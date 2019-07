Los beneficios a tu cuerpo al consumir aloe vera (sábila)

Desde la antigüedad, el aloe vera se ha utilizado para una amplia variedad de propósitos medicinales. Los nativos americanos se referían a ella como si estuviera hecha de magia, llamándola varita del cielo. Los antiguos egipcios, por otra parte, lo llamaban la planta de la inmortalidad.

Realmente no es de extrañar que sea tan famoso, su reputación es bien merecida. Esta planta llena de gel está llena de propiedades positivas y contiene más de 200 componentes que son biológicamente activos y beneficiosos para el cuerpo.

Por lo general, el aloe vera se utiliza aplicándolo a la piel como un agente tópico. Probablemente ya sepa que puede tratar quemaduras, raspaduras, picaduras de insectos y más. Pero, ¿sabía que también puede consumir aloe vera, ya sea como jugo, como gel, o simplemente consumido crudo o cocido?

Entonces, ¿qué pasa cuando consumes aloe vera y sus productos? La respuesta es muchos beneficios. De hecho, agregarlo a su dieta diaria puede proporcionar innumerables mejoras a su salud.

LOS CIENTÍFICOS EXPLICAN LO QUE LE PASA A SU CUERPO CUANDO USTED TOMA ALOE VERA TODOS LOS DÍAS

1. EL CUERPO ESTÁ MAS HIDRATADO

La hidratación es crucial para la salud básica. Sin la hidratación suficiente, algunas funciones corporales simples se vuelven mucho más difíciles de realizar.

Sin hidratación, no puedes:

Eliminar residuos y toxinas

Regular la temperatura corporal

Asegurar una buena función renal y hepática.

Permitir una óptima absorción de la nutrición.

Disfruta de un suave movimiento articular

Mantener la presión arterial equilibrada

Experimenta buena circulación

Aunque la mayoría de las personas no están muy deshidratadas, muchas no reciben los ocho vasos de agua recomendados al día, lo que significa que aún no reciben el contenido de agua que requieren sus cuerpos.

Aloe vera es una planta que está muy llena de agua, por lo que es un consumible ideal para una fácil hidratación. Tomar jugo de aloe vera puede ayudarlo a rehidratarse después del ejercicio. Mejor aún, es muy bajo en calorías (36 en un vaso entero). Sin embargo, si compra jugo de aloe vera comercial, asegúrese de que no haya demasiados gramos adicionales de azúcar.

2. BALANCES SU NIVEL DE AZÚCAR EN SANGRE

Varios estudios han indicado que el aloe vera puede proporcionar efectos positivos para los niveles de glucosa en la sangre de los pacientes con diabetes tipo 2, así como para aquellos con prediabetes. Se encontró que ayuda a mantener saludables y equilibrados los niveles de azúcar en la sangre durante las fases de "ayuno" del día para estos participantes.

Vale la pena señalar que se probaron muchos productos diferentes de aloe vera en estudios incluidos en el metanálisis. Entre todos los tipos, el jugo de aloe vera resultó ser el más efectivo. Dicho esto, aún se necesitan más estudios para determinar la verdad científica detrás de los vínculos entre el aloe vera y la glucosa en la sangre.

3. BAJA LA INFLAMACIÓN

La inflamación no es del todo mala. Es necesario para combatir infecciones y ayudar al cuerpo a sanar. Pero cuando la inflamación se vuelve excesiva y crónica, tiene efectos adversos en el cuerpo y puede causar serios problemas.

Algunos problemas que pueden surgir incluyen:

Dolores aparentemente aleatorios

Acidez

Dificultad para dormir

Ganglios linfáticos inflamados

Disminución del pensamiento positivo.

Congestión

Problemas articulares

Problemas de huesos

Problemas digestivos

Dolores de cabeza

Problemas respiratorios

Acné

Problemas de salud bucal

Agotamiento constante

Dificultad para concentrarse o recordar.

