Lara: El Manteco veneró con una procesión a Santa Bárbara

6 de diciembre de 2019.- El pasado 04 de diciembre se realizó la procesión de la Santa Bárbara en el sector "El Manteco" de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Esta actividad se viene realizando desde hace 20 años y es organizada por William Zeus. Es necesario destacar que el culto a Santa Bárbara tiene más de 30 años en la ciudad musical de Venezuela y sus orígenes se remontan a la colonia.



Entrevistamos a William Zeus, quien manifestó que esta actividad es patrimonio cultural de "El Manteco" y por ende de los Barquisimetanos. El es comerciante y espiritista y se dedica año tras año a organizar esta actividad; la cual es un sincretismo o una mezcla entre la fe católica y la santería afro descendiente, como pudimos apreciar durante el recorrido. Zeus lo define, como una sincronización entre la santa católica y el dios africano Changó, que es mantenido en los mismos altares y sale en procesión en el mismo pedestal de Santa Bárbara.



Manifestó Zeus que la crisis ha afectado esta tradición en cuanto al apoyo económico y agradeció a los comerciantes y particulares que siguen contribuyendo con la actividad, la cual insistió en que es patrimonio cultural de "El Manteco", una popular zona comercial, donde abundan tiendas de esoterismo, comercio al detalle, expendio de alimentos, antiguo motor económico de la ciudad de Barquisimeto, cuyo nombre proviene de la venta de manteca. Durante años hemos observado esta actividad; aunque es primera vez que escribimos sobre ella. Tenemos la percepción de que años anteriores participaron más personas, tal vez porque algunos seguidores de la Santa se fueron del país y la misma situación de Venezuela, afecta toda actividad que se realiza.



Zeus explico que a la Santa se le pide por la salud, el progreso económico, la estabilidad y la evolución y la protección. Anteriormente la ofrenda eran manzanas, hoy día sustituidas por mandarinas porque son mas económicas, varios comercios y particulares regalaron cotillones de golosinas a los niños, caramelos, pan, catalinas y el cocuy de penca, bebida artesanal del estado Lara. Se utilizan velas y velones rojos.



La Santa Bárbara de Barquisimeto, usa un vestido blanco y un manto o capa roja carmín, además de una corona dorada, que indica según la tradición católica que logro ascender al reino de los cielos. Zeus explico que el blanco simboliza la pureza y el rojo la salud, la pasión, la fe. A Santa Bárbara se le representa adicionalmente con una Torre donde fue encerrada y torturada, una rama de olivo o palma, corona y espada, todos ellos símbolo del martirio. La espada hace referencia a la decapitación por su propio padre.



Esta vestimenta difiere de la imagen de Santa Bárbara que publica la iglesia católica en sus principales portales, vestida con túnicas doradas.



Así representa la iglesia católica a Santa Bárbara, muy diferente a la imagen utilizada por el pueblo.



El recorrido



Partió de un local comercial propiedad de Wilian Zeus, donde esta una imagen grande de Santa Bárbara y Changó o Shangó ambos son colocados en su pedestal y a las 4:00pm del 04 de diciembre 2019, se inicio la actividad, con unas palabras de William Zeus. Luego se dirigió por la calle 32 hasta la Av. Venezuela, realizando varias paradas en locales comerciales que realizaron aportes y ofrendas a la actividad entre ellos: La Perfumería El Hechizo de Lara, donde desde tempranas horas de la mañana se presentó un grupo de tambores y se le canto el cumpleaños, luego Distribuidora Alcas, inversiones Ponsigué (expendio de Cocuy), Panadería Pancitos, y otros locales que no poseían letreros, por lo que se desconoce su firma comercial.



Cada uno de estos comercios dio sus ofrendas, como botellas de cocuy, panes, dinero etc., lo que revela el arraigo que tiene este culto. Además, algunos particulares hacen sus aportes a la actividad.



