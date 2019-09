(VIDEOS) Hoy se cumplen 99 años del natalicio de Mario Benedetti

"Tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora, sino por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento"

Este sábado se cumplen 99 años del natalicio del poeta, dramaturgo, novelista, periodista, revolucionario y defensor de los derechos humanos, Mario Benedetti nacido el 14 de septiembre de1920 en Paso de los Toros, Uruguay y fallecido en Montevideo el 17 de mayo de 2009. El 23 de marzo de 1946 contrajo matrimonio con Luz López Alegre, quien sería su gran amor y compañera a lo largo de su vida.

El mas reconocido poeta de Uruguay tuvo una prolífica creación literaria que incluyó mas de ochenta libros, traducidos a varios idiomas, entre estas obras se encuentran: La Tregua, Gracias por el fuego, El Sur también existe, Corazón, coraza, Defensa de la alegría, Hagamos un trato, No te salves, entre algunos de su gran producción literaria.

Durante el exilio publica dos de sus mejores poemarios, Poemas de otros (1974) y La casa y el ladrillo (1977), así como una de sus novelas más conocidas, Primavera con una esquina rota.

Luego del golpe de estado en 1973 abandona Uruguay y parte al exilio a la Argentina, posteriormente va como exiliado a Perú, donde es detenido y deportado y amnistiado. Llega a Cuba en el año 1976 y un año después viviría en Madrid, para regresar a su tierra en 1985, desde donde inicia lo que él denomina período de "desexilio".

Desde 1987 a 1989 integra la Comisión Nacional Pro Referéndum, la cual fue constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en diciembre de 1986 cuyo objetivo era impedir el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en su país (1973-1985).

Benedetti obtuvo numerosos premios en vida, fue galardonado con el Premio León Felipe, en mención a los valores cívicos del escritor. Además fue investido como doctor honoris causa en Ciencias Filológicas de la Universidad de la Habana. En 1999 fue galardonado con el VIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí le concedió el 29 de marzo de 2001 el Premio Iberoamericano José Martí.

En 2004 se le concedió el Premio Etnosur. El 7 de junio de 2005 se adjudicó el XIX Premio Internacional Menéndez Pelayo, y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El 18 de diciembre de 2007, Benedetti recibió de manos de Hugo Chávez la orden Francisco de Miranda, la mas alta condecoración que otorga el gobierno venezolano por su aporte a la ciencia, la educación y el progreso de los pueblos.

Benedetti, inspiró a numerosas historias cinematográficas como El lado oscuro del corazón de Eliseo Subiela donde también tuvo una pequeña participación actoral. El film Gracias por el fuego de Sergio Renán está basada en la novela homónima de Benedetti.

El cantautor Joan Manuel Serrat grabó el disco El Sur también existe inspirado en poemas de Benedetti quien colaboró personalmente con Serrat.

Mario Benedetti fallece el 17 de mayo de 2009 en su casa de montevideo a la edad de ochenta y ocho años dejando una obra inmortal y un inmenso legado a Latinoamérica y al mundo.

No te salves

No te quedes inmóvil

al borde del camino

no congeles el júbilo

no quieras con desgana

no te salves ahora

ni nunca

no te salves

no te llenes de calma

no reserves del mundo

sólo un rincón tranquilo

no dejes caer los párpados

pesados como juicios

no te quedes sin labios

no te duermas sin sueño

no te pienses sin sangre

no te juzgues sin tiempo



pero si

pese a todo

no puedes evitarlo

y congelas el júbilo

y quieres con desgana

y te salvas ahora

y te llenas de calma

y reservas del mundo

sólo un rincón tranquilo

y dejas caer los párpados

pesados como juicios

y te secas sin labios

y te duermes sin sueño

y te piensas sin sangre

y te juzgas sin tiempo

y te quedas inmóvil

al borde del camino

y te salvas

entonces

no te quedes conmigo.