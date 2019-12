Cancelan la gira en Venezuela del cantante Miguel Ignacio Mendoza (Nacho)

04-12-19.-Las presentaciones en Caracas de Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, fueron suspendidas. Así lo informó este viernes la casa productora del evento Green Shaw Productions mediante un comunicado.El cantante tenía previsto realizar dos conciertos, los días 5 y 6 de diciembre, en la Terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco. La casa productora del espectáculo indicó que el show se cancela por motivos "logísticos".Nacho se encuentra en Venezuela, donde realizaría una serie de conciertos en varias ciudades, como parte de su gira Nacho de vuelta a casa. Sin embargo la primera presentación del artista, que sería en Valencia, también fue suspendida.El concierto de Valencia se realizaría en la segunda edición del Coroto Fest 4×4, que tendría lugar en la Variante Bárbula del distribuidor San Diego. No obstante, el Seniat clausuró las taquillas del evento.El cantante confirmó este martes que su gira por diversos estados de Venezuela fue cancelada.“Más de 14.000 entradas compradas en Valencia, más de 7.000 en Caracas con dos sold outs seguros, más de 5 mil en Margarita y así los etcéteras y hay detractores burlándose y alegrándose por la cancelación de mi gira sintiendo que el más afectado soy yo”, indicó.Asimismo, aseguró a través de sus redes sociales que no maneja el dinero de las entradas.“Haré una aclaración para especuladores, afamados personajes de objetividad nublada por la envidia y el odio y creadores de teorías conspirativas: Yo no manejo el dinero de entradas porque yo soy el cantante y cobro por cantar, no soy quien vende los tickets ni quien recibe esos recursos, las empresas pertinentes se encargarán de hacer la devolución de esa inversión; tengo entendido que ya lo han comunicado oficialmente y por supuesto, como debería ser obvio, no soy yo quien determina el modo de hacerlo, mucho menos fui yo quien canceló las presentaciones”, dijo.“Les digo algo, imposible será cancelar mi venezolanidad, mi agradecimiento a Dios, mi renovada energía, mi libertad de caminar por Venezuela sin miedo y estas inmensas ganas de compartir mis bendiciones con los demás porque gracias a Dios, ni dinero, ni fama, ni éxito me hace falta", manifestó a través de cuenta en la red Instagram.