Mayor riesgo de enfermedad cardíaca

Mayor riesgo de depresión

Mayor riesgo de cáncer

Aumento de peso o dificultad para perder peso.

Con esa larga lista de problemas potenciales, es seguro decir que querrá hacer todo lo posible para reducir la inflamación negativa. Aloe vera puede hacer eso gracias a una serie de compuestos que combaten la inflamación de forma natural.

Estos componentes son:

Cromone C-glucosyl

Ácido salicílico

Bradiquinasa

Estos componentes proporcionan propiedades antiinflamatorias al cuerpo, lo que ayuda a mantener al mínimo la inflamación injustificada. Innumerables estudios muestran que el aloe vera ayuda en el tratamiento de enfermedades caracterizadas por la inflamación, como las enfermedades digestivas, el dolor crónico y más.

4. AYUDA A LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS

Los trastornos digestivos son incómodos y difíciles de manejar. Incluso los simples problemas digestivos pueden ser un verdadero dolor, y pueden evitar que usted reciba los nutrientes necesarios de los alimentos.

Pero el aloe vera puede ayudar con muchos de estos problemas. Esto se debe a que tienen un alto contenido de enzimas, y estas enzimas trabajan para descomponer las grasas, los azúcares y otros componentes que pueden retardar y obstruir la digestión.

Algunos problemas digestivos que pueden ser ayudados por el aloe vera son:

Indigestión

Gas

Estreñimiento

Acidez

Síndrome del intestino irritable

Colitis ulcerosa

Ampliemos un poco la capacidad de esta planta en ciertas áreas:

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE

Los estudios han indicado que el jugo de aloe vera tiene efectos positivos en los pacientes con SII, lo que reduce la irritación intestinal y estomacal en general. Esto condujo a la reducción del dolor. Sin embargo, se necesita más investigación.

COLITIS ULCEROSA

Un estudio doble ciego con placebo reveló que los pacientes con colitis ulcerosa experimentan una reducción del malestar con el consumo regular de jugo de aloe vera.

ESTREÑIMIENTO

El aloe vera tiene algunas propiedades que lo hacen un buen laxante natural. Una pequeña porción es una buena idea si es la primera vez que intenta este tratamiento para el estreñimiento regular. Hable con su médico antes de usarlo a largo plazo.

5. PROTEGE LA INMUNIDAD Y LA FORTALECE

El aloe vera está absolutamente lleno de vitamina C. Probablemente ya sepa que esta vitamina es extremadamente crucial para mantener una salud positiva. Esto se debe a que la vitamina es antiinflamatoria y también es un antioxidante, y por lo tanto, protege su sistema inmunológico y lo fortalece.

Éstos son algunos de sus beneficios:

Reduce la presión arterial alta

Mejora la función de los glóbulos blancos.

Ayuda a la recuperación de la enfermedad.

Aumenta la absorción de hierro, reduciendo las deficiencias.

Disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca

Mejorar la memoria y la capacidad cognitiva.

Reduce el riesgo de enfermedades crónicas.

Reduce el riesgo de gota.

Aumenta el pensamiento positivo.

Solo un vaso de jugo de aloe vera contiene 9,1 gramos de este nutriente. Esa es una cantidad significativa de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que actualmente se encuentra en 90 mg para los hombres y 75 mg para las mujeres.

7. BALANCE EN EL NIVEL DE PH DE SU CUERPO

Los alimentos ácidos no son necesariamente malos, pero muchas personas no trabajan duro para mantener un pH uniforme y equilibrado, y los alimentos ácidos son mucho más comunes en las comidas promedio.

Ejemplos de alimentos ácidos incluyen:

Algunos productos lácteos

Carnes frescas

Granos

Pez

Alimentos ricos en proteínas

Alimentos procesados

Bebidas azucaradas

Azúcar

Suplementos proteicos

La acidez es un caldo de cultivo fácil para todo tipo de infecciones, enfermedades y enfermedades. Como tal, es necesario consumir alimentos alcalinos para equilibrar esta acidez. Si no, experimentará problemas como: problemas digestivos, fatiga, dolor en las articulaciones, migrañas, dolor muscular, halitosis, problemas de la piel y alergias, infecciones por hongos, desmineralización, atrofia muscular, osteoporosis, cálculos renales y otras enfermedades.

