Más de 500 artistas y cultores se manifiestan contra los intentos de golpe de Estado en Venezuela

11.05.20 - Un comunicado firmado por más de 500 cultores, artistas y trabajadores del medio cultural rechaza contundentemente los intentos de golpe de estado que se han intentado contra el gobierno del Presidente Nicolás Nicolás Maduro recientemente, patrocinados y apoyados por el gobierno estadounidense, ello a pesar de la lucha contra la pandemia del coronavirus Covid-19.

Entre los cultores y artistas que firman el comunicado se encuentran músicos de la talla de Cecilia Todd, Jesús “Chuchito” Sanoja, Lilia Vera, Gloria Martín, Alí Alejandro Primera, Marta Doudiers, Fabiola José, Fidel Barbarito, Alejandrina Reyes, Cheo Linares, Noel Márquez, Leonel Ruíz, Handel Mendoza “Pinky” o Loreley Pérez; las actrices Dilia Waikkaran y Susej Vera, el dramaturgo Armado Carías, el arquitecto Farruco Sesto, la documentalista Liliane Blaser, el cineasta Carlos Azpurua, la periodista Marialcira Matute, el editor Isidoro Duarte, el también periodista Iván Padilla Bravo, el escritor Roberto Hernández Montoya, los antropólogos Mario Sanoja e Iraida Vargas, el investigador Ignacio Barreto y el dibujante chileno Tomás Pérez Lavín “El Tano”, entre muchos otros.

Tras recordar las sanciones aplicadas contra Venezuela a partir de la orden ejecutiva del gobierno de Barack Obama, el endurecimiento de las mismas durante la administración Trump, la aplicación de una guerra económica sin cuartel, el robo de reservas internacionales y de empresas del Estado venezolano en otros países, el comunicado señala que, «ni siquiera en estos tiempos convulsos que vive el mundo entero debido a la pandemia provocada por el virus Covid-19, y a pesar del llamado de organismos internacionales y varios gobiernos a flexibilizar las mal llamadas sanciones, se ha mostrado un signo de humanidad por parte del imperio».

«Por el contrario, pareciera que, ante el desastroso desenvolvimiento del gobierno estadounidense para frenar la alta tasa de contagio y muerte causada por el Covid-19, y buscando desviar la atención de sus connacionales, hoy se muestran más decididos a acabar, de manera violenta, con los sueños de un pueblo que eligió mayoritariamente apoyar el proyecto de país vislumbrado por Hugo Chávez Frías y liderado por Nicolás Maduro Moros».

El comunicado hace un llamado a todos los cultores y cultoras del mundo «a manifestar por las distintas vías su solidaridad con el pueblo de Venezuela, ante estos ataques inhumanos de la administración Trump y del gobierno lacayo de Duque». Señalan que se mantienen Firmes, Alertas y Movilizados trabajando en el desarrollo cultural como pueblo organizado leales a nuestro Presidente Cultor, Nicolás Maduro Moros.

Quienes quieran agregar sus firmas al comunicado pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico ignaciobarreto.vicecultura@gmail.com

A continuación, el comunicado:

Comunicado

Nosotras y nosotros, artistas, cultores y cultoras y creadores de Venezuela rechazamos contundentemente los intentos de golpe de Estado que se han perpetrado por parte del imperio norteamericano y sus lacayos, en contra del gobierno legítimo de nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

La Patria de Bolívar viene sufriendo de manera criminal, una serie de medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de EE.UU y sus aliados a partir de la Orden Ejecutiva impartida durante el gobierno de Obama mediante la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para el pueblo de los EEUU. Estas medidas se han visto endurecidas durante la administración de Donald Trump, expresadas en una guerra económica sin cuartel, el despojo de reservas internacionales y empresas del Estado venezolano y otras acciones ilegítimas que han impactado directamente en nuestro pueblo al dificultar la ejecución de políticas que garanticen los derechos básicos de acceso a la alimentación y la salud. Ni siquiera en estos tiempos convulsos que vive el mundo entero debido a la pandemia provocada por el virus Covid-19, y a pesar del llamado de organismos internacionales y varios gobiernos a flexibilizar las mal llamadas sanciones, se ha mostrado un signo de humanidad por parte del imperio. Por el contrario, pareciera que, ante el desastroso desenvolvimiento del gobierno estadounidense para frenar la alta tasa de contagio y muerte causada por el Covid-19, y buscando desviar la atención de sus connacionales, hoy se muestran más decididos a acabar, de manera violenta, con los sueños de un pueblo que eligió mayoritariamente apoyar el proyecto de país vislumbrado por Hugo Chávez Frías y liderado por Nicolás Maduro Moros.

