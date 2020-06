(VIDEO) A pesar de la cuarentena "radical" por el Covid-19 miles de personas celebraron en La Guaira la fiesta de San Juan

24-06-20.-El pueblo de Naiguatá y los de otras zonas aledañas de Laguaira salieron a festejar los primeros repiques de tambor de la fiesta religiosa que se celebra todos los años, y en este la cuarentena radicalizada no fue impedimento para que la gente se volcara en las calles.Miles de habitantes de la localidad de Naiguatá salieron de sus casas este martes 23 de julio a festejar los primeros repiques de tambor en honor a San Juan Bautista.Después del mediodía, muchas personas empezaron a concentrarse en el sector Pueblo Arriba, justo frente a la iglesia San Francisco de Asís, donde la efigie del santo fue llevada en hombros para la tradicional veneración.En el festejo de esta parroquia objeto del decreto de radicalización de la cuarentena, la mayoría de las personas no tenía mascarillas y mucho menos practicó el distanciamiento social, recomendado por la Organización Mundial de la Salud debido la pandemia del Covid-19.En otro video que circula en las redes sociales, se puede observar a cientos de personas bailando cerca unos de otros y cantando: "aquí no hay coronavirus".