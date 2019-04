Fue condenado a 30 años de prisión a femicida de la bailarina Mayell Hernández

Mayell Hernández

Caracas, abril 12 - Este jueves el Tribunal Primero de Juicio en funciones de Juicio en Delitos de Violencia contra la mujer, en Valles del Tuy, estado Miranda, condenó a 30 años de prisión a William Enrique Infante Borges, por los delitos de: acoso, hostigamiento, amenaza, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, femicidio agravado y asesinato de su expareja, la bailarina venezolana Mayell Hernández.



Así lo informó la periodista Érika Ortega Sanoja a través de su cuenta en la red social Twitter. Explicó que Infante fue condenado a la pena máxima, “no solo por haberla asesinado sino por ‘todo el ciclo de violencia a la que sometió a la víctima’. Un verdadero logro de la justicia venezolana”.



Ortega Sanoja informó que “esta semana se condenó también al femicida de la luchadora social Sheila Silva. Un freno contundente al machismo patriarcal en Venezuela. Falta mucho por hacer, pero es un gran paso”.



La joven Hernández fue asesinada el pasado lunes 3 de septiembre de 2018, en un anexo ubicado en Charallave, estado Miranda, donde residía junto a su hija. Infante fue aprehendido inicialmente tras denuncia de los familiares de Hernández, pero pocos días después fue liberado presuntamente por no haber pruebas. Esto causó fuertes protestas de movimientos feministas y estudiantes de la Unearte, rechazando una aparente inacción de las instituciones.



El pasado 16 de noviembre, el Ministerio Público realizó la acusación contra Infante.



De acuerdo con la investigación, el hombre habría ingresado a la residencia de la mujer, ubicada en la urbanización Colinas de Betania de Charallave, donde la atacó con un arma blanca en reiteradas ocasiones y luego la asfixió causándole la muerte. Posteriormente, el agresor se cambió la ropa y se trasladó a un sector despoblado de la referida localidad donde lanzó el teléfono de la víctima al río y enterró el arma blanca junto con la vestimenta que usó durante el hecho.



Según un comunicado del Ministerio Público, la investigación se inició el 4 de septiembre una vez que el Ministerio Público fue notificado del hallazgo. Las diligencias y experticias condujeron a solicitar la orden de aprehensión contra Infante Borges, expareja de Hernández, el 27 de septiembre. El hombre fue detenido al día siguiente, al presentarse en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Caracas.



En consecuencia, la Fiscalía 47° Nacional para la Defensa de la Mujer acusó a Infante Borges por el delito de femicidio agravado y solicitó al Tribunal 1° de Control de esa jurisdicción, extensión Valles del Tuy, el enjuiciamiento del responsable.



En su oportunidad, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se pronunció sobre la muerte de la bailarina y estudiante universitaria, y aseguró que desde el Ministerio Público no se va a tolerar impunidad en torno a los casos de femicidio. Advirtió a quienes incurran en este delito que serán perseguidos y sobre ellos caerá todo el peso de la ley.



Mayell Hernández fue una de las 20 bailarinas seleccionadas en la destacada superproducción “Amor en Libertad” protagonizada y dirigida por el destacado “bailaor” andaluz, David Morales. La coproducción entre Venezuela y España, “Amor en libertad”, revivió la apasionante historia de amor de la “Libertadora del Libertador” Manuela Sáenz y El Libertador Simón Bolívar.



El destacado director y coreografo español David Morales, protagonista de “Amor en Libertad” y director de la renombrada academia expresó sus condolencias por el asesinato de la joven venezolana. A través de tres tuits (1 2 3) en su cuenta @MoralesFlamenco, expresó el pasado 8 de septiembre:



La danza pierde una joven interprete, una magnifica bailarina de 25 años de edad, presuntamente asesinada a manos de su expareja, una nueva víctima de violencia de genero en el mundo. Ella formaba parte de nuestro elenco de bailarinas, una chica trabajadora, luchadora, guerrera, que deja a una pequeña hija de dos añitos.



Desde la distancia me uno al dolor de su familia, y al vacío que deja en esta compañía, lo que bailamos, compartimos en estos casi dos años. Nos acompañarás con tu alma en los escenarios, gracias siempre.



Desde aquí unirme a todas las mujeres en el mundo que sufren la violencia de genero día a día con toda mi solidaridad.



El ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Villegas, también manifestó su pesar el pasado 8 de septiembre por el feminicidio de Mayel Hernández.



“Expreso mis condolencias a familiares, compañeras y compañeros de Mayell Hernández, estudiante de Unearte y bailarina de ‘Amor en Libertad’, espectáculo donde derrochó talento junto a David Morales. Madre, hija y artista ejemplar. No más violencia contra la mujer. ¡Justicia!”, demandó Villegas.