Por esta razón, los que amamos profundamente a la Patria denunciamos ante la comunidad internacional que la República Bolivariana de Venezuela, ahora, en medio de esta terrible pandemia que enfrentamos, está siendo atacada por mercenarios, paramilitares mal llamados «contratistas», en complicidad con el gobierno de Colombia, con el fin de generar un golpe de Estado y pretendiendo con esto, traer muerte y destrucción a nuestra población. También rechazamos la reiterada solicitud de intervención militar extranjera por parte del autoproclamado Presidente Interino Juan Guaidó, quién no sólo ha servido a los intereses del imperio para su política de despojo y expoliación sino que además, y como ha sido demostrado de manera pública y notoria, es el responsable de la firma del contrato con el grupo de mercenarios para la ejecución del plan de exterminio en nuestra Patria Bolivariana.

Hacemos el llamado a todos los cultores y cultoras del mundo a manifestar por las distintas vías su solidaridad con el pueblo de Venezuela, ante estos ataques inhumanos de la administración Trump y del gobierno lacayo de Duque, cuyas intenciones criminales incluían el asesinato de nuestro Jefe de Estado y otros líderes de la Revolución Bolivariana, con el fin de propiciar el caos y la violencia para desencadenar el inicio de un conflicto Bélico con consecuencias muy lamentables para la Región.

Estamos dispuestos a luchar con fuerza en Unión Cívico Militar y Policial, en el terreno que sea necesario para defender nuestra soberanía nacional y la paz en el continente.

Respaldamos todas las acciones desarrolladas por el Poder Moral de la República y pedimos sean castigados los responsables de estos ataques a la Patria de Bolívar y Chávez.

También felicitamos a nuestros pescadores artesanales que en unión con los cuerpos de seguridad lograron neutralizar a los mercenarios que pretendían llenar de sangre y terror a nuestra nación y sepan que nosotros y nosotras haremos lo mismo en el momento que sea preciso para defender la Patria.

Nos mantenemos Firmes, Alertas y Movilizados trabajando en el desarrollo cultural como pueblo organizado leales a nuestro Presidente Cultor Nicolás Maduro Moros.

Unidos los cultores y cultoras trabajamos en defensa de la Patria de Bolívar y Chávez

Firmas:

