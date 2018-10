Cuba: Silvio Rodríguez irá a toma de posesión de presidente mexicano

López Obrador y Silvio Rodríguez.

La Habana, octubre 6 - El cantautor cubano Silvio Rodríguez confirmó su asistencia a la toma de posesión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, replican este sábado varios varios medios de comunicación.



La noticia se conoció mediante el blog oficial del músico 'Segunda Cita' en el que respondió a unos de los comentarios de los internautas ratificando su asistencia a la investidura y su relación amistosa con el mandatario mexicano.



'Pablo Tadei, fui invitado a presenciar la investidura como Presidente de México de mi querido amigo Andrés Manuel López Obrador y claro que pienso ir', escribió el trovador.



En otra de las entradas al artículo Mundos paralelos, de Alina B. López, Rodríguez dejó claro que su presencia no era en calidad de músico y que no ofrecerá ningún concierto durante el solemne acto.



'Pablo Taddei, lo que veo es que ya se está diciendo que iré a cantar y debo dejar bien claro que eso no es cierto', recalcó.



Más adelante, expresó su alegría por ser parte de ese momento, previsto para el 1 de diciembre.



'Querida Guadalupe, pues yo me siento muy honrado con poder presenciar el juramento presidencial de Andrés Manuel. Simbólicamente será una sinfonía para el pueblo mexicano y Latinoamérica', escribió.



Silvio Rodríguez es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente del Movimiento de la Nueva Trova cubana junto a otros populares trovadores como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú.



Su alegría ante la victoria de López Obrador en las elecciones del 1 de julio de 2018 fue visible en las plataformas digitales, donde escribió su regocijo.



El mexicano venció con el 53.19 por ciento de los votos y es la actual esperanza del país para combatir la corrupción, violencia y desigualdades.