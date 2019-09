MinCultura y Clacso firmaron convenio para el resguardo y difusión del pensamiento nuestroamericano

De izquierda a derecha: el presidente de la Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo; la secretaria ejecutiva del Clacso, Karina Batthyány; el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas y el presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal. Credito: Wilmer Errades, AVN.

10 sept. 2019 - En el marco de la conmemoración del 45º aniversario de la Biblioteca Ayacucho (BA), este martes 10 de septiembre se llevó a cabo en la Casa José Martí, en Caracas, la firma de un convenio entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), con el objetivo de fortalecer el resguardo y la puesta en valor y actualización de la memoria del pensamiento nuestroamericano y caribeño.



La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el presidente de la Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo; el presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, y la secretaria ejecutiva del Clacso, Karina Batthyány.



Villegas destacó la importancia de la firma de este convenio, por medio del cual se afianzan los lazos de cooperación y desarrollo de las Ciencias Sociales en Venezuela, así como la difusión del pensamiento crítico latinoamericano.



Detalló que entre los acuerdos establecidos entre ambas instituciones se encuentra la publicación, a través de la página web del Clacso, de 50 títulos editados por la Biblioteca Ayacucho, con el fin de democratizar y permitir a las demás naciones conocer el patrimonio venezolano.



En este sentido, aseguró que este tipo de intercambios no solo fortalecen los lazos culturales entre los pueblos del mundo, sino que, a su vez, permiten derrotar los intentos de aislamiento y bloqueo emprendidos por la derecha internacional contra la patria bolivariana.



El ministro resaltó la importancia que tiene la fuerza de la historia y la cultura latinoamericanas que nos unen mediante lazos indestructibles y que, a los venezolanos en particular, nos ha permitido resistir heroicamente ante el bloqueo y que no se imponga la Doctrina Monroe, sino el ideal bolivariano y el que inspiró a la Batalla de Ayacucho hace 195 años.



“Si hay un arma poderosa que tienen los pueblos para evitar el aislamiento, la persecución y la agresión es su identidad, es su cultura, y Venezuela la utiliza en situación de dignidad para compartir lo que tiene con el resto de los pueblos del mundo. Lo hacemos con cariño, con afecto y con la convicción de que juntos vamos a despejar el camino de los obstáculos que el imperialismo ha colocado para la unión latinoamericana y para la emancipación de los pueblos”, subrayó.



En ese sentido, hizo un llamado a las investigadores e investigadoras de Clacso para estudiar el proceso revolucionario venezolano, para que interactúen con el poder popular organizado y «perciban de primera mano el protagonismo popular que nos hace un pueblo en batalla». Reivindicó el carácter diverso de la Revolución Bolivariana, que hace al propio pueblo chavista el principal crítico de su Gobierno y al proceso revolucionario mucho más amplio que su gobierno y que debe ser investigado para comprender el mismo proceso por el que pasa la humanidad.



Insistió en el valor que tiene dentro de la resistencia heroica del pueblo venezolano la reciedumbre y fuerza de la mujer venezolana y, en consecuencia, instó a promover la edición de textos de mujeres para visibilizar a este género discriminado por siglos.



XV Filven integradora y por la paz



Villegas analizó que un enfrentamiento colombo-venezolano «solo favorece a nuestros enemigos y quienes azuzan la guerra entre entre ambos países no aman ni a Colombia ni a Venezuela». Por eso, invitó a Clacso a participar en la XV Feria Internacional de Libro de Venezuela, Filven, que se realizará en noviembre, así como a los autores y autoras colombianos y latinoamericanos a participar en esa fiesta de las letras «para que esa cita editorial sea una cita por la paz y la hermandad y que la cultura siempre esté al servicio de la paz, nunca de la guerra».



Respecto del «colapso climático» que está viviendo el planeta en este momento con los incendios en la Amazonía, el deshielo de los glaciares y otros fenómenos naturales, el titular de la cartera cultural hizo un llamado al trabajo conjunto entre los científicos sociales y los científicos naturales para atender el grito del planeta porque «sin planeta no hay cultura, no hay economía, no hay derechos, no hay igualdad…y esa amenaza concreta merece una respuesta desde el campo de las ciencias naturales y una interpretación adecuada desde el campo de la cultura».

Convenio trascendental



Por su parte, el presidente de la Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo, afirmó que este convenio representa una acción trascendental para la cultura en nuestra región y da continuidad al trabajo colectivo que se ha venido realizando para la construcción de una nueva concepción de latinoamericanidad, que supere el modelo capitalista implantado en el planeta.



La secretaria ejecutiva del Clacso, Karina Batthyàny, manifestó su profunda alegría de formar parte de este convenio, el cual permitirá dar a conocer el pensamiento y la riqueza cultural de Latinoamérica y el Caribe, con la aspiración de que se convierta en patrimonio universal.



Como parte de la celebración, el coordinador general de operaciones de la BA, Jesús León, dictó una ponencia titulada “El nuevo canon latinoamericano”, en la cual abordó las perspectivas del canon latinoamericano en las letras de nuestro continente y las distintas formas de mantener lo “esencial nuestroamericano” que ha definido los criterios de la editorial venezolana por cuatro décadas.



Asimismo, el ministro realizó la entrega de botones a trabajadores de la Biblioteca Ayacucho, por sus más de 10 años de labor incansable con la institución.



La Biblioteca Ayacucho y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales comparten el propósito de garantizar, resguardar, poner en valor y actualizar la memoria del pensamiento nuestroamericano, ofreciendo en diversas colecciones y formatos, una mirada rigurosa y exhaustiva sobre los modos y expresiones a través de los cuales nuestro continente es pensado, imaginado y representado.



Durante sus 45 años, la editorial venezolana se ha convertido en un importante referente cultural y editorial en la región, con más de 400 títulos publicados.



Por su parte, Clacso es una institución internacional no gubernamental, asociada a la Unesco, la cual, desde su creación, promueve el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las Ciencias Sociales latinoamericanas y caribeñas, así como el intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores dentro y fuera de la región.





