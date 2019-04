Sandino Primera incluye a Barlovento en su "Ruta de la Alborada"

Sandino Primera músico y Canta autor Credito: aporrea tvi

9 de abril de 2019.- "En la búsqueda de que la canción pueda encontrar su verdadera causa, por encima de lo ideológico", el cantautor venezolano, Sandino Primera, llevará la "Ruta de La Alborada" el próximo viernes 12 de abril, a la calle principal de Panaquire, Barlovento, estado Miranda, a las 4:00 de la tarde.



Este proyecto musical que arrancó en octubre de 2018, ha recorrido espacios a los que ningún otro artista suele llevar su música. "A Filas de Mariche, Barrio Unión o Ciudad Belén, no se mete ningún artista de los que dice amar a Venezuela", destacó Primera, en entrevista exclusiva con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).



"Sabemos que la canción social tiene mucha receptividad en nuestra gente, pero para hacerla sonar dependemos mucho de las instituciones y de los ministerios, para lo que tiene que ver con contrataciones", explicó. Al respecto, destacó que "nosotros no promovemos partidos políticos. Queremos promover la unión, la defensa del territorio y la producción".



Acotó que este tipo de música (social), no cuenta con una industria independiente, "por lo que tuvimos que apoyarnos también en un segmento del sector privado que cree en este tipo de trabajos, para poder garantizar las tarimas; el pago a los músicos y al equipo gráfico, entre otros requerimientos básicos.



Igualmente, resaltó que este proyecto musical que promueve, destaca ritmos venezolanos que son desconocidos o desestimados. "Toques de tambor que no suenan en la radio; fusión armónica instrumentista; cuatro, guitarra eléctrica y una batería compuesta por tambores", forman parte de esta ruta musical.



Durante la “Ruta de la Alborada”, e nesta y otras presentaciones, el músico estará acompañado de Xavier Perry (bajo), Reinaldo Chacón y Francisco Echenique (percusión), Alí Velázquez (guitarra eléctrica), Juan Pablo Castillo y Cristophe Almavi (sonido), Obeth Sayago (producción) y Sergei Alvarado ( audiovisuales y fotografía).



El porqué de "La Alborada"



Sandino Primera hace referencia con "La Alborada", a que en este momento, Venezuela, Latinoamérica y el mundo están más conscientes de las decisiones erróneas que han tomados los más altos gobiernos. "Conscientes de la terrible oscuridad cognitiva, emocional, material y espiritual que amenaza a la humanidad por culpa de ella misma". En ese sentido, expresó que esa claridad la reflejamos como alborada, "pero, aún no ha salido el sol", dijo.



"Entendí a Alí en la época de Chávez"



Al consultarle a Sandino acerca de la influencia de Alí Primera en sus canciones y con respecto a la intención de sus letras, recordó que hace unos años, trabajaba para algunas disqueras privadas y que fue en 2001 cuando se dio cuenta de que era un producto. "Me sentía preso en la disquera y decidí liberarme", dijo.



Con respecto a la música de su padre, aseguró que "a Alí lo entendí en la época de Chávez, a partir del golpe de 2002, ya que podíamos ser manipulados muy fácilmente para entonces, tal y como era representado en las letras de Alí". Aseguró que en el momento de Chávez, poder conversar y leer, lo hizo encontrarse con Alí en el camino.



"Conocer a Alí, precisamente, impidió que yo me pusiera a cantar sus canciones. Impidió que yo me conformara con eso. Él vivió en un contexto específico y yo estoy en otro", explicó.



En ese sentido, acotó que es importante crear canciones de nuestro tiempo y en nuestro contexto. "Alí sería el primero en criticar que cantáramos canciones de otro, en lugar de crear".



