Sucre: Falleció en Cumanacoa el cultor José Julián Villafranca

Caracas, octubre 21- A las 10:30 de la noche de este sábado 20 de octubre falleció en Cumanacoa el poeta popular, dramaturgo, músico y cantor José Julián Villafranca, patrimonio cultural del estado Sucre



Una severa complicación respiratoria unida a problemas cardiológicos ocasionaron el deceso de este valioso cultor venezolano nacido el 7 de abril de 1932 en El Carrizal de Aricagua, en el estado Sucre. Tenía 86 años.



Hijo de Carmen Cleofe Montistruque y Julián Román Villafranca Córdova, fue fundador en Cumanacoa del Teatro Campesino en 1965, del "Quinteto Típico Montes" en 1993 y fue miembro de otras agrupaciones musicales que le dieron méritos suficientes para obtener en 1994 el Premio Nacional de Cultura Popular otorgado por el Conac.



Acerca de José Julian Villafranca el profesor Benito Irady, presidente del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela escribió:



"Más conocido es José Julián por sus actuaciones con el Quinteto Típico Montes que funda en los años setenta y también por las importantes composiciones musicales que le han dado fama, o por la recreación de géneros, como el punto redoblado o las derivaciones del seis fajardeño, además de su particular estilo para interpretar el llamado joropo estribillo o el aguinaldo oriental, entre otros, acompañándose siempre de un par de maracas que le permiten darle más sabrosura a lo que hace. Él mismo se hace llamar El Trigueño y existen distintas grabaciones discográficas que dejan testimonio de su obra.



Mientras permanecí en el Oriente, le acompañé a numerosos recorridos por distintas regiones de Venezuela durante más de una década, y también estuve con él fuera de esta patria, cuando formamos parte de un festival de la décima organizado en San Juan de Puerto Rico con la participación de importantes grupos de América Latina y el Caribe. Trato de recordarlo y creo que ocurrió en 1986 aquel hecho de triunfo poco común que vi con mis propios ojos. José Julián enamoró con su gracia a todas las delegaciones de decimistas, decimeros y repentistas presentes en la isla borinqueña y era tal su destreza en aquellos momentos en que se apostaba a la calidad mental y creativa de los improvisadores, que pudo cantar al lado de un tres cubano, de un tiple y de un cuatro puertorriqueño, entonando desde su estilo la variedad melódica del género. Inventó lo que pudiéramos llamar una décima con seis o un seis con décima. Se pegó de la música jíbara y causó sensación, por eso se trajo a Venezuela el especial acento del seis fajardeño que aquí adaptó a su estilo, porque José Julián cuando crea no tiene límites de ninguna índole. Entonces alguien podrá decir: Quién iba a creer que este hijo de Julián Román Villafranca Córdova y de Carmen Cleofe Montistruque, apodado "El Trigueño" y que no se graduó en ninguna escuela dejaría una huella tan distintiva en la cultura del país. Esa es la verdad que debe conocerse y que no hay que olvidar".

La siembra del Maestro José Julián Villafranca será este lunes a las 10 de la mañana.

Paz a su alma