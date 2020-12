(VIDEO) Hoy se cumplen 40 años del asesinato del legendario John Lennon

08-12-20.-El exintegrante de los Beatles John Lennon fue asesinado en la puerta de su casa, en Nueva York, tal día como hoy de hace 40 años. Era un 8 de diciembre de 1940 cuando Mark David Chapman, un admirador desencantado con problemas de salud mental, le disparó cinco tiros en la puerta de la casa que compartía con Yoko Ono cuando regresaban tras haber estado en el estudio de grabación. Sólo unas horas antes, Lennon había firmado a Champan una copia del álbum Double fantasy.El cantante de Liverpool, líder de los Beatles junto a Paul MacCartney, tenía 41 años en el momento de su asesinato. Ya había abandonado la histórica banda y en el momento de su asesinato estaba preparando un nuevo álbum junto a su esposa, la artista Yoko Ono. El músico hubiese cumplido el pasado mes de octubre 80 años.Lennon ha pasado a la historia como el músico que revolucionó el pop y la cultura popular mundial en los años 60, además, de como un gran impulsor del activismo pacifista en 1970 comenzó su carrera en solitario.En 1971 publica un nuevo disco, "Imagine", que contiene la que sin duda es su canción más famosa, el himno pacifista "Imagine". La cancion fue creada en octubre de ese año por John, y fue producida por él y por Yoko Ono, su mujer. John contó que fue una mañana del 71, en su habitación en Ascot, Inglaterra. Yoko, lo miraba atentamente mientras él trabajaba en su piano y pudo terminar la canción, con una melodía serena."Power to the People" es una de sus emblemáticas canciones, fue publicada como sencillo el 12 de marzo de 1971, entró en las listas de éxitos el 20 de marzo de 1971, donde permaneció nueve semanas. Supuso el cuarto sencillo en la carrera musical de Lennon en solitario, y fue acreditado a John Lennon/The Plastic Ono Band, que en esta ocasión estaba formada por el propio Lennon, Klaus Voormann, Jim Gordon y Yōko Ono. Los coros están interpretados por Rosetta Hightower y cuarenta y cuatro voces. Phil Spector sería el encargado de producir el sencillo.Asimismo, el exbeatle compuso 'Give Peace a Chance' en 1969 para protestar contra la guerra de Vietnam. Rápidamente, se convirtió en un himno.Chapman continúa a día de hoy en prisión y recientemente se le ha negado por undécima vez la libertad condicional. Hace apenas unos meses, desde la prisión, Chapman difundió una grabación en la que pide disculpas por su acción y asegura que no ha dejado de pensar en su "despreciable acto".