13 de junio: Se celebrará por primera vez el Día del Rock Nacional

Paul Gillman

Caracas, junio 7 - El Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ha preparado una serie de actividades para celebrar por primera vez el Día del Rock Nacional, el próximo jueves 13 de junio, como parte de la segunda edición de Ciudad Rock Caracas 2019.



A partir de las 8:00 a.m. representantes del rock venezolano rendirán Honores al Padre de la Patria Simón Bolívar en el Panteón Nacional y el Mausoleo del Libertador. Luego, se dirigirán al Cuartel de la Montaña 4F, aproximadamente a las 10:00 am, para rendir honores al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, considerado impulsor de este movimiento.



Las actividades continúan a las 11:00 a.m. con un encuentro con los Medios de Comunicación y un Conversatorio, en la Sala Digital Jacinto Convit en el Museo de Ciencias.



Para finalizar esta programación, se tiene planificado realizar un Concierto desde las 4:00 p.m. con la participación de Kasino, Transporte Nocturno, Yugular y El Pacto, en los espacios del Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir.



Día del Rock Nacional



El 14 septiembre del año pasado, durante el foro Desafíos del Rock en Venezuela, realizado en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en el marco de Ciudad Rock Caracas 2018, se acordó celebrar el 13 de junio el Día del Rock Nacional motivado a que en esa fecha del año 1970, se desarrolló el primer Festival de Rock en Venezuela, también conocido como el Festival de Las Flores, en el antiguo Parque del Este de Caracas, actualmente Parque Francisco de Miranda.



En este sentido, Paul Gillman, fiel exponente del rock duro de Venezuela, justificó la necesidad de anclar la celebración del rock nacional con un acontecimiento histórico donde los músicos hayan sido héroes, y luego de explicar varias posibles fechas para celebrarlo, coincidió que debería conmemorarse el 13 de junio.



En cuanto al Festival de Las Flores, Gillman indicó que “fue nuestro por ahora”, resaltó que aunque “la perdimos militarmente, la ganamos en lo moral”.



Asimismo, Gillman explicó que el Festival de Las Flores es considerado el primer concierto multitudinario, que en su totalidad estuvo conformado por bandas nacionales con repertorio de su propia autoría y fue organizado por CappyDonzella. Comentó que el precio de la entrada era una flor y lo que comenzó con “paz y amor se convirtió en una batalla campal”.