Cantautor Alexis Cedeño: Tenemos que retomar nuestra música y cultura tradicionales

7 de diciembre de 2018.- Con estas palabras el cantautor oriental Alexis Cedeño, director de la agrupación tradicional La Pelota Gaitera, nos expresa su preocupación por la falta de difusión, de proyección internacional y de la no inclusión de todos los géneros al referirse, no solo a los medios de comunicación, sino a la segmentación y preferencia que se ha hecho con algunos géneros musicales tradicionales y populares como la salsa, el joropo que se han impulsado a través del estado.

Este debate lo abre el cantautor en el programa "Desde el CENDIS Radio" producido por el Centro Nacional del Disco en los estudios de su edificio sede en la Trinidad, con la animación y locución de Alí Alejandro Primera y Andrea Mier y Terán, para reproducirlo en Alba Ciudad Radio 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para La Cultura, los jueves a las 7:00 p.m. En ese sentido nos explica que en Venezuela hay muchos géneros y subgéneros y "que no podemos encasillar en un solo corazón cuando en Venezuela hay 30 millones de corazones que asumen todas las tendencias musicales". En esto se para y reflexiona en cuanto a que la penetración y saturación de "nuevos" géneros es precisamente lo que nos ha llevado a abandonar nuestras tradiciones culturales.

Hace la crítica a los medios que enfocan sus programas "culturales" hacia la farándula, hacia la transculturización, la alienación cultural al exaltar eventos internacionales como el Grammy y otros mientras no proyectan, estimulan, ni promocionan nuestros músicos venezolanos que tenemos "calidad para tirar pal techo". Dónde quedan nuestros músicos, que tocan en cualquier parte lo que le pongan, cuando nuestra música no la toca cualquiera, ya que es compleja, rica y la más completa que existe en el mundo. Mientras nuestros músicos se destacan por interpretar lo que sea, cuestión comprobada internacionalmente, comenta con orgullo Alexis Cedeño.

El carismático cantautor se preocupa y dice. "me da tristeza notar que en muchos eventos no se ve la presencia de los cantos ni las expresiones culturales tradicionales, que no se preservan y se han dejado de practicar como lo son las misas de gallos con sus tradicionales villancicos, aguinaldos y parrandas, esas expresiones culturales tan bonitas que había". Que debemos de retomar no solamente para difundir sino para formar. Este es el trabajo que está haciendo el Cendis, que se quiere hacer, que se quiere retomar y es importante por la difusión que han de tener nuestros artistas en todos los géneros, afirma.

Se siente cultor popular al insistir que su interés es llegarle, cantarle al pueblo porque su función es profesar la diversidad de las tradiciones culturales del país especialmente de la música. Interviene el presidente del Cendis Alí Alejandro Primera, quien opina: "en la medida en que seamos autosuficientes culturalmente, que produzcamos masivamente productos culturales, en esa medida estaremos contribuyendo al tema de la descolonización" y así incita al invitado a colaborar con una canción para plantear eso, y el tema de la colonización. En lo que el invitado Alexis Cedeño, replica: El Santo Colorao es un tema que sacamos como protesta a todo eso, nos transculturizó, en sus letras habla de nuestra hermosa navidad que nos la han cambiado por un santo colorao que llaman san Nicolás, el santa claus, que nos quitó el nacimiento, la paradura del niño, los aguinaldos todo eso. Y nos canta: "Hoy no se ve el nacimiento con el divino muchacho (bis) Solo un viejo colorao, barrigon y mamarracho, con un bojote e`venaos por demás lleno de cachos.. Ajá Ajá nuestra hermosa navidad (bis)...Dónde fue el villancico que más nunca lo escuchao, nadie va a misa de gallos, ya nadie más ha patinao, ya nadie canta aguinaldos, nos tienen encandilaos las luces del arbolito y este santo condenao".

Cierra el presidente del Cendis, Alí Alejandro Primera explicando que en esta situación de conflicto, en estos son momentos de definiciones, de impulso, de reingeniería, la música no debe estar inerte y considera que el invitado es un gran motor por su capacidad de producción y organización sin dejar de creer en la música venezolana. Por lo cual, es importante el logro de las generaciones que han crecido a la luz de su música porque ha sido amplificada en la voz de muchos creadores e intérpretes muy reconocidos. Es relevante conocer a Alexis Cedeño, y que todos esos como él, que están regados en el país tienen en el Cendis el ambiente para desarrollar y amplificar sus producciones, un lugar para desarrollar su creatividad y un espacio para seguir desarrollando la industria del disco en Venezuela.