El recorrido continúo por la Avenida Venezuela, donde locales como Lunchería Elinor, Perfumería La Perla Dorada del Centro, Perfumería Santa Bárbara realizaron sus donativos. Al llegar a la calle 31 la Distribuidora El Palacio de la Suerte, presentó al grupo de Tambores "Son de la Rumba" de la comunidad "5 de Julio" de la ciudad musical. Se debe destacar el excelente sonido y calidad de los toques realizados por esta agrupación. Se sumaron las "Bandas Show del Municipio Iribarren", "Banda Show Santa Lucia" y "Banda Show El Obelisco", esta última afirma apoyar desde el año 1992 esta actividad. Lo que sería una prueba de la antigüedad de este culto.



En la carrera 22 cruzó a la altura de la calle 31 y otros locales como Inversiones De Caro, Grupo San UR, dieron sus aportes. En la calle 33 cruzo hasta la carrera 21 y a la altura de la calle 32 está el altar de la señora Mary Martínez quien mantiene una altar de Santa Bárbara todo el año y manifiesta ser cultura de de esta actividad durante 38 años, allí repartió mandarinas, caramelos y cocuy a los participantes. Finalmente llego hasta el local de William Zeus donde la recibieron con fuegos artificiales y se presentarían unos mariachis y grupos musicales, allí reposará hasta el próximo año 2020.



Testimonios de fe



Edson Adams es un seguidor de la Santa desde hace 6 años, realiza el recorrido junto a ella, le pide por su salud y situación económica.



Yulimar Cordero dijo "VIVA CHANGÓ" y recordó que se debe visibilizar también al dios africano. Santa Bárbara, también es la protectora de los privados de libertad.



Mery Leal realiza la procesión desde hace 10 años, le ha pedido por su salud y ha mejorado. Realiza ofrendas en su casa y la camina todos los años, agregó.



Mary Martínez mantiene un altar de Santa Bárbara todo el año y manifiesta ser cultura de durante 38 años, le pide por su salud y prosperidad.



Atributos que representan a Santa Bárbara https://santoportal.com/santa-barbara/



Túnica o manto de color rojo intenso.

Sale mirando en una torre con tres ventanas, lugar donde se refugió para guardar su fe en Nuestro Señor

También la representa una espada, como símbolo de su fe, que a pesar de sus sufrimientos no pudieron quebrantarla.

El cáliz en su mano que representa el Santísimo Sacramento, y conversión al catolicismo.

Un rayo, que cayó sobre su padre después de haberla decapitado y martirizado.

La rama de olivo en sus manos, que representan el martirio.



Historia de Santa Bárbara



Bárbara nació en Nicomedia de Bitinia, cerca del mar de Mármara, ciudad ubicada en la actual Turquía; otros relatos la ubican en Heliópolis de Fenicia, actual Baalbek, Líbano. Todos coinciden en que fue en el siglo III después de Cristo, alrededor del año 235 D.C. La historia cuenta que su padre fue un hombre pagano, rico y poderoso llamado Dióscoro, considerado un Sátrapa o protector de los territorios, es decir trabajaba para la realeza. Dióscoro se propuso inculcarle a su hija la idolatría por otros dioses. Bárbara se negó a seguir estas creencias y también rechazo casarse con un bárbaro elegido por su padre (según las antiguas tradiciones), diciendo que elegía a Cristo como su esposo.





Conversión al catolicismo



Un sacerdote católico, llamado Orígenes se hizo pasar por medico, la bautizó y le enseño la doctrina Cristiana mientras estuvo encerrada. Ella, prefirió convertirse al cristianismo, lo que encendió la ira de su progenitor y provocó que la encerrara en una torre. Esta torre es la que acompaña a la imagen en los altares. Su padre quería tenerla aislada del mundo exterior y la encerró en una torre, ordenando que le construyeran un baño y dos ventanas. Bárbara aprovechó la ocasión para solicitar que se abriera una tercera ventana, que según simboliza la trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), esto hizo enfurecer aun más a su padre.