Cecilia Todd C.I. 3805050, Jesús “Chuchito” Sanoja C.I. V-3.150.320, Lilia Vera C I. 3.977776, Gloria Martín C.I. 5618835, Alejandrina Reyes C.I. 6907394, Diego Silva Silva C.I. 3663888, Juan Carlos Núñez C.I. 2961031, Rómulo Lazarde C.I. 1890518, Marta Doudiers C.I. 5010798, Fabiola José González C.I. 11415097, Fidel Barbarito C.I. 11794279, José “Cheo” G Linares C C.I. 6.142.198, Elena Gil C.I. 4767763, Leonel Antonio Ruíz Alemán C.I.6856931, Dilia Waikkaran C.I. 1464010, Framk Maneiro C.I. 3.477.733, Aura Rivas C. I. 972.395, José Yorlando Conde Villamizar C.I. 1855983, Armando Carías. C.I. 3.972.187, Farruco Sesto C.I. 3249086, Iván Padilla Bravo C.I. 3474174, Liliane Blaser C.I. 3.663.470, Isidoro Duarte C.I. 14197888, Marialcira Matute C.I. 5564469, Roberto Hernández Montoya C.I. 632931, Noel Márquez C.I. 636.358, Mario Sanoja C.I. 984307, Iraida Vargas C.I. 2752386, María Teresa Galán C.I. 9966881, José Bastidas C.I. 1567813, Mario Calderón C.I. 4417454, Carmen Hurtado C.I. 798121, Carlos Azpurua C.I. 3.405.083, Asdrubal Meléndez C.I. 1.277.110, Alfredo Lugo C.I. 1.272.542, Roque Zambrano C.I. 2950016, Javier Key C.I. 9.099.735, Marisol Ferrari C.I. 5845689, Audio Cepeda C.I. 4155337, Efrén José Clavo Martínez C.I. 8629529, Ramón Vidal Colmenares C.I. 5130924, Paul Gilman C.I. 5381385, Corina Peña C.I. 6852363, José Alejandro Delgado C.I. 15.700.156, Handel Mendoza “Pinky” C,I, 12.959.271, Tomás Pérez Lavín “El Tano” C.I. 32192094, Ignacio Barreto C.I. 5.979.807, Alejandro López C.I. 15913400, Alí Alejandro Primera C.I. 11.992.956, Vladimir Sosa Sarabia C.I. 13.537.569, Dinorah Cruz C.I. 6925672, Fabricio Vivas C.I. 2.554.104, Roberto Messuti C.I. 10.814.948, Mary Pemjean C.I. 14.405.109, Guillermo Barreto C.I. 5.308.243, Mayerling Nathaly Pérez Guzmán C.I. 10091209, Aurora “Aurita” Uribarri C.I.4288913, Gino González C.I. 8574472, Sol Mussett de Primera C.I. 5944178, Berenice Del Moral C.I. 8.928.793, María Elena Vargas C.I. 4358958, Rafael Saavedra C.I. 6520435, Alfredo Lugo. CI. 1.272.542, Helianta Belinda Cruz Ploce C.I. 4835733, José Luís León C.I. 5.579.616, Enrique Leonardo Vargas González “Leo Vargas” V-13.909.519, Maryclen Stelling C.I. 2.931.172, Carlos Arroyo C.I. 9.571.111, Williams Rivas C.I. 11209290, José Leonardo Riera Bravo C.I. 20.977.061, Gabriel Saldivia C.I. 4.409.011, Jaime García C.I. 6.436.492, Orlando Gámez Arismendi C.I. 2.941.576, Graciela Gamboa calderón C I 2.993.177, Rubén Rivas C.I. 3.037.805, Sergio García C.I. 4227032, Orlando Sandoval Martinez C.I. 4203744, César Liendo CI 4167853, Rafael Ortega C.I. 3874470, Rafael Rivas C.I. 12929683, Rafael Silveira C.I. 4213247, Héctor S. Pérez Rivero C.I. 4.146.403, Juan José López C.I. 10842503, Imelda Freitez C.I. 15448995, Nelson Hurtado 11.166.215, Silvio Mencías 12160802, Jhibaro José Rodríguez Rodríguez C.I. 9664204, Yolanda Carmona “Hanoi” C.I. 6.147.273, Tulimary García C.I. 11408809, Carlos Sierra 1719677, Susej Vera C.I. 12.960.245, Jesús Eduardo Milano Palacios 11551232, Alfonsina Vera C.I.11411200, Yolenma Natacha Casadiego C.I. 12502470, Luz Colina 12.668.018, José Rodríguez 2924072, Mariluz Coroba 13033780, Guillermo Flores C.I. v-11689896, Zeneida Rodríguez 12418872, Juan Pérez C.I 6097703, Ahiryn Yépez C.I. 