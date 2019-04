Los Tsimanes la tribu amazónica con los corazones más sanos del mundo

Los Tsimane obtienen la mayoría de sus calorías de los carbohidratos, derivados del plátano, la yuca, el arroz y el maíz que componen casi el 70% de su dieta Credito: Agencias

El médico Sanjay Gupta viajó en el 2018 hasta la región amazónica boliviana para convivir con los Tsimanes, indígenas que según un estudio publicado en The Lancet, tienen los corazones más sanos del mundo.



El Doctor Gupta relata las observaciones directas, que obtuvo del intercambio con estas personas, sobre su forma de vida, dieta, hábitos y relaciones sociales, en un intento por conocer las causas que les permiten disfrutar de los corazones más saludables del mundo.

La tribu amazónica con los corazones más sanos del mundo.



La dieta



Los Tsimane obtienen la mayoría de sus calorías de los carbohidratos, derivados del plátano, la yuca, el arroz y el maíz que componen casi el 70% de su dieta, según CNN.



Adicionalmente, consumen muchos micronutrientes, como el selenio, el potasio y el magnesio, contenidos en los alimentos que ellos mismos cultivan.



Por otra parte, el ayuno también es parte de la cultura, debido a la esporádica escasez de alimentos.

Actividades



Normalmente los tsimanes están de pie o caminando, permanecen constantemente activos pero no intensamente activos y rara vez se sientan.



Asimismo, su vida transcurre con un horario predecible basado en la luz diurna. Tan pronto como el sol se oculta a última hora de la tarde, la gente se retira a sus respectivas chozas, donde concilian el sueño rápidamente.



Vida social

Un chico juega con un “perezoso”.



Las relaciones sociales de los miembros de la tribu es fuerte, con muchas risas, charlando y compartiendo. Al decir del Doctor Gupta la socialización, y la falta de soledad, también protege contra las enfermedades del corazón.

Conclusiones



Los nativos coexisten con los parásitos y es posible que estos les ayuden a regular su sistema inmunológico y a proteger sus corazones.



“Tal vez la lección aquí es que nuestras burbujas higiénicas autoimpuestas pueden estar causándonos más daño de lo que creemos”, señala el viajero de acuerdo con CNN.



El médico estadounidense anota que la vida útil del Tsimane suele ser mucho más corta que la de quienes viven en Estados Unidos.



Esto es así porque están expuestos a accidente, ataques de serpientes y otros animales, infecciones y partos malogrados que reducen la esperanza de vida en la selva amazónica. Pero hasta el día en que mueren, suelen ser muy saludables.

La reseña de The Lancet



En el estudio publicado en marzo de 2017, The Lancet describe a los tsimane como una población forrajera-horticulturalista con pocos factores de riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, con los niveles más bajos reportados de enfermedad de las arterias coronarias de cualquier población registrada hasta la fecha.



Asimismo, los resultados sugieren que la aterosclerosis coronaria se puede evitar en la mayoría de las personas al lograr una vida con lipoproteína de baja densidad (LDL por la sigla en inglés) muy baja, con una presión arterial baja, niveles de glucosa también bajos, un índice de masa corporal normal, sin fumar y con mucha actividad física.