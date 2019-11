Vogue dedica su portada a una muxe transgénero de México por primera vez en sus 120 años de historia

Los muxes, una comunidad de mujeres indígenas transgénero que ha formado parte de la cultura de varias localidades del sur de México durante cientos de años, han saltado al foco internacional gracias a la prestigiosa revista de moda Vogue.

Por primera vez en sus 120 años de historia, la publicación lleva en su portada de diciembre a una indígena zapoteca muxe, quien, gracias al fotógrafo Tim Walker, ilustra tanto la edición mexicana como la británica.

La foto de la portada presenta a Estrella Vázquez, de 37 años, vistiendo un huipil, una prenda tradicional típica de los indígenas del sur de México, bordado con flores de muchos colores y sosteniendo un abanico rosa en una mano.

"Creo que esto es un paso grandísimo", dijo Vázquez a Reuters en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, en el estado mexicano de Oaxaca, donde se encuentra una de las comunidades muxe más grande del país.

"Imagínate, todo el mundo está viendo esta portada, todo el mundo me está felicitando. No sé, no logro descifrar la emoción que siento. Estuve a punto de llorar", ha comentado emocionada.

Vázquez es diseñadora y tejedora, de hecho, muchos de los miembros de su comunidad se dedican al bordado. Nunca había oído hablar de Vogue, la prestigiosa revista de moda que tiene su sede en Nueva York (EE.UU.), hasta que fue invitada a la sesión fotográfica que daría lugar a esta portada histórica. Para ella, ha sido "como una bomba que no esperaba".

¿Quiénes son los muxes?

Los muxes han existido en esta zona de México desde tiempos prehispánicos. Ser muxe representa una dualidad. Se trata de personas que han nacido con los genitales masculinos, pero que asumen los roles femeninos en cualquier ámbito. La mayoría de ellos se consideran mujeres transgénero, aunque algunos se ven a sí mismos como hombres gays.

Este colectivo desempeña funciones socialmente reconocidas y habitualmente no suelen abandonar la casa familiar, por lo que cuidan de sus padres durante su vejez.

