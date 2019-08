A los 100 años de su natalicio músicos del mundo recuerdan al gran Benny Moré

Importantes figuras de la música alrededor del mundo recordaron la memoria del popular cantante cubano Benny Moré (1919-1963), conocido como el Bárbaro del Ritmo, en el centenario de su nacimiento.

"Benny Moré fue un genio de la música popular cubana de todos los tiempos, los grandes músicos del mundo lo estudian y me ha influenciado siempre. No se puede ser un músico cubano sin poseer la herencia y el gran legado que nos dejó Benny Moré", comentó a Sputnik el pianista, arreglista y compositor cubano Rey Casas, residente en Estados Unidos.

Moré, cuyo su verdadero nombre era Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, nació el 24 de agosto de 1919 en el poblado de Santa Isabel de las Lajas, en la actual provincia de Cienfuegos, en el centro de la isla.

En opinión del guitarrista y director sinfónico cubano Leo Brouwer, Benny Moré "fue un cubano de voz prodigiosa (…) el Rey del Bolero, que ganó celebridad en México, cuna de grandes voces de varios cubanos entre los que están Celia Cruz, Olga Guillot, Pancho Céspedes, Bola de Nieve, Pérez Prado"

"El bolero creció gracias a voces como la de Benny Moré, que sigue vivo en nuestra historia", destacó Brouwer.

De origen campesino, Benny se trasladó a La Habana en 1940, iniciando sus primeros intentos como músico cantando en bares y cantinas, hasta que en 1945 se incorpora al Conjunto de Miguel Matamoros y hace su primer viaje a México, país donde se consagraría como cantante.

También se expresó Daniel Martin, presidente del Instituto Latino de la Música (ILM), con sede en México y Estados Unidos, y vicepresidente de la organización Premio Batuta, quien aseguró a Sputnik que Moré "es el artista popular más importante de Cuba de todos los tiempos".

Martín comentó a Sputnik que en la primera semana de septiembre se le entregará a la hija del mítico intérprete la condición de Estrella del Siglo, distinción que otorga el ILM, y su historia personal será llevada a dibujos animados.

Otro consultado, el músico mexicano René Platiní, presidente de la organización internacional Premio Batuta, y director artístico y General de Coros de México Orquesta Sinfónica, considera a Benny Moré "como un genio con una voz extraordinaria, un artista original, y que contribuyó principalmente a que la música cubana terminara de hermanarse con la música mexicana".

Para Aneiro Taño, compositor y productor musical cubano, ganador de seis Premios Grammy, Benny "fue uno de los artistas con más carisma, creatividad y por lo tanto uno de los más grande que ha dado la historia de la música popular cubana y mundial".

"Conociendo su vida se puede decir que casi siempre estuvo llena de aciertos. Él fue el primer intérprete de una Sonora (Conjunto), con la agrupación de Miguel Matamoros, o sea, que fue el punto de partida de ese sonido que aún perdura en el tiempo. Luego fue uno de los cantantes del Mambo de Pérez Prado, otro estilo que está de más reiterar su importancia histórica en la música popular universal", comentó Taño.

Por su parte, Charles Fox, compositor estadounidense y miembro del Salón de la Fama del Compositor desde 2004, considera que "la voz de Benny Moré era increíble, aportó mucho al Mambo junto con Pérez Prado".

"Benny y la Sonora Matancera son lo mejor que he escuché de música cubana en mis años de juventud", expresó el autor de Killing me softly with his song.

​En tanto, el destacado cantador salvadoreño Álvaro Torres, calificó al popular músico de la isla como un "autodidacta, talentoso y espontáneo".

"¡Su legado es bonito y sabroso!", destacó.

Benny Moré muere prematuramente en 1963, a los 43 años de edad, convirtiéndose en una leyenda de la música popular cubana de todos los tiempos.