Venezuela inauguró su pabellón en la Bienal de Venecia 2019 con cantos del llano

Caracas, mayo 21 - Este lunes, Venezuela inauguró la exposición “Metáfora de las tres ventanas” en la 58 Exposición Internacional de Arte, Bienal de Venecia, en Italia, una semana después de la apertura oficial debido a que los bancos europeos no sólo tienen bloqueado financieramente al país para comprar alimentos y medicinas, sino que también el arte y la cultura han sido castigados por la persecución criminal del gobierno estadounidense de Donald Trump. «Podemos tener muchos problemas, que nos falten cosas, pero no nos falta dignidad”, expresó en la inauguración el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, y resaltó que el bloqueo financiero contra Venezuela, le dio publicidad al pabellón y ha “despertado un inusitado interés en el público que visita la Bienal de Venecia”.



El pabellón estuvo abierto al público mientras se realizaba el montaje de la muestra expositiva. Los asistentes quedaron extasiados y agradecidos por vivir la experiencia de ver a los artistas visuales venezolanos montando sus obras.



El acto inaugural comenzó con cantos del llano venezolano en la voz y el cuatro de Ramón Vidal Colmenares. La primera pieza fue Caballo viejo y le siguió Linda Barinas, Fiesta en Elorza y cantos de ordeño, por el que recibió cálidos aplausos del público italiano que vino de diferentes partes del país para acompañar esta apertura.



La exposición abre con una frase de Aquiles Nazoa: “Tienen la luz de sus ventanas hechas para otras miradas”. Bajo esta premisa, cuatro artistas venezolanos exponen en la Bienal de Venecia: Ricardo García, “con una propuesta interactiva donde el petróleo y su influencia sirven de pretexto para convocar al visitante a sumar su huella y aportar sus signos al paisaje”, tal como explicó el curador de la muestra Oscar Sotillo; Gabriel López con máscaras, objetos y rituales vincula el origen y la actualidad de nuestro nación; Natalí Rocha, quien no vive en Venezuela, se reencuentra con su tierra a través de collages textiles, y Nelson Rangel (Rangelosky) con pixeles y recursos ópticos muestra la causa y el efecto del imperio.



La revista italiana Segno, especializada en actualidad internacional de arte contemporáneo, publicó que Venezuela sorprende con “un arte vital y palpitante a pesar del bloqueo económico” y “traen a Venecia los temas del petróleo, la ascendencia, la migración, la rebelión y el antiimperialismo”.



Segno considera que Venezuela ha construido un “pabellón elegante y atractivo, sin duda, uno de los mejores de las últimas ediciones” y que “no tiene nada que envidiar a los vecinos”. Y finaliza su artículo recomendando al jurado de la Bienal que el pabellón venezolano “merece al menos una mención especial fuera del programa”.



Diferentes movimientos sociales y grupos políticos en solidaridad con Venezuela tomaron la palabra en la apertura para expresar su rechazo al bloqueo criminal que ha impuesto el gobierno estadounidense contra Venezuela e invocaron a la paz y a la no intervención militar, brindando claro apoyo al Presidente Constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y al pueblo venezolano.



Venezuela participa en la Bienal de Venecia desde 1954, cuando estuvo representada por Armando Reverón y Francisco Narváez. Le siguieron Mateo Manaure, Héctor Poleo, Oswaldo Vigas, Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero, entre otras figuras de las artes plásticas venezolana. En 1956 se convirtió en el primer país latinoamericano en tener un pabellón permanente con la obra del arquitecto italiano Carlo Scarpa.



Esta 58 edición se inauguró el 11 de mayo y estará abierta hasta el 24 de noviembre.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 276 veces.