(VIDEO) Fallece a los 76 años el poeta y cantautor español Luis Eduardo Aute

A los 76 años falleció este sábado en Madrid, Luis Eduardo Aute, uno de los artistas mas universales y prolíficos de España, informó la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

El artista quien nació en Filipinas, de padre español, llegó a España a la edad de 11 años donde se radicó junto a su familia. Mas conocido por su trabajo como cantautor, Aute también fue un reputado pintor, escritor, y cineasta. A través de su carrera compuso más de 500 canciones que fueron interpretadas por afamados cantantes como Massiel y Mari Trini.

Entre las canciones mas populares de Aute estaban: Aleluya nº 1, Albanta, Flor de un día, No te desnudes todavía, Anda, Volver a verte, Cinco minutos, Slowly, Sin tu latido, Al alba; en cuyas carátulas solía exponer sus obras pictóricas. Más que un cantautor Aute fue un poeta, desarrolló un estilo muy particular, irreverente, que rompía con los esteretipos de la música comercial. Cuando se dedicaba componer para otros cantantes, solo acepto a interpretar sus propios temas, a instancias de las disqueras, cuando estableció en su contrato no aparecer en promociones en televisión ni conceder recitales obligados.

El cantante español fue un artista incansable y prolífico, con una gran necesidad de crear y destapar temas prohibidos durante la dictadura franquista y postfranquista. Fue un hombre de ideas libres, identificado con los ideales de la izquierda. Su ideales políticos, fueron duramente cuestionados por los sectores mas rancios y conservadores de España, sin embargo nunca claudicó a sus sueños libertarios como tapoco a su mirada poética de la vida.

Durante sus giras y conciertos compartió escenarios con otros grandes como Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, entre otros.

Luego de sufrir un infarto cerebral en 2016, del cual no pudo recuperarse del todo y hoy sábado, rodeado de un escenario de ciencia ficción por una pandemia de escala planetaria, dejó su espacio vital sin mucho ruido, uno de los cantautores más importantes de habla hispana durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.