15.204.457, Lorena Fuentes C.I. 25641845, Ludwig Pineda CI: 5114413, Gustavo Arreaza Montserrat C.I. 6.563.568, Yilda Montilla C.I.12.785.914, Migdalia Blanco C.I. 6.351.690, Richard Chacin C.I. 10523531, Eloy Marchan C.I. 14061463, Gerardo Luongo Zoppi. C.I 6.443.417, Oscar Ramón Cortez Espinoza c.i.4377872, Yordano Marquina C.I. 17.643.735, Yris Gil C.I. 14.983.024, Doralise Farías Zamora. C.I 9.977.608, Celeste Medina C.I. 13.993.424, Carmen Rosa Díaz C.I. 6.425.809, Margiuri Parra C.I. 12.727.251, Jean Carlos Figueredo C.I. 13.072.510, Yuri Díaz C.I. 5.318.064, Alexander Paredes C.I. 4578786 Alfred Bordeianu C.I. E 81519604, Sandra Rodríguez C.I. 3153357, Gisela Jackson C.I. 6810884, Jesus Guzmán «PAICOSA» C.I. 7660401, Orlando Martinez C.I. 6526510, Yasmir Manrique C.I. 10541556, Rafa Gómez C.I. 5.611.943, Lourdes Mujica C.I. 9690470, Katania Felisola. C.I. 6389231, Oswaldo Mussett. C.I. 9.565.069., Rocio Villarreal C.I. 10.241.960, Luis Eduardo Pérez Evora C.I. 5574072, Loreley Pérez Evora C.I. 4565374, Simón Loyo C.I. 4124297, Indira León C.I. 12260922, María Gabriela León C.I. 20782945, Ricardo Linares C.I. 6.160.891, Juan Ramón Ojeda C.I. 6392013, Ilwin González C.I. 16056158, Benito Plaza C.I. 5596966, Felipe Barreto C.I. 55529318, Juan Manuel García C.I. 16058353, Miguel Bolívar C.I. 66839943, Wilfredo Saravia C.I. 14130178, Alberto Palacio C.I. 5119682, José Muñoz C.I. 25704935, Freddy Palacios C.I. 6839564, Marcelina Galindo C.I. 16199281, José Gaviria C.I. 13567815, Wilman Sánchez C.I. 6837262, Luis Miguel Toro C.I. 5226711, Juan Echeverría C.I. 7.951.428, Nairet Ayala C.I. 11994595, Andrés Fernando Rodríguez C.I. 7.463.089, José Luis Reyna C.I. 5222184, Luis Enrique Gómez Romero C.I. 6528093, José Alexander Liendo C.I 13.066.291, Walkira Zurita C.I. 10548376, Mario Villasmil C.I. 5056155, Giovanni Palacios Serrano C.I. 6315129, Teodoro Melendez (pelufa) C.I. 3190304, Gardenia Perger C.I. 6044171, Mérida Yralí López Guevara C.I. 8180312, Jose Luis Vallenilla C.I. 12484885, José Luis Bermúdez C.I. 7.523.744, Emiro Delfín C.I. 2.139.385, Jesús Franquis C.I. 2.931.023, Alexander Lugo Rodríguez C.I. 8464196, Laura Vaamonde C.I. 14547346, Nancy Escalante C.I. 12470123, Armando Salgado C.I. 5890145, Julio Escalona C.I. 7461663, Ronald Mendible C.I. 4887032. Maury Márquez C.I. 5270847, Nelida Resquiz C.I. 10864024, Alfonso Olivares C.I. 19557824, Gersury Arias C.I. 16331190, Alberto Mathison C.I.13656073, Alejandro Linares C.I.10523265, Alciro Valentinez C.I. 6229766, Daniel Sandoval C.I.13544011, Yolanda Arguello 6402009, Dani Sutta C.I. 24796036, Elías Arrechider C.I. 1.197.549, Luis Pellisser C.I. 6.097. 199, Bety Mendoza C. I. 5.524.111, Arquímedes Machado C. I. 6.236.493, Ninoska Farìas C.I. 5.970.707, Sandry Figueroa C.I. 6.548.033, Ana Emilia Mendoza C.I. 10.115.236, Noemily Christina Salas C,I, 27. 606.642, Felipe Rengifo Hernández C.I. 14.199.289, Yuber Luis Ramírez C.I. 5.963.849, Ruth Dominique 19754383, Moises Perez C.I. 11664486, Marco Antonio Brito Salazar C.I. 15.394.781, Jesús Arnaldo Erazzo Castellano C.I. 4. 925. 