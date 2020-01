Stephen King desata críticas: “Nunca consideraría la diversidad en asuntos de arte, solo la calidad“

Stephen King Credito: Web

16-01-20.-Stephen King fue criticado por decir que solo le importa la “calidad” y no la “diversidad” en cuanto a premios.



“Nunca consideraría la diversidad en asuntos de arte, solo la calidad“, tuiteó King esta semana. “Me parece que hacerlo diferente estaría mal”.



Los comentarios del popular autor surgieron poco después del anuncio de los nominados a los Premios de la Academia de este año, la cual fue ampliamente criticada por elegir únicamente a hombres en la categoría de dirección y a un grupo casi completamente blanco de actores y actrices. King escribió que solo le habían permitido postular nominados para las categorías de mejor película, mejor guion adaptado y mejor guion original, y que para él “el asunto de la diversidad, como se aplica a actores y directores individuales, no ocurrió“.



King, que tiene múltiples libros adaptados a películas, no dijo a quién nominó. Una vocera de Scribner, la editorial de King, dijo el miércoles que por ahora no se espera que el autor haga más comentarios.



Los admiradores de King, quien es abiertamente liberal, se sintieron desilusionados por sus comentarios. La autora Roxane Gay tuiteó: “como fan es doloroso leer esto”.



“Diversidad de un grupo demográfico”



“Implica que la diversidad y la calidad no pueden ser sinónimos”, escribió Gay. “No son cosas separadas, la calidad está en todo, pero la mayoría de las industrias solo creen en la calidad de un grupo demográfico“.



La directora Ava DuVernay tuiteó: “Cuando despiertes meditas, te estiras, buscas tu teléfono para saber cómo está el mundo y ves un tuit de alguien que admiras siendo tan retrógrado e ignorante quieres regresar a la cama“.



En una reunión de críticos de televisión del miércoles, le preguntaron a Cynthia Erivo, la única nominada de color de este año a los Oscar, sobre los comentarios de King mientras promovía una serie basada en el libro “The Outsider” (“El visitante”) del autor.



La actriz británica, quien es negra, está nominada por su retrato de Harriet Tubman en la película “Harriet” y por la canción original de la película “Stand Up”.



“Me gustaría pensar que soy parte del mundo de la diversidad”, dijo Erivo el miércoles. “Siento que este año tuvimos un frenesí de piezas hermosas de gente que es de una naturaleza diversa, mujeres negras, mujeres en general”.



Si estuviera en la posición de cerrar trabajo para otros Erivo dijo que se aseguraría de que fuera de una manera incluyente.



“Pero también depende de la gente, que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera, el cambiar sus ideas”, dijo la actriz. “Cambiar la manera en la que piensan, cambiar la manera en la que eligen las cosas, en las que (contratan) a sus productores, sus directores y escritores, y asegurarse que esto refleje el mundo en el que vivimos”.