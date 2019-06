Edición conmemorativa del Discurso de Angostura del Libertador fue bautizada por el presidente Maduro

Caracas, junio 14 - Este jueves el Presidente Nicolás Maduro Moros realizó el bautizo de la edición conmemorativa del Discurso de Angostura del Libertador Simón Bolívar, editada por Biblioteca Ayacucho y el Centro Nacional de la Historia (CNH).



“En el nombre de las letras, la tinta, el arte y de Bolívar, sigamos haciendo avances”, dijo el Primer Mandatario Nacional, al reconocer este trabajo que muestra el contenido original del documento en una reproducción fiel de la letra del Libertador.



La actividad se realizó en el Museo Alejandro Otero de Caracas, donde el Jefe de Estado lanzó el Plan de Ofensiva Cultural 2019 y en el que aprovechó junto al ministro Ernesto Villegas y la periodista Marialcira Matute echar los pétalos de rosas sobre las páginas del documento literario.



Estuvo acompañado además por un numeroso grupo de artistas, músicos, cultores, cineastas, pintores, intelectuales y representantes de las expresiones populares venezolanas.



El Mandatario Nacional aprovechó para informar que el Gobierno Nacional seguirá apoyando la publicación de libros y a la industria editorial venezolana en general. Dijo que el bloqueo no impedirá la edición de obras literarias tan importantes para el conocimiento y la historia patria.



“Estamos sustituyendo importaciones pero no podemos dejar que la industria editorial venezolana decaiga, no. Tenemos que meter recursos, apoyo, ingenio, ciencia y tecnología”, aseguró.



Aún cuando reconoció que la persecución financiera imperial ha limitado recursos económicos e ingresos nacionales, lo que se tenga disponible también se dedicará a los libros, para que con poco se pueda hacer mucho, tanto en la industria privada como la pública. “Lo poquito que tenemos, tenemos que multiplicarlos por mil”, ejemplarizó.



