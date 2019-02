Ministro Villegas denunció ante la Unesco "arbitraria decisión" la prohibición de entrada de Omar Enrique a Colombia

He oficiado a dir gral de @UNESCO_es @AAzoulay por violación de normativas del organismo por parte del gob de @IvanDuque al impedir entrada a #Colombia de artista venezolano Omar Enrique para atender invitación a Carnaval de Barranquilla. ¡Basta de persecución fascista! #9Feb pic.twitter.com/UuD3ReLLSZ — Ernesto Villegas P. (@VillegasPoljak) 9 de febrero de 2019

09-02-19.-El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) la violación de las normativas de la organización por parte del gobierno de Colombia, al impedir la entrada del cantante venezolano Omar Enrique, para presentarse en el Carnaval de Barranquilla.El ministro emitió la denuncia por medio de un documento enviado a la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay,A través de un video publicado a través de su cuenta de en la red social Twitter, Villegas indicó que de acuerdo a una de las recomendaciones relativas a la condición de artistas asumidas por la Unesco señala que “los Estados miembros de la Unesco deberán tomar todas las medidas pertinentes para favorecer la libertad de movimiento de los artistas en el plano internacional, y no coartar la posibilidad de que ejerzan su arte en el país que deseen”.“He oficiado a dir gral de @UNESCO_es @AAzoulay por violación de normativas del organismo por parte del gob de @IvanDuque al impedir entrada a #Colombia de artista venezolano Omar Enrique para atender invitación a Carnaval de Barranquilla. ¡Basta de persecución fascista! #9Feb”, dijo.Villegas denunció “la arbitraria decisión del gobierno colombiano de prohibir a un artista venezolano ingresar a su territorio para participar en los Carnavales de Barranquilla”, al tiempo que resaltó que Omar Enrique “no ha interferido en modo alguno en los asuntos internos de Colombia”.Aseguró que confía en que la Unesco tomará las medidas pertinente y que el gobierno de Colombia “retirará su absurda decisión”.El pasado 1 de febrero, medios de comunicación informaron que el cantante venezolano Omar Enrique no podía entrar a Colombia, debido a que el departamento de Migración de ese país lo tiene en la lista de “200 personas a las que se les restringe el ingreso al país por su cercanía” con el Presidente venezolano, Nicolás Maduro. El mánager de Omar Enrique en Colombia, Eduardo Beleño, explicó que “en términos generales Omar Enrique era artista antes de Chávez y después de Chávez. Su vida ha girado en su música y es de los artistas que no se fue del país y siguió trabajando en su carrera”.