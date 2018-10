Francia y Armenia se unen en el adiós a Charles Aznavour

Charles Aznavour

París, octubre 5 - Francia y Armenia se unieron este viernes para decir adiós al legendario cantante Charles Aznavour, en un homenaje nacional al artista nacido en suelo galo, pero que siempre enarboló con orgullo sus orígenes familiares armenios.



La ceremonia solemne realizada en el museo de los Inválidos de esta capital estuvo encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro armenio, Nikol Pachinian, y en el recinto se escucharon los himnos de las dos naciones.



'Charles Aznavour es ese compañero de travesía que nos abandona, ese cuentista fraternal que cantaba a la altura del hombre la verdad de nuestras existencias', expresó el jefe de Estado galo en su discurso.



Macron aseveró que por mucho tiempo 'millones de hombres y mujeres escucharán surgir de una esquina de su memoria la melodía y las palabras verdaderas de Charles Aznavour. Porque en Francia los poetas no mueren nunca'.



Al evocar sus orígenes familiares, sostuvo que el artista fue el hijo, el embajador, el amigo de Armenia: 'él, que sabía lo trágico de la historia, le dio una voz a quienes habían sido silenciados'.



A través del cantante, agregó, 'hoy es preciso recordar lo que debemos como nación a todos esos armenios que, huyendo de su patria, vinieron a engrandecer la nuestra'.



De su lado, Pachinian enfatizó que Aznavour 'fue sin dudas un gran ciudadano de Francia, pero también un gran embajador de Armenia, los problemas de nuestro país eran también los suyos'.



En referencia a su fama internacional, señaló que 'su voz se expandió por todas las esquinas del mundo' y 'una nueva estrella nació en el cielo de la cultura mundial'.



Al homenaje asistieron numerosas personalidades, incluidos los expresidentes Nicolas Sarkozy y François Hollande, así como la familia y amigos muy cercanos a Aznavour, quien falleció el lunes a los 94 años a causa de un edema pulmonar.



Para mañana está prevista la inhumación en el cementerio de la comuna de Montfort-Lamaury, al oeste de esta capital, en una ceremonia íntima familiar.



El cantante, compositor y actor nació en esta capital el 22 de mayo de 1924 y aunque comenzó a cantar muy joven, el éxito internacional le llegó en la década de 1960.



Desde entonces su fama no paró de crecer en todo el mundo con temas como La Boheme, For me formidable, y Venecia sin ti.



Durante su larga y fructífera carrera, interpretó más de mil 200 canciones en siete idiomas, ofreció espectáculos en 94 países y vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.