El aloe vera es un producto alimenticio muy alcalino. Por lo tanto, si toma jugo de aloe vera regularmente, puede ayudar a equilibrar el pH dentro de su sistema y, por lo tanto, evitar todo tipo de problemas de salud desagradables más adelante. Recuerda, el equilibrio es clave, ¡así que no te excedas!

8. ACLARA TU PIEL

Nadie quiere tener que lidiar con el acné, manchas y manchas. Las aplicaciones tópicas del gel de aloe vera han demostrado muchas veces tener efectos positivos en las "imperfecciones" de la piel, incluidas las arrugas. Pero, ¿sabía que el consumo de aloe vera puede brindar esos mismos beneficios y, a veces, de manera más efectiva?

Esto se debe a los efectos hidratantes del aloe vera, así como a su riqueza en todo tipo de nutrientes. Esencialmente, comienza a mantener su piel saludable desde el interior, lo que le permite disfrutar de una piel más clara.

Pero no solo se reduce el acné con el consumo regular de aloe vera. El aloe vera tiene un efecto positivo general en todos los aspectos de la piel. Como tal, se ha encontrado que: reduce la dermatitis y la psoriasis, neutraliza los efectos de la radiación UV, previene arrugas.

9. SU SALUD ORAL MEJORA

Hemos hablado de los efectos antioxidantes y antiinflamatorios del aloe vera, pero esta planta milagrosa también posee propiedades antibacterianas y antimicrobianas que la hacen fantástica para mantener los dientes y las encías saludables.

Dada la prevalencia de la enfermedad de las encías, la caries dental y los problemas de higiene bucal, es una buena idea tratar de evitar que le ocurran. Primero, tienes que entender por qué ocurren en primer lugar.

La acumulación de placa es la causa principal de una variedad de problemas de salud bucal. Esencialmente, la placa es un tipo de biopelícula bacteriana. El aloe vera puede combatir esta placa, ya que mata los microorganismos responsables de causar la placa y otros problemas relacionados con la boca. Estos microorganismos son Streptococcus mutans, que es el principal responsable de la creación de la placa, y Candida albicans, que es un tipo de levadura.

¿Pero es realmente efectivo? ¡Los estudios dicen que sí! La investigación ha indicado que el jugo de aloe vera es en realidad tan efectivo como el enjuague bucal cuando se trata de mantener la boca limpia y evitar que las bacterias dañinas echen raíces. De hecho, sus efectos positivos son los mismos que cuando se usa la clorhexidina, el ingrediente principal en la mayoría de los enjuagues bucales.

REFLEXIONES FINALES SOBRE LO QUE LE SUCEDE A SU CUERPO CUANDO USTED TOMA ALOE VERA TODOS LOS DÍAS

Tenga en cuenta que las investigaciones indican que el consumo excesivo de aloe vera puede provocar efectos adversos. Como tal, siempre debe mantener el equilibrio al consumir esta planta o sus productos. Si nota algún efecto negativo, deje de tomarlo inmediatamente y hable con un médico. Si tiene condiciones de salud existentes, es posible que también desee hablar con un médico antes de tomar aloe vera.

Es una buena idea informarse sobre los posibles efectos secundarios o negativos del aloe vera, especialmente si planea comer gel de aloe vera en lugar de beber jugo de aloe vera. De esta manera, sabrá lo que puede ocurrir si lo consume y podrá prepararse para cualquier problema potencial más adelante.

Dicho esto, el aloe vera tiene muchos beneficios comprobados para la salud, y los efectos negativos son raros. Como tal, no es de extrañar que lo veamos como una planta milagrosa. Comer una cantidad razonable y equilibrada de aloe vera definitivamente puede brindarte muchos aspectos positivos.