863, Marcial José Arenas C.I. 7.352.732, Anabel Díaz Aché, C.I. 11.945.206, Xavier Sarabia Mariche C.I. 3977425, Ana Yrlanda Martínez Escalona C.I. 6.023.440, Rafael Quintero C.I. 4.882.604, Jose Ángel Palacios C.I. 14.156254, Ivón Rodríguez C.I .6.325.060, David Noguera C.I. 8.839.919, Ulrike Sánchez C.I. 10.991.947, José Luis Bravo C.I. 12.767.360 Richard La Rosa C.I 9535104, José Suárez C.I. 5.208.358, Amilcar Alejo C.I. 7.561.685, Miguel Herrero C.I. 5.743.487, Lisbeth Villalba C.I. 6.662.777, Gustavo Cotm C.I. 6.338.19, Richard Mendoza C.I. 12032782, José Macondo Guerra C.I. 6.950.666, Alfonso Sandoval C.I E81232799, Oscar Rodriguez C.I. 4246775, Carmen Petra Ochoa C.I. 9256039, Mery Sierralta C.I. 6903673., Jesús Mujica Rojas C.I. 3.226.121, Luis Antonio Rodríguez C.I. 4.046.955, Néstor Hernández C.I. 13218006, Manuel Pérez C.I. 6.701.048, Igor Pages C.I. 4.850.843, Zurima Tamariz Fernández. C.I. 11669027, Mervin Rodríguez C.I. 4737196, Maury Valerio. C.I. 8394791, Luis Eduardo Acosta Anés. C.I. 8391655, Adrián Oscar Lista C.I. 6661684, Alexander García C.I. 6.979.711, Felipe Rengifo Isturiz C.I. 4810132, Martha Benavides 4266123, Marjorie Guevara C.I. 14.801.971, Francis Rivas Roa C.I. 10480795, Isidro Ramírez Navea C.I. 5459169, Ángel Diaz Castillo C.I. 4555454, Francy Diaz C.I.V. 27795799, Pablo J. Calderón G. C.I. 6286105, Giudita Gasparini. Ci 3955717, Kiddio España CI 2795120, Alfredo Ramos, C. I. 5.949.417, Johana Quintero C.I. 14887901, Josely Quintero C.I. 14887900, Rafael López C.I. 14888305, Yuly Orellana C.I. 13702103, Armando Gonzalez C.I. 7545310, Raúl Gonzales C.I. 14092778, María Chapon C.I. 20318240, Gladis Arias C.I. 6023193, Yanibel Galindez C.I. 18929369, Dilimar Rodriguez C.I. 23579560, Anuar Méndez C.I. 7342150, Jesús Peraza C.I. 12723435, Carlos Figueroa C.I. 6.089 430, Cruz Linares C.I. 19799840, Mery Marcano C.I. 11083080, Marelis Rodriguez C.I. 13071564, Richart Carrero C.I. 19902887, Darki Perez C.I. 20643995, Annys Jimenez C.I. 15535236, Dalia Perez C.I. 7547211, Llaura Malvacia C.I. 7596926, Raúl Mota C.I. 10785910, Williams José Ramírez, C.I. 13406074, Flor Jasmin Perozo C.I. 6.094.769, William Capó C.I. 7182556, Nolimar Suarez C.I. 7444798, Yenifer Zarate C.I. 11075640, Litbell Díaz Aché C.I. 11.945.207, Sandra Moreno González C.I. 8.441.126, Yesenia Mendoza C.I. 11.667.165, Miliseth La Rosa C.I.10.541.721, William Martinez C.I. 14.158.386, Vanessa De Abreu C.I. 15.338.263, Luis Seijas C.I. 8.778.810, Edgar Salcedo C.I. 6.350.310, Gloria Marquez C.I. 10.219.684, Maria Xiomara Rojas C.I. 9.397.31, Gregorio Domingo Vieira C.I. 12.084.785, Dennis Flores C.I. 15.700.482, Jorge Berrueta C.I. 12.329.559, Yojana Agelvis C.I. 14.757.930, Karen Castillo C.I. 16.833.463, Francisco Aquino C.I. 26.281.377, Freddy Ochoa C.I. 13.315.177, Vanessa Apaez C.I. 13.532.722, Manuel Villasana C.I. 3.417.399, Roberto Ramirez C.I. 5.961.805, Raul Santana C.I.10.783.337, Egly Diaz C.I. 15.040.975. Fredy Garcia C.I. 18.244.952, Antonio Briceño C.I. 4.324.064, Narmary Barreto C.I. 13.748.997, Lisbia Michinel C.I. 6.214.899, Rafael A. Rojas C.I. 3.500.883, Wilmer Rodriguez C.I. 12.761.658, Nestor J Blanco C.I. 4.434.559, Lilibeth Dominguez C.I. 13.380.791, Lisbeth Perez C.I. 23.498.243, Rodolfo A. Hernandez C.I. 6.150.545, Efraín Piñero Ayala C.I. 5.960.464, Luis Durán C.I. 4167230, Racso Montes C.I 24.215.557, Gastón Fortis Silva C. I. 6.293.779, Migdalia Hernández