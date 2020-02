(VIDEO) Con II Violino Colorato, Venezuela participará por primera vez en Carnavales de Venecia

Venezuela participará por primera vez en los Carnavales de Venecia 2020, con el proyecto musical II Violino Colorato, con el objetivo de fortalecer los lazos de hermandad con Italia. La información la dio a conocer la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Italiana en la red social Twitter, este miércoles.“Por primera vez Venezuela participa en el Carnavales de Venecia 2020 de la Bienal de Venecia, con el proyecto musical “II Violino Colorato”, inspirado en el Sistema de Orquestas venezolano. ¡La cultura siempre será un puente entre los pueblos del mundo!”, señala el mensaje.El Carnaval de Venecia comenzó el 8 de febrero y culminará el día 25.El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también replicó la información, compartiendo el programa oficial (en italiano) de la Bienal de Venecia con información sobre el proyecto musical venezolano.Il Violino Colorato es un proyecto creado por la directora de orquestas venezolana Karen Velázquez, según explicó el medio venezolano Tal Cual.La maestra Velázquez creó una metodología especial combinando su larga trayectoria en El Sistema de Orquestas Venezolano con las experiencias musicales vividas en Italia, donde ha inculcado la música y El Sistema a cientos de niños y jóvenes de escuelas públicas y privadas. Por eso, Il Violino Colorato se ha consolidado como un proyecto multicultural, lleno de alegría, amor y música.La profesionalidad de Velázquez ha permitido que Il Violino Colorato forme parte de tan importante evento de la Bienal de Venecia. Il Violino Colorato llevará una representación de 7 niños (Riccardo, Giorgia, Chiara, Francesco, Alessandro, Viola y Flavia), quienes tocarán y participarán en dos talleres musicales a realizarse en el Palazzo Istituzionale sede oficial de la Bienal de Venecia.Según lo que detalla la directora de orquestas, para ella es un gran honor poder llevar el proyecto a un escenario tan importante: “Esto representa un logro, un gran compromiso, y una responsabilidad, no solo para todos los niños y jóvenes que van a participar, también para Venezuela e Italia que son países que me han abierto las puertas en el aspecto musical y me han permitido llevar adelante este sueño tan ambicioso y hermoso como lo es Il Violino Colorato”La Bienal de Venecia es considerada una de las instituciones artísticas y culturales más prestigiosas a escala mundial, que reúne cada dos años a los mejores artistas del panorama internacional con exposiciones, conciertos, espectáculos y eventos, incluso una serie de talleres de danza, música y arte para niños y jóvenes de Italia y de otras partes del mundo.