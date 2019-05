En la Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación los cultores hicieron sus propuestas culturales

Caracas, mayo 10 - Hacer de la cultura un gran motor sobre todo en el aspecto relacionado con la economía cultural y no verla como un objeto suntuario para el desarrollo del país, es uno de los 19 grandes aportes de artistas, cultores y creadores venezolanos que participaron en la Jornada Nacional de Diálogo y Rectificación efectuada el pasado fin de semana en la Galería de Arte Nacional (GAN) y en todos los estados del país.



José Alejandro Delgado, relator de las Mesas de Trabajo en la que participaron casi 500 mujeres y hombres de la cultura en Mesa de Trabajo, precisó 19 grandes aportes de los sectores culturales al llamado que realizó el Presidente de la República Nicolás Maduro:



Transformar el pensamiento colonial revisando sus referentes teóricos y las conductas surgidas a raíz del mismo.

Trascender el concepto sectorial reduccionista de la cultura como Bellas Artes e ir hacia la profundización de la cultura como elemento transversal que permea todas las áreas de la vida.

Superar la cultura del espectáculo, entendiendo la cultura no como un fin sino como una estrategia de promoción.

Reestructuración del Ministerio del Poder Popular para la Cultura bajo el concepto ampliado de cultura bajo el diagnóstico y detención de los elementos del pensamiento colonial infiltrado en sus políticas y acciones.

Reimpulso del Sistema de la Economía Cultural.

Golpe de Timón Comuna o Nada para el fortalecimiento de las relaciones del Estado con las comunidades hacia la construcción del Estado Comunal.

Dar insumos a la Asamblea Nacional Constituyente para avanzar en el desarrollo de políticas y principios culturales del nuevo Estado.

Generar un Frente Amplio Cultural Revolucionario con la Declaración de una Asamblea Cultural Permanente para la promoción de estructuras funcionales de base con arraigo popular.

Que la cultura se defina como elemento esencial para la seguridad y defensa integral de la soberanía e independencia nacional, integrando al Ministerio de la Cultura y la Asamblea Cultural Permanente al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Brindar herramientas de una concepción cultural descolonial para el diseño de políticas y medidas que ayuden a superar las dificultades en las áreas de soberanía alimentaria, salud, ciencia y tecnología.

Guerra a la corrupción desde el ataque a los antivalores del capitalismo que han modelado de manera negativa la conducta de nuestros servidores públicos y del pueblo en diferentes ámbitos.

Proteger y cultivar la diversidad de manifestaciones mágico-religiosas.

Crear el Plan Nacional Integral de Formación del Hombre y la Mujer Nuevos para la Descolonización que suponga la revaloración del hecho cultural en el proceso de transformación del Estado, el arte como método para la apropiación simbólica en el sector obrero nacional.

Brindar seguridad estratégica para la protección del Patrimonio Cultural tangible e intangible.

Empoderamiento de los sectores culturales para ejercer toma de decisiones legítimas y democráticas.

Campaña Nacional de Valores para la formación del hombre y la mujer nuevos.

Papel rector del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en políticas culturales.

Consolidar el sentido de Patria.

Utilizar el Sistema Patria para la consulta de temas de interés nacional.



Estos propuestas fueran entregadas a la vicepresidencia sectorial para el Desarrollo Social Territorial. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, aplaudió que la jornada sirva para tomar la ofensiva en el campo de la cultura, “asumiendo la autocrítica, rectificación, los errores pero con el impulso permanente de la victoria”.



Villegas reconoció que se desbordó la Galería de Arte Nacional no solo en número de artistas, cultores y creadores sino en la calidad de las intervenciones que con sentido crítico y constructivo abordaron todos los aspectos de la Revolución Cultural venezolana.



En la actividad también participó el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social Territorial, Aristóbulo Istúriz; el ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Hugbel Roa, y una representación del Congreso de los Pueblos como foro político de los Movimientos Sociales.