C.I.4360777, Ezequiel Reyes C. I. 27031538, Yolanda Pérez Mendoza C.I. 9487457, Susana Diaz Aponte CI 12.880.859, Eylin Briceño C.I. 16765424, Yubisay Melendez Vásquez C.I. 13.189.748, Xiomara Leota C.I. 6.489.161, Jenny La Rosa C.I. 13.685.983 Carlos López, C.I. 3344598, Rafael E. Figarella H. C.I. 10.357.877, Imanaida Mejías C.I. 15.737.598, Manuel Silva C.I. 7922596, Eduardo Mujica C.I. 6483404, Rommel Alberto Ramírez Perdomo C.I. 17570888, Marcial Aguirre C.I. 21494869, Luis Ernesto Díaz C.I. 6.074.172, Gustavo Meléndez C.I. 638358. Josse Leonard Campos C.I. 24855127, Bernie Ceballos C.I. 13515077, Jason Hernández C.I. 14.755.115, Anderson Figueroa C.I. 17910577, Carlos Ramírez C.I. 24223499, Maryorys González C.I. 6.444.409, Aníbal Álvarez C.I. 5.425.081, Vivian Vegas C.I. 10581074, Luis Guevara C.I. 10548190, Rosa E. Pellegrino C.I. 14480719, Dacia Herrera C.I. 6493358, Ramón Cortez C.I. 17115898, Juan Plazola C.I. 11405956, Virginia Gallardo C.I. 6369395, Carlos Pineda C.I. 6370633, Edsijual Mirabal C.I. 4842987, Mercedes Longobardi C.I. 9880660, Abraham García C.I. 4.590.912, Roberto Leiva Guevara C.I. 11057117, Jose Velásquez C.I. 5577550, Salomé Méndez C.I. 5115649, Endri Sánchez C.I. 13829259, Julio Cesar Oropeza Oropeza, C.I. 6.876.345, Khonnson Perdomo CI 9.888.525, Aquiles Silva C.I. 4. 904. 087, Jorge Castro C.I. 11305633, Milagros Calderón C.I. 6498983, Hynri Guzmán C.I. 5.433.428, Orlando Gallardo C.I. 13087461, Carlos Alberto Saavedra Ávila C.I. 8040616, Heberto González F. C.I. 4147551, JeanCarlos López C.I. 12.642.174, Gleudys Curras C.I. 15.030.138, Absalón de los Ríos C.I. 16.713.529, Neybis Domínguez C.I. 24.723.238, Andrea Mier C.I. 17.908.182, Dante Lombardi C.I. 14.215.482, Endry Arrieta, C.I. 17.184.799, Martín Flores C.I. 10.739.323, Aníbal Coltat C.I. 16.682.201, Raquel Vegas C.I. 17.400.343, Launyis Pérez C.I. 18.538.505, Rafael Molina C.I. 12.764.153, José Antonio Carrillo C.I. 10.807.907, Eulices Madrid C.I. 17.167.220, César Oliveros C.I. 16.172.772, Alejandro Talavera C.I. 16.673.248, Miguel Lozano C.I. 16.654.712, Alexander Viana C.I 11.061.844. Eusebio Oliveros C.I. 4.717.242, Jesus Brito C.I. 19.490.304, José Vicente Rangel Gómez C.I. 11.230.290, Ailin Maite García C.I. 17.913.574, Luis Tapia C.I. 16.162.073, Mayerlin Rojas C.I. 12.220.235, Carlos Landaeta C.I. 13.559.913, David Romero C.I. 10.826.643, Jorge Navas C.I. 6.124.764, Alexander Vargas C.I. 9.415.367, Katherine Machado C.I. 16.028.174, Luis Noriega C.I. 6.120.854, Richard Hurtado C.I. 13.377.225, René Montilla C.I. 11.409.657, Humberto José Chacón Pérez C.I. 6.173.925, Ángela Cardiel C.I. 3605035, Jesús Coello C.I. 718395, Argimiro González C.I. 5436244, Juan Monzón C.I. 6127253, Lilia Aguiar C.I. 5137935, Jorge Luis Canelón Hidalgo C.I. 5115790, Francisco Isidro Centeno Louis C.I. 4879313, Rosa Antonia Colón de Garcia C.I. 1746951, Federico Espina Rodríguez C.I. 4934521, Carlos Alberto Guedez Mesutti C.I. 5.222.897, Fabiola Bravo C.I. 6.822.100, Carlos José Salazar Acuña C.I. 8.895.157, Nayibi del Carmen Torres C.I. 10.376.038, Wladimir José Pérez Gil C.I. 10.877.263, Sorwy Carolina Troya Machado C.I. 14.585.122, Reinaldo Alexander Delgado Mejía C.I. 15.169.898, Fredmary Desiree Chirinos Gil C.I. 15.791.192, Yainskisbele