"Arrastrada ante el prefecto de la provincia, Martiniano, que la torturó cruelmente, Bárbara se mantuvo fiel a su fe cristiana. Durante la noche, la oscura prisión fue bañada en luz y ocurrieron nuevos milagros. Cada mañana, sus heridas se curaban. Las antorchas que iban a ser usadas para quemarla se apagaron tan pronto como se acercaron a ella. Finalmente, fue condenada a muerte por decapitación con apenas 18 años de edad".



"Dióscoro hizo miles de intentos por hacer cambiar a su hija de opinión pero, a pesar de azotarla, golpearla con un martillo, quemarla con hachas encendidas, mutilarle los pechos, rasgarle sus carnes con garfios y pasearla desnuda para humillarla, esta se negó a dejar su religión".



"Se dice que cuando Bárbara fue despojada de sus ropas para ser vejada cayeron del cielo copos de nieve que taparon su cuerpo por completo. "Su padre fue quien la decapitó. Como castigo por esto, fue alcanzado por un rayo en el camino a casa y su cuerpo fue consumido por las llamas. Santa Bárbara fue enterrada por un cristiano, llamado Valentín y su tumba se convirtió en el lugar de los milagros.



Según la Leyenda de Oro, su martirio tuvo lugar el 4 de diciembre "en el reinado del emperador Maximiano y del prefecto Marciano". Por eso se celebra esta actividad en esta fecha".



Patrona de muchos



Santa Bárbara actualmente es patrona de los artilleros, los mineros, los espiritistas, bomberos, y protectora ante la muerte repentina, la impenitencia y los rayos en caso de tormentas. También en el caso de Barquisimeto se puede considerar la patrona de los pequeños comerciantes del centro de la ciudad y los peluqueros, que mantiene en sus locales los altares alumbrados y ofrendados todo el año. Se puede decir que también es la patrona de las personas de la sexodiversidad, aunque no existe una declaración oficia emitida por alguna de estas organizaciones que los agrupa. Se puedo observar, en esta procesión la participación de personas tanto espiritistas como del grupo LGTBQ y personas que manifestaron ser ex-privados de libertad y público en general.



Símbolo de la lucha por los ideales y contra la violencia de género



Bárbara en su época lucho no solo por sus ideales y creencias católicas, también fue una mujer emancipada que enfrentó el patriarcado, la autodeterminación en la vida de las mujeres, que en esa época era decidida por sus padres. Fue brutalmente torturada y asesinada, incluso su muerte fue autorizada por un juez pagano es decir fue legal para la época, lo que también es un simbolismo de cómo la violencia de género ha estado legalizada y aceptada en algunas culturas y creencias. Bárbara nunca se doblegó, nunca se rindió; aunque su firmeza le costó una terrible vida y su muerte con apenas 18 años de edad, según las historias. Este sacrifico realizado por esta Santa es invisibilizado dentro de las creencias espiritistas y es necesario resaltar su sacrifico también en la lucha de las mujeres por vivir una vida libre según su propias convicciones.



Es justo destacar el martirio que sufrió en defensa de su fe católica. Se pudo observar que la iglesia católica de Barquisimeto, no participa en esta celebración como si lo hace con otras celebraciones como Los Zaragozas en Sanare, por ejemplo. Se deberá consultar a los sacerdotes el porqué de esta postura todavía. Mientras tanto humildemente recomendamos a los defensores del genero y mujeres en general a estudiar y seguir la vida de Bárbara la joven emancipada, auto determinada, católica, indomable, que luchó por su ideales, hasta morir, para que su sacrifico no quede en vano.



Sincretismo entre Changó y Santa Bárbara



Los españoles, invasores y saqueadores de América, durante la conquista trajeron al "continente nuevo" el catolicismo y también africanos, capturados como animales en diferentes lugares del continente negro. Este hecho produjo una mezcla de cultos que hoy día se mantienen, además de movimientos de resistencia en esa época. Se dice que Changó posee atributos similares a la Santa de origen turco o Libanes, adoptada española. "Los esclavizados Yorubas continuaron su adoración al Rey de las cuatro tierras, la fiesta, el vino, la guerra y la justicia a través de la santa blanca que con una copa en la mano y el rayo a sus espaldas los amparó de sufrir los terribles castigos del yugo español, desde allí se concretó el sincretismo entre Santa Bárbara y Changó".



