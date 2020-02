(VIDEOS) Chile - Viña del Mar: En medio de su show Mon Laferte desafió a carabineros

24.02.20 - Era uno de los espectáculos más esperados del Festival de Viña del Mar. El show de Mon Laferte abordó el "estallido social", del que ha sido parte importante, además de las consecuencias que ha vivido, sobretodo por criticar a Carabineros.La cantante en una entrevista en el extranjero responsabilizó a Carabineros de la quema del Metro de Santiago durante el inicio del estallido social. Debido a estas declaraciones, la institución solicitó a Fiscalía que cite a la artista a declarar, además de no descartar acciones legales.Tras cuatro canciones, Mon Laferte se dirigió al público y tocó el tema que todos esperaban. En un discurso de ocho minutos abordó el estallido social y su “rencilla” con Carabineros.La cantante declaró que sentía mucho miedo antes del Festival. También contó que le llegaban consejos de todos lados por redes sociales y de sus cercanos respecto a lo que debía o no hacer. Finalmente, admitió que tenía miedo debido al comunicado en el que Carabineros la citaba a declarar por sus dichos en una entrevista, cuando expresó que si tuviera que quemar un supermercado que la “ha saqueado toda la vida para exigir sus derecho, lo haría”.Durante el tiempo de desahogo de la cantante nacional, el público le entregó todo su apoyo. El mismo apoyo que le entregaron los televidentes, pues marcó 45,1 puntos de rating y se dio el lujo de no responder las preguntas de los animadores, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.“¡No estás sola!” le gritaban cuando habló de su temor al Festival 2020 y a su relación con Carabineros, “Si me tienen que llevar presa por lo que pienso, llévenme presa”, finalizó.