Dahismar Correa Ibarra C.I. 16.263.549, Pablo Federico Da Silva Messuti C.I. 17.981.583, Gabriel Alexander Da Silva Ortega C.I. 18.031.904, Anthoni Javier Méndez Dávila C.I. 18.713.149, Beverly Andreina Correa Caguana C.I. 20.095.270, Erika Viviana Medina Azuaje C.I. 21.281.525, Rocío Isabel Gómez Rodríguez C.I. 21.639.145, Deymar Yorcelin Correa Cordero C.I. 23.631.798, Mary Luz Figueroa Tovar C.I. 24.121.105, Luz Mariana Rodríguez Carbonell C.I. 25.896.593, Domingo Joel Sánchez Boada C.I. 27.796.697, Manuel Antonio Fernández Ávila C.I. 28.007.788, Luis Rafael Carrillo Guzmán C.I. 3.642.809, Mateo Deisa Grimau C.I. 4.765.812. José Gregorio Becerra C.I. 6.238.402, Luis Alberto Matos Díaz C.I. 6.245.919, Ernesto Rafael Cova Cuamana C.I. 6.340.128, Guillermo Alberto García Villalobos C.I. 6.432.046, Daisy Yanira Hernández Galviz C.I. 7.883.536, José Gregorio Medina Cova C.I. 10.803.827, Matilde Rosario Vásquez C.I. 11.025.165, Alexis José Echenique Centeno C.I. 12.378.747, Sujey Carolina González Ruíz C.I. 14.585.749, Marian Andreina Yaguarán Salas C.I. 16.178.433, Esnarly Joseanly Rivas Castro C.I. 19.368.818, Norbelys Alexandra Freitas Porras C.I. 26.745.954, Noris Elena Romero Martínez C.I. 4.847.510, Luis Rafael Díaz Brazón C.I. 5.579.355, María Auxiliadora Graterol C.I. 6.020.469, Yajaira Josefina Longa Monterola C.I. 6.161.254, Raúl Antonio Rodríguez C.I. 6.219.594, Carol Eduardo Wiedeman Rodríguez C.I. 6.306.466, Deyanira del Carmen Cordero de Correa C.I. 6.351.563, Argenis Manuel Rodríguez Espinoza C.I. 6.955.001, Eunise del Valle Monsalve C.I. 8.360.180, Nelson Ramón González López C.I. 8.681.223, Richard Alexander Bonillo Rojas C.I. 10.500.384, Pablo Rafael Pérez Giménez C.I. 10.848.484, Arisel Guillermina Carbonell Jiménez C.I. 11.035.563, Rigo Antonio Rosales Cárdenas C.I. 11.047.555, Kyrya Thayr Rojas Olivares C.I. 11.123.630, Luis Ramón Patete González C.I. 12.652.364, Maikel David Salazar González C.I. 14.532.018, Wilmer Rafael Oviedo Rodríguez C.I. 15.039.413, Leslie Josmir Reyna Martínez C.I15.098.877, María Ángela Machado Arayán C.I. 15.151.241. Moisés Urbina Rodríguez C.I. 20.418.087, Escleyder Rafael Durán Cabeza C.I. 20.914.835, Tony Alexander García Blanco C.I. V-22.671.604, Thomas José Medina Echenique C.I. 24.757.119, Danyerli Damaris Quiroz Díaz C.I. 25.845.896, Mairú Daniela Martínez Bonilla C.I. 26.484.726, Wilson Raúl Quirola Gámez C.I 27.377.373, Alí José Tovar C.I. 5.589.319, Maryuri Bonilla Rojas C.I. 6.258.317, Pedro Rivero Pedrique C.I. 9.411.005, Jonathan José Fonseca C.I. 12.085.441, José Domingo Fuentes Cisneros C.I. 14.721.698, Alexander Rafael Carreño Hernández C.I. 15.005.776. Marbelis Maribin Mora Rodríguez C.I. 16.861.832, Yoselín del Carmen Bandre Rodríguez C.I. 18.365.880, Adela Altuve C.I. 7165286, Nelson Rivas C.I. 3.478.710, Gerardo Manuel Roa C.I. 6.362.944, Pedro Vásquez C.I. 9.428.697, Carlos Javier Rodríguez C.I. 12.627.722, Richard Marín C.I. 13.827 752, Yomar Ramón Stredel C.I. 10546056, Anahí Arizmendi C.I. 6822418, Joanna Cadenas C.I. 1102796, Angel Silva Ruiz C.I. 6054509, Irahys Hernández C.I. 6.247.253, Renee A. Núñez V-11682494, Susana Segovia Gana C.I.13.494.754, María Yoconda Gana C.I.11.670.591. Carlos Morillo C.I. 5950512, Roberto Antivero C.I. 