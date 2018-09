Gobierno de Argentina comienza a cobrar entrada a los museos

Museo de Bellas Artes de Argentina

Buenos Aires, septiembre 7 - Este viernes se publicó en el Boletín Oficial la primera determinación (¿consecuencia?) del pase a secretaría del ex ministerio de Cultura de Argentina. Según una resolución, se autoriza “la implantación de un régimen de tarifas y aranceles para los museos nacionales, destinado a contribuir a la adquisición de obras artísticas, históricas o científicas y a la conservación, ampliación, equipamiento, refacción y modernización de los edificios y recintos en que funcionan”. Es decir, se permite que los establecimientos cobren entrada por primera vez en más de veinte años. Como si fuera poco, el mismo decreto establece el inicio de esa modalidad: será ni más ni menos que en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), que del 25 de septiembre hasta el 17 de febrero de 2019 realizará una muestra del pintor británico Joseph Mallord William Turner por un valor de 100 pesos por persona, según el texto.



Según la resolución, la número 1082/2018, “el régimen de tarifas y aranceles consistirá en la fijación de derechos que serán abonados por el público concurrente, en concepto de ingreso a esos establecimientos”. De todos modos, según se aclara, “la entrada a los museos nacionales será gratuita para los alumnos y docentes de los establecimientos educacionales oficiales y privados de nivel primario, secundario, especial, técnico y universitario cuando concurran en delegación debidamente acreditada; siendo también gratuito el acceso a los museos, para el público en general, por lo menos un día por semana”.



Dos cosas llaman la atención. La primera, que este mismo gobierno se había vanagloriado, el año pasado, de haber supuestamente fijado la gratuidad de los museos nacionales tras reemplazar una resolución dictada por el ex secretario de cultura Jorge Coscia, que establecía el valor de la entrada en 5 pesos, aunque en la práctica seguían siendo gratuitos (se cobraba una “bono contribución” en determinadas muestras, pero no era obligatorio pagar). La segunda, que en el decreto publicado hoy todavía se hace referencia a la “Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura”, cuando ya ni una es secretaría ni el otro ministerio.



Este viernes a las 13, trabajadores y trabajadoras del MNBA y de otros museos realizaron una asamblea en las escalinatas del edificio de Avenida del Libertador 1473 y disfrazaron de luto las columnas para gritar que “la cultura no se achica”. “Con esta medida están poniéndole una clara barrera al conjunto del pueblo para su acceso a la cultura y los bienes culturales. La situación es muy grave, no la podemos dejar pasar”, dijo a este diario Nicolás Rodríguez Saa, delegado de la Junta Interna de ATE del ahora ex ministerio.