmovido, esta vez ante el anuncio del fallecimiento del vocalista zuliano Henry Stephen, quien estuviera entre los fundadores del legendario grupo "Los Impala" y diera la vuelta al mundo con el tema "Limón Limonero".

Había sido hospitalizado en el Hospital Militar de Caracas con síntomas de Covid 19 y en el recinto hospitalario le fueron aplicados todos los tratamientos que la emergencia ameritaba, pero el vocalista falleció la tarde de este 5 de abril. Contaba con 79 años y estaba próximo a cumplir los 80.

Sólo pocas horas antes Stephen había escrito en su cuenta de la red social Facebook: "Queridos amigos y familiares. en estos tiempos de pandemia donde el Covid-19 ha tocado a muchas familias y traido tanto dolor al mundo entero, debo decirles que no fui la excepción. El día jueves 01 de Abril luego de sufrir de una bronquitis sentí un debilitamiento general donde la saturación del Oximetro dio por debajo de 80%. Uno de mis hijos, Daniel Rivas al ver dichos valores tomó la decisión de llevarme a través de mi sobrino al Hospital Militar donde se me realizó la prueba y dio como resultado positivo. Debo aclarar que en ningún momento presenté problemas respiratorios y por lo tanto no me han entubado ni estoy grave como dicen en varios medios y redes sociales. Estoy recibiendo el respectivo tratamiento intravenoso y donde se me coloca oxigeno cada tanto para mantener los niveles de saturación. Estoy muy agradecido por las muestras de cariño y empatia de mi bello pueblo, a mis familiares y amigos. Para mí Venezuela es el mejor país de la bolita del mundo y su más grande riqueza es su gente. Espero recuperarme pronto y estar con ustedes cantando nuevamente el Limón, Limonero. Gracias, los quiero con todo mi corazón y Dios y la Virgencita los Bendiga".

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, sin embargo ofreció la mala nueva: "Entristece confirmar la partida de un grande: Henry Stephen, músico y actor venezolano, quien que se ganó cariño y admiración de varias generaciones dentro y fuera de nuestro país. Un revolucionario de 79 años con energías y proyectos que truncó el #COVIDー19. ¡Honor y Gloria!"

Biografía

Henry Augustus Stephen Pierre nació el 15 de Julio de 1941 en una zona petrolera del estado Zulia, Cabimas, donde su padre trabajaba. Sus padres lo enviaron junto a sus hermanos a estudiar a Trinidad y Tobago, que era tierra de origen de sus abuelos maternos.

Hizo estudios secundarios y comenzó los universitarios pero los dejó enseguida siguiendo su vocación musical, descubierta desde que era un niño.

Stephen siempre declaró que se inició profesionalmente hablando con el grupo Los Flipers, grupo de rock and roll en el que hacían versiones de temas de Elvis Presley y Chuck Berry entre otros. Posteriormente pasaría a ser vocalista del grupo "Los Impala" y fue así como le dio la vuelta al mundo, convirtiéndose en un ídolo no solo en Venezuela sino en otros países, entre ellos España, Bélgica, Italia, Alemania, Noruega, Jamaica, Aruba, Curazao e Inglaterra.

Temas interpretados por él como "Limón Limonero", "Un vaso de vino" y "Te he perdido" se convirtieron en sucesos musicales de grandes dimensiones.

Siempre volvió a su tierra natal y trabajó en diversos proyectos musicales y sociales.

Nunca dejó de cantar.