Bolivia plantea en reunión del Mercosur potenciar destino turístico de las misiones jesuíticas de América del Sur

Misiones Jesuíticas en Bolivia

La Paz, abril 25 - Bolivia participa de las reuniones especializadas de Turismo y la Reunión de Ministros de Turismo del Mercosur en Argentina, donde se propondrá el rescate de las culturas vivas que convivieron con las Misiones Jesuíticas durante la colonia, informó el miércoles el viceministro de Turismo, Marcelo Arze.



"El planteamiento de Bolivia se basa en un rescate de las culturas vivas que habitan estos territorios de Sudamérica donde se asentaron las misiones jesuíticas y que posee una riqueza cultural que producto de la simbiosis de las costumbres y saberes ancestrales con las enseñanzas y doctrinas de los jesuitas en Bolivia, a diferencia del resto, se vive la cultura jesuítica hasta el presente", dijo Arce desde Argentina.



Esos pueblos ancestrales están asentados o habitaron en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, pasaron a denominarse Misiones Jesuíticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).



Arze explicó que no solo se debe tomar en cuenta el patrimonio tangible, sino la riqueza cultural de los pueblos que mantienen por siglos. "Eso le da un valor desde la perspectiva turística", recalcó.



El viceministro de Turismo remarcó que para Bolivia la gente o los habitantes originarios que ocupan sus tierras desde tiempos ancestrales son la base de toda transformación social y resistencia quienes han mantenido por muchas generaciones sus tradiciones, costumbres y cosmovisión siendo un legado importante, constituyéndose así la "cultura viva".



Según datos oficiales en la Chiquitanía boliviana se edificaron seis reducciones por los Jesuitas en su misión de evangelización Santa Ana, San José de Chiquitos, Concepción, San Javier, San Miguel y San Rafael que en 1990 fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estas forman un circuito de 827 kilómetros.



Las infraestructuras fueron fundadas entre los años 1696 y 1760, destacan por su estilo barroco mestizo y el uso de materiales naturales de la zona como la madera, que se usó en las columnas talladas, los púlpitos y los altares bañados en oro, además hay órganos y pinturas en las parroquias.



Sin embargo, detalló Arce, cuando los jesuitas fueron expulsados estos pueblos siguieron conviviendo en armonía con su cultura y la naturaleza, conservaron todas las tradiciones hasta la actualidad y su patrimonio no solo es material sino también inmaterial, lengua, danzas, música, religión, costumbres y leyendas.



"Consideramos que el planteamiento fundamental es encontrar las potencialidades que tenemos en este momento, por ejemplo, la carretera, gente que está haciendo inversiones en sus lugares y comunidades que ya están trabajando en turismo para lograr generar, no un corredor de traslado, sino un corredor de estadía, para que los visitantes se queden en diferentes destinos con gente que conoce y tiene una cosmovisión particular", enfatizó.



En Bolivia, en la actualidad, "Las Misiones Jesuíticas" están dentro de tres áreas protegidas como el Parque Nacional Kaa Iya, Parque Nacional y de Manejo Integrado Otuquis, y el área natural de Manejo Integrado San Matías, además de cinco áreas protegidas subnacionales todas ellas habitadas por pueblos ancestrales que aún mantienen sus costumbres y tradiciones.



Bolivia es parte de la ruta de las Misiones Jesuíticas, pero también podría integrar otras y poder consolidar un modelo de gestión y un producto de multidestino para incrementar el flujo de turistas. "Sería importante pensar en un modelo y destino integral y cómo Bolivia se ve en el contexto internacional", agregó.



El Seminario Integración Regional, Camino de los Jesuitas en Sudamérica, que se inició hoy en la ciudad de San Ignacio Miní, Provincia de Misiones (a 2 horas de la ciudad de Puerto Iguazú).



Mañana jueves, se llevará a cabo la LXVI Reunión Especializada de Turismo en Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina; donde se tratarán los temas: Promoción turística conjunta en mercados lejanos (Japón, China y Corea), Camino de los Jesuitas en Sudamérica, Facilitación turística, Turismo náutico, fluvial y de cruceros, Programa de trabajo 2019 - 2020, Firma del Acta de la Reunión Especializada de Turismo del MERCOSUR.