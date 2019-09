Venezolano Rodolfo Saglimbeni es el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

Venezolano es elegido como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile Credito: Web

07-09-19.-Por una amplia mayoría, los miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile aprobaron nombrar a Rodolfo Saglimbeni como director titular del conjunto, cargo que asumirá durante este periodo excepcional, liderando el trabajo artístico y de programación, ad portas de lo que será el 80° aniversario de la principal orquesta del país, en 2021.



De nacionalidad venezolana e italiana, Saglimbeni se formó en la Real Academia de Música de Londres, donde ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo galardonado con la Orden “Waraira Repano” de la Alcaldía de Caracas y la Orden “José Félix Ribas”.



Asimismo, le fue adjudicado el título honorario ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) por la Real Academia de Música de Londres. En 2014 fue nombrado por el Gobierno de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia”, por los logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes.



Con amplia experiencia en la docencia, dirección y entrenamiento orquestal, desde 1990 es tutor del curso de verano de Canford (Inglaterra) y desde 1993 es codirector de este centro internacional de enseñanza. En 2013 asume la dirección de la Facultad George Hurst de la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra.



Profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Uneartes), tutor en Fundamusical Simón Bolívar y en la Escuela de Música del Mozarteum de Caracas, fue también presidente de la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales y ha sido miembro de las juntas y consejos directivos de importantes instituciones de su país.



Junto con lo anterior, Saglimbeni estuvo a cargo de los conciertos que la Sinfónica Nacional de Chile ofreció durante enero de 2019 en Santiago, Viña del Mar y Frutillar, además de la notable presentación efectuada en julio pasado en Corpartes, donde dirigió de manera magistral la Sinfonía N° 5 de Tchaikovsky, entre otras obras, en un concierto que fue alabado por el público y la crítica.



Saglimbeni será además quien tomará la batuta en el debut de la orquesta en Argentina, país al que llegará para ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires -conocido también como “La ballena azul”- el próximo jueves 12 de septiembre, a las 20 horas.



En la ocasión, la Sinfónica presentará un programa que incluirá el Concierto para piano N° 2 de Dmitri Shostakovich −con el maestro Luis Alberto Latorre−, el “Adagio” de la Sinfonía N° 10 de Mahler y la célebre Sinfonía N° 5 de Piotr Ilyich Tchaikovsky.



Junto con marcar un hito en la historia de la Sinfónica Nacional -al ser su primera vez en el país trasandino- la visita a Argentina representa también un importante desafío artístico, pues el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires es el complejo cultural más grande de Latinoamérica, así como el tercero a nivel mundial.



Luego de haber realizado diversas colaboraciones con la orquesta, Saglimbeni ha afianzado una estrecha relación con el conjunto, obteniendo notables resultados como también demostrando su vasta experiencia para consolidar el trabajo del cuerpo artístico.



Al respecto, señala que “para mí es un honor haber sido elegido como titular de una de las orquestas más importantes, de mayor trayectoria y proyección en Latinoamérica y el continente”.



Agregó que su llegada ocurre en un momento muy importante en la historia de la orquesta, que le permite “ser testigo de excepción de la construcción a paso acelerado del muy merecido teatro, que será una de las salas de conciertos más moderna de la región y de toda Latinoamérica”.



El director recibió la noticia con profundo agradecimiento, “ya que fue la primera orquesta internacional que me brindó una plataforma de trabajo profesional muy seria y de gran nivel, ofreciéndome importantes proyectos en varias de sus temporadas desde hace aproximadamente dos décadas”.



Por su parte el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), Diego Matte, señaló que “estamos muy contentos de contar con su dirección y compañía. Este es un momento histórico para la orquesta en el que coincide una madurez artística y la proximidad de la inauguración de su nueva casa, lo cual nos pone nuevos desafíos”.



“El maestro nos entrega toda la confianza por su madurez y experiencia para guiarnos en este proceso, tomando la batuta del anterior titular, Leonid Grin, quien también realizó una gran labor con la orquesta”, agregó.