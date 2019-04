Villegas desde Puente Llaguno: “La semejanza entre la Carmonada y la Guaidonada, es que ambas terminan en nada”

Asistentes a Puente Llaguno este 11 de abril de 2019

Caracas, abril 12 - ¡Todo 11 tiene su 13!, es el lema que surgió de aquel golpe de estado de 2002 hacia el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y que este jueves recordaron en el Puente Llaguno desde horas de la mañana, con el foro de la Carmonada a la Guaidonada, en la que estuvo presente no solo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, sino Yesenia Fuentes, como representante de La Asociación de Víctimas del golpe de Estado de Abril del 2002 (Asovic)



Villegas recordó que gracias a la investigación periodística, se pudo demostrar que los hombres y mujeres presentes, fueron víctimas de disparos desde las alturas y unidades de la Policía Metropolitana. Asimismo, que entre las primeras acciones de aquel carmonazo, estuvo el retiro del cuadro del Libertador Simón Bolívar de las instalaciones del Palacio de Miraflores, “ese hecho de profunda raíz monroista antibolivariana, está hoy traducido en la explícita defensa de la Doctrina Monroe por parte de los enemigos de Venezuela, que no han descolgado cuadro alguno, ni el pueblo se los permitirá, pero sí desarrollan una cruel persecución contra Venezuela, que está generando sufrimiento”.



En ese mismo sentido, aseguró que continúa vivo el 11 de abril exclamando que, ¡Todo 11 tiene su 13!, por eso el puente Llaguno y sus alrededores, será el espacio para recordar estos grandes hechos, haciendo presencia una y mil veces, cada vez que sea necesario.



Diferencias y semejanzas



En cuanto al nombre del foro, estableció una diferencia en la que, en la Carmonada, hubo la puesta del imperialismo norteamericano a que los actores nacionales venezolanos, podían derrocar a la revolución bolivariana, teniendo como líder al comandante Hugo Chávez, además siendo ellos los protagonistas. Mientras que en la Guaidonada, ha quedado claro que los actores nacionales no tienen la capacidad, ni el liderazgo, ni el proyecto para competir con la revolución en buena línea.



“Una diferencia entre ambos episodios es que hoy, está no detrás, sino al frente, el imperialismo norteamericano, el elenco capitaneado por Trump, pero del cual forma parte el señor Mike Pompeo, Elliot Abrams, Marco Rubio y otra cantidad de personajes que han asumido la vocería de la oposición venezolana. Ya hoy no se ven aquí dirigentes nacionales que den orientaciones, que fijen las políticas. Las políticas internas de Venezuela por parte de la oposición uno tiene que observarla en la boca de voceros de Washington”, estableció el titular de cultura.



A su vez, hizo una semejanza entre la Carmonada y Guaidonada, y es que ambas terminan en nada, finalizando con la extensiva invitación a todo el pueblo venezolano, a que no se dejen llevar nuevamente a un 11 de abril como el de hace 17 años.