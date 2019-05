Sector Cultural participó en Jornada Nacional Diálogo, Acción y Propuestas

Caracas, mayo 6 - El sector cultural integrado por Cultores, artistas y creadores desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, en Caracas, participan en la gran Jornada Nacional de Diálogo, Acción y Propuestas Concretas, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el objetivo de debatir ideas y estrategias para rectificar y fortalecer el proceso revolucionario, a través del poder popular.



Este sábado, la actividad contó con la participación del ministro del Poder Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacó la importancia de este encuentro para la construcción de planteamientos que permitan hacer frente a las arremetidas fascistas de la derecha nacional e internacional contra Venezuela.



“Creo que es primera vez que un país con las circunstancias que atraviesa Venezuela, con la amenaza de una intervención militar extranjera, con un llamado abierto a golpes de Estado, con acciones criminales contra la vida cotidiana de la gente, se de el paso adelante para escuchar a nuestro pueblo de los distintos sectores con un espíritu autocrítico profundo, para construir las respuestas que nuestro pueblo está exigiendo y que solo aspira en el marco de la revolución”, destaca una nota de prensa del Ministerio.



Villegas enfatizó que pese a los problemas que enfrenta el país, los venezolanos no quieren acabar con el proceso Bolivariano, al contrario, exigen el cumplimento de los compromisos que la Revolución ha adoptado a través del Plan de la Patria 2019-2025.



“El pueblo bolivariano no quiere acabar con la Revolución Bolivariana, quiere que dentro de la Revolución Bolivariana se de la respuesta necesaria a los problemas que han venido siendo acumulados. Además el pueblo venezolano desea que haya una rectificación de aquello cuanto hayamos hecho mal, incompleto o no hayamos realizado. (…) Dentro de la Revolución todo, fuera de la revolución absolutamente nada”, precisó.



Explicó que desde el sector de la cultura se espera sistematizar, mediante distintas mesas de trabajo, los aportes que desde este campo se pueden realizar para pasar a una verdadera ofensiva cultural.



“El pueblo venezolano está dando una lección a aquellos que pretenden establecer la idea de que Venezuela es un corral con un poco de ganado que se está matando unos con otros. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero esos problemas los vamos a solucionar todos participando en la construcción de las respuestas necesarias”, agregó.



