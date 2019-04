Canciller Arreaza y Roger Waters se reunieron en Nueva York

Arreaza y Waters

Caracas, abril 28 - El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, sostuvo este viernes un encuentro con el artista británico y estrella del rock, Roger Waters, con el fin de avanzar en el apoyo a la soberanía de las naciones que son agredidas por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU).



Roger Waters ha manifestado su apoyo a Venezuela y al presidente Constitucional, Nicolás Maduro. Waters es un artista comprometido con la justicia social en los países del mundo, abogando siempre por el respeto a la soberanía e independencia de los pueblos. Lideró el grupo británico de rock Pink Floyd.



De la banda londinense se desprenden temas representativos como: “Shine on you crazy Diamond”, “Money”, “Wish you were here”, “Mother”, “The great gig in the sky”, “Another brick in the wall (part II)” y “Comfortably Numb”.