4.586650, Nayibe Palma C.I. 7.880.692, José Curvelo C.I. 6.185.237, Daniel Curvelo C.I. 25.521.047, César Araujo C.I. 10402045, Lesly Pérez C.I. 16953771, María Figueredo C.I. 5891010, Irama La Rosa C.I. 6148509, José Larez C.I. 11612107, Miguel Nieves, C.I. 8.828.025, Gonzalo Ramírez Quintero C.I. 6970886, Freddy Sánchez C.I. 3039873, Carin Pereira, C.I. 4.765.399, Arianne Velis O C.I. 6549601, Marinera Matos C.I. 13492303, Jhon J. Marin. C.I. 17 554 678, Miguel Ángel del Pozo Rosquete C.I. 3185782, Rider L. Molina C.I. 6454164, Karolge Guevara Cortes C.I. 11691455, Ana Marín C.I. 4649185, Norma Courlaender C.I. 3.476.249, Alfredo Medina C.I. 4.180.543, Yma Solórzano C.I. 11.122.263, Oriana Rincón C.I. 17.336.623, María Figueredo C.I. 5891010, Alba Carosio C.I. 11858059, Gisela Sotillo C.I. 6.132.564, Yoleida Mendoza C.I. 6328278. Jesús Torres C.I. 3561004, María de Lacruz Peña C.I. 14.268.036, José Luis Dávila Chacón C.I. 14.700.830, Yuri Patiño C.I. 14.917.263, José Guinare C.I. 21.107.207, Xavier Rodríguez C.I. 17.471.057, Natacha Rangel C.I. 18.124.354, Luz Higuera C.I. 18.620.432, Oscar Barrios C.I. 8.036.239, Syva Díaz C.I. 12.350.132, Anakaryna Marín C.I. 18.797.304, Nardy Baptista C.I. 13.967.999, Yolen Díaz C.I. 12.777.303, Graciela Peña C.I. 14.030.472, Pablo Ramírez C.I. 14.151.785, Carlos Camacho C.I. 17.894.749, Saiananda Batista C.I. 23.305.087, Leticia Rojas C.I. 23.721.871, Guillermo Peláez C.I. 18.264.844, Lezy Vargas Flores C.I. 6020877, Patricia Alejandra Méndez C.I. 17.589.317, Andrés García C.I, 7040088, Adriana Reyes C.I. 10786910, Jesus Berenzols C.I. 6431063, Rose Mary Hernández C.I. 10273148, Rosicar Mata. Cesacodevi C.I. 11925875, Juan Torrealba C.I. 12370965, Julia Carolina Ojeda C.I. 5215962, Manuel Barrios C.I. 6.192.275, Joel Linares Moreno C.I. 11601596, Karen Millán C.I. 12081932, Mary Pemjean C.I. 14.405.109, Naida Rodríguez C.I. 6.267.622, Edinson Méndez C.I. 14.034.321, Tania Arias C.I. 12.336.609, Angel Ortiz C.I. 17.313.292, Jesús Giménez C.I. 12.097.143, Diana Blanco C.I. 10.506.526, Debora Escobar C.I. 12.866.121, Yuraima Ramos C.I. 18.038.033, Franklin Ortega C.I. 12.358.310, Jhon Gil C.I.: 11.480.654, Audra Armas C.I. 6.310.505, Neomar García C.I. 12.302.363, Yennetsi Armas C.I. 11.900.960, Juan Armas C.I. 3.403.737, Harrys Velásquez C.I. 10.117.374, Armando Armas C.I. 10.546.979, Yensy Rojas C.I. 16.363.836, Gloria Mogollón C.I. 5.147.177, Ramón Machado C.I. 11.480.382, Marlene Tupano C.I. 6.282.103, Dubraska Freites C.I. 11.994.994, Dariela Tello C.I. 14.525.237,Maria Alejandra Molina C.I. 15.032.345. Maria Auxiliadora Caraballo C.I. 17.775.598, Aurora Ledezma C.I. 12.641.032, Jose Constantini C.I.18.185.214, Ernesto Segovia C.I. 14.444.875, Kalice Rivas C.I. 17.926.980, Dubrazca Zarza C.I. 21.072.186, Roiner Boss C.I. 28.309.084, Olga Pacheco C.I. 10345068, Arelis Mendoza C.I. 6.108.979, Efrain Roa 10.784.779, Daniel Cabral C.I. 17.554.302, Irianel Pineda C.I. 10.480.775

Grupos:

Ahora es Ahora.

Son Mondongo.Gaiteros de Barrio Adentro.

Grupo Madera.

Coordinadora La Calle es de los Niños.

Cuerdas de Antaño.

Cátedra Permanente para el Estudio de la Poesía Popular «CaPEP».

Gabinete de Cultura de la Parroquia San Agustín.

Teatro Alameda.

La siembra del Cantor