Changó o Shangó "fue uno de los reyes yorubas que ayudó a construir las formaciones de batalla y gracias a sus conquistas el imperio Yoruba se hizo famoso, sobre todo por su caballería de guerra, la cual tuvo un papel fundamental en la construcción del imperio". Esta santa se le asocia con Changó por las características de guerrero y justiciero. Ambos se identifican con el color rojo y blanco, ella por su capa y el por su saya de cintos blancos y rojos." La vinculación de Changó con Santa Bárbara se realizó a fin de seguir realizando la celebración a la deidad africana frente a los ojos del catolicismo.



Eliminada la celebración de Santa Bárbara por la iglesia



En el Concilio Vaticano II en 1969, la iglesia Católica eliminó la celebración de Santa Bárbara del calendario litúrgico junto a otros santos antiguos, por presunta falta de datos históricos que confirmaran su existencia; aunque no de la lista de santos de la Iglesia Católica. Esta falta de datos, tiene que ver más bien con la voluntad de quererse desligar de este sincretismo religioso (cultos de negros) y también del mal ejemplo que pudo significar Santa Bárbara en su lucha contra tradiciones que oprimieron a la mujer en tiempos pasados.



Por ende al Vaticano, el gran centro del patriarcado mundial, tomó esta decisión. Sin embargo el pueblo Barquisimetano y de otros lugares de Venezuela, se mantiene aferrado a su santa y a Changó. Fue eliminada del calendario católico, pero no del corazón y la fe de un pueblo. Ella representa la fe y la lucha de la mujer, autodeterminada y libre.



Alertan sobre no ligar a Santa Barbará con la brujería



En el portal católico https://www.pildorasdefe.net/aprender/fe/santa-barbara-no-es-chango-cuidado-con-santeria-paleria-brujeria dicen lo siguiente: "Santa Bárbara no es changó, no la confundas. Santa Bárbara fue una Mártir del Siglo III que murió Virgen y Santa porque se mantuvo fiel a las enseñanzas de Jesucristo Salvador. Tenga cuidado de esa mal llamada "santería" que lo que busca es confundir a las personas para encerrarlas como prisioneras en un mundo espiritual de ignorancia. Santa Bárbara fue una fiel católica que practicó la fe hasta el día de su muerte".



Genocidio y justicia



Esto explica la posición de la iglesia y refirma nuestro comentario, no es falta de datos históricos, pues la iglesia los tiene y de sobra. Es más bien un intento de desligarse de este culto africano y que la iglesia debe reconocer que tuvieron mucha incidencia en esta mezcla; pues le quitaron a los pueblos de áfrica su modo de vida, los arrancaron de su territorios, los esclavizaron y asesinaron, les quitaron su idioma o dialectos, le robaron su cultura. Santa Bárbara y Changó, es lo que les quedo a los afro descendientes. Entonces… ¿jerarcas de la iglesia, cometieron un genocidio y se molestan porque el rey negro Changó es venerado junto a la virgen blanca? Continúa la injusticia histórica, el colonialismo y la barbarie 500 años después.



Apoyamos a los pueblos que luchan por sus tradiciones y creencias, lo único que no compartiremos nunca serán los rituales con animales, pero en el culto de Santa Bárbara, no observamos ninguna actividad relacionada con animales, afortunadamente.



En el camino a su decapitación Bárbara oraba así:



"Señor Jesucristo, hijo del creador del cielo y la tierra, te ruego qué me concedas tu gracia y escuches mi plegaria por todos aquellos que recuerden tu nombre y mi martirio por ti. Te suplico que olvides sus pecados. Tú conoces nuestra fragilidad humana".



