Se cumple un año del asesinato del cantautor Evio di Marzo

Evio Di Marzo Credito: Aporrea.org

Caracas, mayo 28 - Este martes en horas de la noche se cumple el primer aniversario del asesinato del antropólogo y cantautor Evio di Marzo, que dejó a Venezuela sin uno de sus mejores talentos musicales y sociológicos.



Había nacido en Caracas, el 23 de marzo de 1954, de padres italianos y hermano del también cantautor Yordano di Marzo.

Al momento de su muerte Evio di Marzo contaba con 64 años de edad.



Desde joven se dedicó de forma autodidacta a la música, siendo la batería su mejor instrumento. En los años 80 funda Adrenalina Caribe, agrupación con la que lograría la fama tras crear hermosos temas como: "De dónde viene tu nombre", "Selva del tiempo", "Yo sin ti no valgo nada", y "Yo me quedo en Venezuela" entre otras composiciones.



Como antropólogo y profesor egresado de la UCV, siempre se inclinó y preocupó por temas como la identidad, la realidad y crisis de la Venezuela actual. Fue gran defensor del medio ambiente y de la vuelta a la vida sencilla y productiva del campo.



Al día siguiente de su asesinato se ofició su funeral en la mezquita Sheikh Ibrahim Bin Abdulaziz Al Ibrahim y su sepelio se realizó al día siguiente en el Cementerio del Este.



Los medios oficiales guardaron un bochornoso silencio ante este hecho toda vez que Evio, férreo defensor del proceso bolivariano y del presidente Chávez, devino en crítico de los muchos errores del gobierno del presidente Maduro.



Un comunicador tuvo que preguntar al presidente Maduro en una rueda de prensa el día 29 de mayo por el asesinato de Evio para que entonces, al decir el presidente "Lo lamentamos" los medios oficiales salieran a destacar lo que a todas luces era una noticia, y además, veraz, dolorosa.



Posteriormente el Fiscal Tarek William Saab indicó que fueron detenidas dos personas y que se estaba tras la pista de otros tres involucrados. A los pocos días se anunció que el había caído abatido el autor material del asesinato. Las autoridades nunca dieron el nombre. Sólo dijeron que se trataba de 'El chato' y que había caído en la parroquia San Juan. Mas ambigüedad, no se puede. No se sabe nada de los otros implicados, y ha pasado un año.



A un año de su asesinato los cantores y cultores de la selva del tiempo siguen esperando que se haga justicia en este caso que terminó con la vida de un auténtico valor cultural venezolano.