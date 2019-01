Falleció en Caracas el investigador, poeta y documentalista Carlos Brito

Carlos Brito, documentalista venezolano

Caracas, enero 29 - Falleció este martes en la ciudad de Caracas el destacado documentalista Carlos Brito Reyes.



El documentalista había superado problemas del corazón a finales de 2018, pero los riñones quebraron la vitalidad de su cuerpo.



Brito nació en Caracas en 1958, fue un escritor y documentalista. Magister en Literatura Latinoamericana. Se desempeñó como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Pedagógica Experimental El Libertador (UPEL), Instituto de Creatividad y Comunicación (Icrea) y Universidad de Salamanca (España).



Durante su brillante carrera, el reconocido escritor, publicó varios libros, entre los que destacan: De paso por el frío (poesía), Al borde de Dios (ensayo), Pica y se extiende (poesía), Vecindades (poesía), Luz y sombra de la gloria (relatos).



Fue guionista y director de más de quince documentales para distintos medios, instituciones y empresas televisivas, entre ellos:



Palabras que no cesan (HBO, 2001); La bisa wayuu (Vive tv, 2003), El último viaje de Dalia (Vive Tv, 2006), Todos los días la vida (TeleSUR, 2006), La edad de la tierra (Vive Tv, 2008), La página se pasó (Villa del Cine, 2011), La siembra (Villa del Cine, 2014) y La Rumba del Cañón en 2017.



Además de las series documentales: Escritores en el aire (HBO, 1998), Entre fogones (Vive tv, 2003), La propia música (Vive tv, 2003), Buenas nuevas (Telesur, 2006), Islas urbanas (Telesur, 2006), Caracas múltiple (Ávila Tv, 2008), 200 años no son nada (Villa del Cine, 2012-20013), Primero la tierra (Villa del Cine) y su más reciente trabajo La Rumba del Cañón (2018).



Hasta el momento de escribir esta nota no se conoce la disposición para las honras fúnebres del reconocido documentalista.